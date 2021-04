Wildhaus Entflechtung für mehr Sicherheit: Wie die Kantonsstrasse auf der Passhöhe nach der Sanierung aussehen wird Das Projekt des Kantons zur Umgestaltung der Hauptstrasse in Wildhaus gefällt dem Gemeinderat. Dieser will mitziehen und auch den Dorfplatz verschönern. Sabine Camedda 23.04.2021, 05.00 Uhr

Bei der Sanierung der Kantonsstrasse wird der Radius der Kurve auf der Wildhauser Passhöhe enger. Der Einlenker der Dörflistrasse in Richtung Schönenboden wird ausserdem erneuert. Bild: Sabine Camedda

Der Dorfplatz in Wildhaus ist eine Schnittstelle, nicht nur, was Begegnungen betrifft, sondern auch wegen der besonderen Verkehrssituation. Der Kanton St.Gallen und die Gemeinde Wildhaus-Alt St.Johann möchten schon lange die Verkehrswege entflechten und so die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer erhöhen.