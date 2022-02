Wildhaus-Alt St.Johann: Ein Ort mit hoher Lebensqualität

Gemeindepolitik «Wir setzen auch auf das Alter»: Wildhaus-Alt St.Johann will sich als Ort mit hoher Lebensqualität positionieren Gemeindepräsident Rolf Züllig wirft einen Blick auf Struktur und Herausforderungen von Wildhaus-Alt St.Johann. Armando Bianco Jetzt kommentieren 07.02.2022, 05.00 Uhr

Auf der Zielgeraden: Der Projektkredit für den Dorfplatz Wildhaus soll im ersten Halbjahr an die Urne kommen. Bild: Armando Bianco

Rolf Züllig ist nunmehr seit zwölf Jahren Gemeindepräsident in der obersten Toggenburger Gemeinde. Wildhaus-Alt St.Johann hat sich unter seiner Führung stark entwickelt. «Vor der Fusion wurden viele Versprechen gemacht, die wir eingehalten, ja sogar übertroffen haben», sagt er.

Rolf Züllig, Gemeindepräsident von Wildhaus-Alt St. Johann. Bild: Armando Bianco

Wildhaus-Alt St. Johann ist nach der Fusion mit dem garantierten Steuerfuss von 148 Prozent gestartet, heute steht die Gemeinde bei 123 Prozent. «Wir haben seit Jahren stets einen Ertragsüberschuss und konnten ein schönes Eigenkapital äufnen. Das gibt uns Flexibilität in Bezug auf Investitionen, von denen wir in den letzten Jahren viele umsetzen konnten.

Als eines von mehreren Beispielen erwähnt Rolf Züllig den Zustand der Strassen in allen drei Dörfern. «Hier haben wir wirklich viel Wertvolles gemacht, davon profitieren alle.»

Struktur weit grösser als für 2600 Einwohnende

Der heutige Steuerfuss von 123 Prozent ist durchaus ein Leistungsausweis, bedenkt man die weitläufige Siedlungsstruktur in der Berggemeinde, die zudem flächenmässig eine der grössten im Kanton ist. Zudem hat die Gemeinde einen Zweitwohnungsanteil in der Höhe von 63 Prozent.

«Natürlich bringt das wichtiges Steuersubstrat. Dafür unterhalten wir auch eine Infrastruktur, die weit über unsere Einwohnerzahl von etwas mehr als 2600 Personen hinausgeht.»

Eine Studie hat gezeigt, dass von den Zweitwohnungsbesitzern eine Wertschöpfung ausgeht wie in der Beherbergung und im Tagestourismus zusammengerechnet. Die Zweitwohnungsbesitzer seien wichtig für die Gemeinde.

Der Steuerfuss sei allerdings nicht ein Resultat des Gemeindepräsidenten, «er zeigt unsere Haltung als Gemeinwesen», relativiert Züllig seine Rolle. Bescheidenheit ist ihm ebenso kein Fremdwort wie Entschlossenheit, wie er in seiner bisherigen Amtszeit bewiesen hat. Das ist ein Grund, weshalb der Gemeinderat in Wildhaus-Alt St.Johann grosses Vertrauen geniesst. Vor der Fusion war das längst nicht immer der Fall, zumindest in Wildhaus nicht.

«Schliesslich wollen wir keine ‹Alpenchilbi›»

Im berüchtigten Streit der zwei grossen Bergbahnen ist es sehr ruhig geworden. Wertet der Gemeindepräsident das als gutes oder schlechtes Zeichen? «In so einem kleinräumigen Gebiet wäre es einfacher, wenn es nur eine Bergbahngesellschaft gäbe. Diese müsste mit einem breit abgestützten Aktionariat agieren, von dem die öffentliche Hand ein Teil sein müsste.

«Die Bergbahnen sind ein wichtiger Impulsgeber für alle anderen Wertschöpfungsfilter. Davon profitieren viele.»

Bergbahnen sind aus seiner Sicht nicht mit anderen KMU vergleichbar, denn sie haben eine besondere Stellung. «Das Kapital, dass sie bewirtschaften, ist unsere wunderschöne Berglandschaft, die gehört notabene den Menschen vor Ort. Die Natur gehört keiner AG und keinem Shareholder. Eine Zusammenarbeit täte gut, dafür muss man sich nicht lieben, aber mindestens respektieren.»

Um den Zwist der Bergbahnen ist es ruhig geworden. «Eine Zusammenarbeite täte aber gut», sagt Rolf Züllig. Bild: Armando Bianco

Wildhaus-Alt St.Johann war ein beliebtes Ausflugsziel während der Pandemie, für viele der Ort für «die Flucht vor der Dichte», wie Rolf Züllig es nennt. Davon hat der Tourismus markant profitiert. Dafür hat man in den letzten Jahren aber auch viel gemacht. Auch hier gelte es aber, dass Augenmass zu behalten, «eine ‹Alpenchilbi› wollen wir schliesslich nicht werden.»

Die Erneuerung der Beherbergungsstruktur

Als einzige Gemeinde in der Region zählte Wildhaus-Alt St. Johann Ende 2021 weniger Einwohnende als im Jahr zuvor. Für den Gemeindepräsidenten steht Qualität vor Quantität. «Wir werden nie mit Gemeinden aus dem Werdenberg oder Rheintal konkurrieren können beim Wachstum, das muss aber auch nicht unser Ziel sein.

Unsere Gemeinde soll sich als Ort mit hoher Lebensqualität positionieren, insbesondere auch für Menschen über 65. Hier sehe ich grosses Potenzial. Als Gemeinde kann man sich auch ja sagen: Wir setzen auch auf das Alter.»

Wo wohnt man künftig im Alter? Das Bellevue in Wildhaus. Bild: Armando Bianco

Sehr erfreulich nennt er, «dass es uns gelungen ist, einen Wärmeverbund in Wildhaus zu realisieren und die Wärmeverbunde in Alt St.Johann und Unterwasser in einem Neubau zusammenzubringen. Ökologisch haben wir dadurch viel erreicht.»

Noch nicht gelungen ist hingegen die Erneuerung der Beherbergungsstruktur, man erinnere sich an die Vorlage für das Jufa-Hotel, welche «grandios gescheitert ist.»

Derzeit bestehen in Wildhaus-Alt St.Johann berechtigte Hoffnungen auf eine Wiederbelebung des Acker-Areals, das Projekt wurde bekanntlich vor der letzten Bürgerversammlung präsentiert. Das wird eines der Projekte sein, welche die Gemeinde 2022 beschäftigen wird.

