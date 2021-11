Wildhaus-Alt St.Johann investiert in Schulwegsicherheit

Wildhaus Eine halbe Million für einen sicheren Schulweg: Schwachstellen der Munzenrietstrasse sollen beseitigt werden Die Bürgerversammlung in Wildhaus-Alt St. Johann findet am 22. November statt. Dabei der Gelegenheit wird über Gutachten und Antrag Schulwegsicherheit Wildhaus abgestimmt. Der Gemeinderat bittet die Bürgerschaft um einen Kredit in der Höhe von 500'000 Franken für die Schulwegsicherheit. 11.11.2021, 14.56 Uhr

Soll mit baulichen Massnahmen für Schülerinnen und Schüler sicherer gemacht werden: Die Munzenrietstrasse in Wildhaus. Bild: Archiv

In seinem Vorwort zum Amtsbericht Budget 2022 spricht Gemeindepräsident Rolf Züllig von «zur Abwechslung einmal guten Nachrichten». Die Gemeinde Wildhaus-Alt St.Johann will den Steuerfuss um fünf auf 123 Prozent senken.

Die Steuerfusssenkung seit aufgrund der vergangenen sehr guten Jahr für die Gemeindefinanzen möglich. Ohne übertriebene Sparübungen resultiere mit dem reduzierten Steuerfuss – budgetiert wird ein ausgeglichenes Ergebnis – nur ein Aufwandüberschuss in der Höhe von 688'300 Franken. Mit der Entnahme dieses Fehlbetrags aus der Ausgleichsreserve erziele die Gemeinde ein ausgeglichenes Ergebnis in der Erfolgsrechnung, so der Gemeindepräsident im Amtsbericht weiter.

In der Investitionsrechnung 2022 sind verschiedene grössere Posten aufgeführt. Dazu gehören untere anderem der Neubau des Reservoir Oberboden, Wildhaus, die Sanierung von Kugelfängen, die Sanierung der Abwasserleitungen Wildhaus-Alt St.Johann, die Ersatzbeschaffung eines Kommunalfahrzeugs oder ein Beitrag an die Planungskosten für das Projekt ARA 2040. Ebenfalls investiert werden soll in eine neue Garage für das Loipengerät und in die Errichtung einer Kadaver-Sammelstelle in Wildhaus.

Verkehrsaufkommen und Schülerdichte sehr gross

Der Schulrat gelangte auf ausdrücklichen Wunsch der Eltern an den Gemeinderat mit dem Antrag, die Schulwegsicherheit zu überprüfen und die Schwachstellen zu beheben. In der Gemeinde mit den Dorfteilen Wildhaus, Alt St.Johann und Unterwasser sind die Anforderungen an die Kinder auf dem Schulweg zu den diversen Anlagen sehr unterschiedlich.

Die Gemeinde beauftragte die Beratungsstelle für Unfallverhütung bfu, die Schulwegen in den Bereichen der Dörfli-, Sonnenhalb und Bergstrasse in Alt St.Johann, der Sändli- und Dorfstrasse in Unterwasser sowie im Bereich der Munzenrietstrasse in Wildhaus zu beurteilen. In diesem Abschnitten sind das Verkehrsaufkommen und die Schülerdichte sehr gross, wird im Amtsbericht betont.



An der Bürgerversammlung 2020 wurde bereits dem Kredit in den Dörfern Alt St.Johann und Unterwasser zugestimmt, die baulichen Massnahmen sind bereits im Gange. Im Bereich der Wildhauser Munzenrietsttrasse empfehlen die Fachstellen, die Trennung der Strasse vom Gehbereich und die Sicherung der Strassenquerungen im Bereich Schulhaus und Mummenthalerweg. Die Kosten sind mit 500'000 Franken veranschlagt. (ab)