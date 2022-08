Wildhaus-Alt St.Johann Im September findet in der Horb ein Experimentierlabor statt: «Möchte Jugendlichen zeigen, welche Vorteile ein Handwerksberuf mit sich bringt» Vom 5. bis 23. September können Schülerinnen und Schüler der 4. bis 6. Klasse erste Berührungspunkte mit der Berufswelt sammeln. Franz Steiner 24.08.2022, 12.00 Uhr

Simon Tobler ist Leiter Haustechnik bei der Tobler Haustechnik und Metallbau AG. Bild: Franz Steiner

Der Förderverein Energietal Toggenburg organisiert die Durchführung des Experimentierlabors in einem Raum der Firma TechnoWood in der Horb, Alt St.Johann. Nach dem erfolgreichen Start im letzten Jahr in Ebnat-Kappel sind diesmal die Schulen von Nesslau und Alt St.Johann-Wildhaus an der Reihe. Auch weitere interessierte Klassen aus dem Toggenburg und im Kanton können das Angebot nutzen.