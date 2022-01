Wil: Vandalen machen keinen Winterschlaf

WIL Zahlreiche Vandalenakte bei Schulhäusern und beim Weier Nachdem es einige Zeit lang in Wil in Bezug auf Sachbeschädigungen ruhig gewesen war, werden in jüngster Zeit vermehrt solche Taten begangen. Die Stadt Wil droht, dass sie Sachbeschädigungen konsequent bei der Polizei anzeigt. Aktualisiert 24.01.2022, 10.50 Uhr

In jüngster Zeit gab es wieder mehr Sachbeschädigungen an städtischen Gebäuden in Wil. Bild: Stadtkanzlei

In jüngster Vergangenheit ist es vermehrt zu Sachbeschädigungen in der Stadt Wil gekommen. So gab es kürzlich diverse Sprayereien beim Lindenhofschulhaus, beim Mattschulhaus und beim Weier. Die Stadt Wil dulde ein derartiges Verhalten nicht, teilt die Medienstelle der Stadt am Montagmorgen mit.