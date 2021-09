Klanghaus Toggenburg: Baubewilligung ist erteilt

Wildhaus-Alt St.Johann «Das ist ein wichtiger Meilenstein»: Baubewilligung für Klanghaus Toggenburg erteilt Der Realisierung des Klanghauses am Schwendisee steht definitiv nichts mehr im Wege. Im kommenden Jahr wird das ehemalige «Seegüetli» abgebrochen und mit dem Bau des Klanghauses begonnen. Sabine Camedda Jetzt kommentieren 24.09.2021, 05.00 Uhr

Der Bau des Klanghauses macht nötig, dass die Schwendistrasse umgelegt wird. Derzeit wird die neue Brücke erstellt. Bild: Sabine Camedda

Die Baumaschinen in der Schwendi sind bereits aufgefahren, doch sie verrichten Arbeiten an der Strasse. Noch, muss man sagen, denn wenn die Schwendistrasse umgelegt ist, beginnen die Bauarbeiten am Klanghaus Toggenburg. Die Behörden der Gemeinde Wildhaus-Alt St.Johann und des Kantons haben die Abbruchbewilligung für das ehemalige Hotel Seegüetli sowie die Baubewilligung für das Projekt erteilt. «Das ist ein wichtiger Meilenstein und wir sind darüber sehr erfreut», sagt Mathias Müller, Präsident der Klangwelt Toggenburg.