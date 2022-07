Beatrice Egli zu Trotz: Gelungenes Open-Air-Wildhaus

WILDHAUS Es geht auch ohne Beatrice Egli: Grandiose Stimmung am Open Air Wildhaus Das Open Air Wildhaus schaffte es, Musikern und Besuchenden pure Emotionen zu entlocken. Die Stimmung war an allen Tagen gut, und das Publikum war zum Feiern bereit. Lukas Hohmeister Jetzt kommentieren Aktualisiert 10.07.2022, 18.21 Uhr

Der Freitagabend am Open Air-Wildhaus gehörte dem Rock. Bild: Lukas Hohmeister

Musiklegenden, perfektes Wetter, abwechslungsreiche Musik, eine einzigartige Bergkulisse und ein Publikum, das zum Feiern bereit war. Am letzten Wochenende fand, nachdem es coronabedingt zum letzten Mal im Jahr 2019 durchgeführt werden konnte, das Open Air Wildhaus vom 7. bis zum 9. Juli statt. Neu bot es bereits am Donnerstag mit dem «Bar-Night Festival» Liveunterhaltung für das Publikum an.

Den Anfang der Konzertreihe am «Classic-Rock-Freitag» machte dabei Dr. Feelgood, gefolgt von Slade. Vor dem Headliner Gotthard traten die US-amerikanischen The Hooters auf, welche mit Titeln wie «Johnny B», «Karla With A K» und «Satellite» das Publikum in Schwung versetzen konnten.

Für Abwechslung sorgten am Freitag diverse Solos mit Gitarren, dem Schlagzeug und sogar einer Flöte. Völlig überrascht und hingezogen zeigte sich das Publikum, als The Hooters das Lied «Major Tom» von Peter Schilling anstimmten. Spätestens zum «…und völlig losgelöst» verleiteten sie den Grossteil des Publikums zum Singen und Tanzen. Am Samstag hatten auch die Schlagerfans mit Interpreten und Bands wie Julian David und Die Paldauer die Chance, auf ihre Rechnung zu kommen.

Von der Wichtigkeit der Wurst und von der Cervelatprominenz

Je später es wurde, desto motivierter waren die Rockfans am Freitag. Zwischen Bands und Fans herrschte eine durchgehend gute Stimmung.

Die Band Gotthard aus dem Tessin spielte einen Hit nach dem anderen, sodass die Menge tobte. Für eine gelegentliche Pause unterhielt sich der Frontmann der Band aus dem Tessin Nic Maeder mit der Menge.

«Es ist so geil, endlich, endlich, endlich hier zu sein!»

Der Sänger wusste die Menge auch ohne Gesang zu unterhalten und witzelte über die Wichtigkeit der Wurst in der deutschen Sprache. Er sagte: «Zum Beispiel: Alles hat ein Ende …» Das Publikum beendete mit Gelächter: «... nur die Wurst hat zwei.»

Es folgte eine Liste von Wurst-Ausdrücken wie «beleidigte Leberwurst» oder «es mir Wurst». Der Sänger beendete die Auflistung, während er sich erneigte, mit dem Schweizer Ausdruck «die Cervelatprominenz».

