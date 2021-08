Klangwelt Toggenburg passt ihre Angebote fürs Klanghaus an

Vorbereitungen fürs Klanghaus laufen: So soll der Klangweg in die moderne Zeit geführt werden

2025 soll das Klanghaus am Schwendisee in Betrieb gehen. Bis dann will die Klangwelt Toggenburg bereit sein und arbeitet auf Volltouren. Sie entwickelt zusammen mit weiteren Leistungsträgern neue Angebote.