Wildhaus: Guggen begeisterten an der Lutere-Night

WILDHAUS Die Fasnacht lebt wieder: Sieben Guggenmusiken liessen es richtig krachen Fasnacht als wilde Zeit oder auch als fünfte Jahreszeit ist bei den einen verschrien und für die andern die schönste Zeit im Jahr. Sieben Guggen sorgten bei der Lutere-Night für fasnächtliche Stimmung und brachten das Dorf in Wallung. Franz Steiner Aktualisiert 21.02.2022, 05.00 Uhr

Die Lutere-Gugger haben am kommenden Wochenende Auftritte im Toggenburg. Bild: Franz Steiner

Mit Heizpilzen war man auf dem kleinen Dorfplatz gut vorbereitet, um der ärgsten Kälte zu trotzen. Am kommenden Schmutzigen Donnerstag geht die Fasnacht dann in die finale Phase. Die Lockerungen des Bundesrats haben die Veranstalter genutzt, um es so richtig krachen zu lassen.

Und die teilnehmenden Guggenmusiken der Lutere-Night in Wildhaus waren schon einige Wochenenden voll dabei.

«Die Maskenbälle haben mit 2G-plus prima funktioniert, und das Fasnachtsvolk kam in Scharen zu den Anlässen.»

Diesen Schluss zog der 53-jährige Markus «Höfi» Hofstetter, der das Fasnachtsfieber in einer Guggenmusik erst vor drei Jahren entdeckte und bei den Guggesuuser aus Berneck noch als Guggenmajor mächtig Dampf macht. «Ich bin halt ein Spätberufener», meinte der Rheintaler mit einem Augenzwinkern. Auch die Lutere-Gugger werden am kommenden Freitag, Samstag und Sonntag in Mosnang, Nesslau, Ebnat-Kappel und Walde noch einmal tüchtig Gas geben.

Sternenzauber am Himmel

Ein kurzes, aber heftiges Feuerwerk am Himmel läutete das Monsterkonzert auf dem Dorfplatz ein. Die teilnehmenden Guggen formierten sich zum Abschluss zu einem gigantischen Monsterkonzert und zündeten dort nach dem Feuerzauber am Himmel ein musikalisches Schlussfeuerwerk.

Die Guggebänd Muh aus Unterterzen, die Guggesuuser Berneck, die Tanzbodensurri Rieden, die Guggehüpfer Toggenburg aus Wattwil, die Uzepatscher Uzwil, die Arbor-Felix-Hüüler aus Arbon und der Gastgeber, die Lutere-Gugger Obertoggenburg, wechselten sich im Halbstundentakt auf der Guggerbühne ab und machten den Dorfplatz zum Party-Hotspot. Die Performance der Guggen wurde grandios zelebriert.

Die Uzepatscher aus Uzwil boten einen grandiose Show. Bild: Franz Steiner

Das Fasnachtsvolk sprühte vor Begeisterung und liess sich von der Musik mitreissen. Eveline Wälti, eine absolute Crazy-Powerfrau führte die Arbor-Felix-Hüüler als Oberguggerin an. Überhaupt genossen die Teilnehmenden die bundesrätliche frohe Botschaft und heizten den zahlreich aufmarschierten Fasnachtsfans mit lauten kakofonischen Stunden richtig ein. OK-Chef Urs Moser strahlte.

«Die Leute wollen tatsächlich wieder etwas erleben. Nur so ist der sehr erfreuliche Aufmarsch von etwa 300 Fasnachtsbegeisterten zu begründen.»

Und das Wetter machte mit, auch wenn man sich als Zuschauer gerne ein paar Grade mehr wünschte. Eine tolle Abendstimmung zu Beginn entschädigte für das frühe Ausharren in der Kälte. Und für die Wärme von innen war eine Festwirtschaft mit heissen Würsten und Getränken besorgt. Ein rundum gelungener Anlass, der im richtigen Moment die Fasnacht 2022 lancierte.