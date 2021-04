Wildhaus-Alt St.Johann Kanton St.Gallen reicht Baugesuch für Klanghaus Toggenburg ein – Strassenbauarbeiten beginnen im Sommer Der Kanton St.Gallen hat bei der Gemeinde Wildhaus-Alt St.Johann das Baugesuch für das Klanghaus Toggenburg eingereicht. Der Baubeginn für den Holzbau ist für 2022 vorgesehen. Voraussichtlich Ende 2024 will der Kanton das Klanghaus fertigstellen. 15.04.2021, 09.37 Uhr

So soll das Klanghaus Toggenburg dereinst aussehen. Visualisierung: PD

(sk/bro) Das Klanghaus soll am heutigen Standort des Hotels Seegüetli am Schwendisee oberhalb von Unterwasser entstehen. Im Vergleich zum Hotel werde das Klanghaus weiter entfernt vom See erstellt. «Deshalb müssen in einem ersten Schritt die heutige Strasse verlegt und das Hotel Seegüetli abgerissen werden», schreibt die Staatskanzlei des Kantons St.Gallen am Donnerstag in einem Communiqué. Die Strassenbauarbeiten starten im Sommer 2021.