Wil/Bazenheid Sortieren und Schleppen wird hinfällig – der Zweckverband Abfallverwertung Bazenheid startet in der Stadt Wil einen Velo-Abholservice für recycelbaren Abfall Im neuen Angebot «easybag» können Glasflaschen aller Farben, PET-Getränkeflaschen, Alu, Dosen, Kleinmetall sowie Elektrogeräte und Batterien gemischt gesammelt werden. Beat Lanzendorfer 05.05.2021, 09.43 Uhr

Der ZAB lanciert in der Stadt Wil neu ein easybag-Recyclingabo. Bild: Beat Lanzendorfer

(pd) Gemäss einer Medienmitteilung des Zweckverbandes Abfallverwertung Bazenheid (ZAB), lanciert dieser gemeinsam mit der Stiftung Heimstätten Wil und der Stadt Wil das easybag-Recyclingabo mit Velo-Abholservice.

Im easybag können Glasflaschen aller Farben, PET-Getränkeflaschen, Alu, Dosen, Kleinmetall sowie Elektrogeräte und Batterien gemischt gesammelt werden. Die Abholung via Velo erfolgt jeweils am ersten Montag des Monats ab 8 Uhr vor der Haustüre. Das Sortieren und Schleppen werde dadurch hinfällig. Mit dem easybag werde recyclen «easy».

Sortierprobleme gehören der Vergangenheit an

Wer kennt es nicht? Wenig Platz für Behälter zum Sortieren wo man ihn braucht, während des Kochens das Glas oder die Dose einfach so rasch wie möglich aus dem Weg räumen. Ganz egal wohin und am Wochenende ohnehin ganz andere Pläne haben, anstelle Wertstoffe zu trennen und mit dem Auto zur Entsorgungsstelle zu fahren. Mit dem neuen Recyclingabo des ZAB gehören diese Probleme der Vergangenheit an.

Im easybag sammelt man ganz einfach sämtliche Wertstoffe wie Glas, PET-Getränkeflaschen, Aluminium, Kleinmetall und sogar Elektrogeräte und Batterien gemischt. Wer das Recylingabo löst, erhält 12 Säcke à je 60 Liter für 165 Franken beziehungsweise für 13.75 Franken im Monat.

«Uns war es wichtig ein Produkt zu schaffen, das den Alltag unserer Kundinnen und Kunden erleichtert und deren Lebensqualität erhöht. Insbesondere älterer Menschen, die nicht mehr gleichermassen mobil sind», so Urs Corradini, Bereichsleiter Sortierwerk und Easydrive beim ZAB. Die Abholung erfolge an allen Adressen innerhalb der Stadt Wil, Bronschhofen und Rossrüti.

Das Abo kann per Email über easyhome@zab.ch oder telefonisch unter 071 932 12 15 bestellt werden. Weitere Informationen unter wirholens.ch.

Nicht nur easy, sondern auch nachhaltiger

Der easybag macht nicht nur Recycling einfach, sondern setzt mit der Abo-Lösung auf eine möglichst umweltfreundliche Abholung. Deshalb werden die Säcke mit dem E-Cargobike und Veloanhängern abgeholt. Dienstleisterin ist die Stiftung Heimstätten, die dieses Angebot in Ergänzung zum im März lancierten Wiler Velo-Lieferdienst «via Velo» umsetzt.

Nach der Abholung bei den Abo-Kundinnen und -Kunden werden die Säcke bei der Stiftung Heimstätten Wil in einem Container gesammelt und von da aus dann nach Bazenheid transportiert. «Es freut uns, dass wir mit diesem weiteren Velo-Service noch mehr zu einer umweltfreundlicheren Zukunft beitragen können», so Andreas Breitenmoser, Stadtrat Versorgung und Energie.

Abholung via Velo exklusiv in Wil

Städte stehen vor immer grösser werdenden Herausforderungen im Bereich des Verkehrs. Deshalb engagiert sich die Stadt Wil für nachhaltige Transport- und Mobilitätskonzepte im Rahmen vom Programm Monamo Wil und hat das Projekt gemeinsam mit der ZAB und der Stiftung Heimstätten Wil entwickelt.

«Mit dem easybag-Recylingabo wird noch eine Lücke in der Entsorgungskette geschlossen. Nebst den üblichen Sammeltouren wird das Angebot nun mit der Sammlung von Wertstoffen komplettiert. Dies macht Entsorgung für die Wiler Bürger nicht nur einfach, sondern sorgt auch dafür, dass alle Stoffe fachgerecht entsorgt, möglichst abgebaut, oder wiederverwendet werden können», so Ursula Egli, Stadträtin Departement Bau, Umwelt und Verkehr.

Unterstützt wird das Projekt zudem durch die Energiestadt Wil sowie die Technischen Betriebe Wil. Initiiert wurde das Projekt vom Verein Velo Wil. Es ist ein Teilprojekt im Rahmen des Programms Monamo Wil, Modelle nachhaltiger Mobilität in Gemeinden.