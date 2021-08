Pupil AG gewinne Ausschreibung des Kantons für Schulsoftware

Wil Wiler Unternehmen erhält Zuschlag für die Umsetzung der Schulverwaltungslösung für die Volksschule im Kanton St.Gallen Der Kanton St.Gallen hat die Software Pupil der Wiler Pupil AG gewählt, um bestehende Prozesse im Schulwesen zu digitalisieren, zu vereinheitlichen und zu vereinfachen. Als erster strategischer eGovernment-Service im Kanton St.Gallen wurde die Nutzung für alle St.Galler Gemeinden und deren Schulen verpflichtend beschlossen. 19.08.2021, 14.11 Uhr

Die Software kann von Schülerinnen und Schüler, aber auch von Lehrpersonen sowie Mitarbeitenden von Schulverwaltungen und kantonalen Ämtern genutzt werden, Symbolbild: Andrea Tina Stalder

(pd/sas) Die Beschaffung der neuen Schulmanagement-Software für die Schulverwaltung, Lehrpersonen, die Tagesstrukturen und die Musikschulen wurde im offenen Verfahren durch den Kanton St.Gallen ausgeschrieben. Die Pupil AG aus Wil hat die Ausschreibung zu einem Preis von 4,9 Millionen Franken gewonnen. Dies teilen das Unternehmen und der Kanton St.Gallen mit.

Dank der neuen Schulmanagement-Software werden staatsebenen-übergreifende Prozesse optimiert und harmonisiert, indem die Applikation mit zentraler Datenhaltung (Once Only Prinzip) gemeinsam genutzt wird. Zudem sollen Schnittstellen standardisiert und dabei durch eine verbindliche Prozess-, Anwendungs- und Datenarchitektur Synergieeffekte genutzt werden.

Bereits heute setzen einige St.Galler Volkschulträger auf Module des Wiler Softwareherstellers Pupil AG. Nebst über 50'000 Schülerinnen und Schüler, welche Module aus Pupil in Zukunft einsetzen dürfen, werden rund 9'000 Personen aus kantonalen Ämtern, Schulverwaltungen und Schulen mit der neuen Software arbeiten.

Verschiedene Module miteinander kombinieren

Pupil digitalisiert Prozesse von der Schulverwaltung - vom Unterricht bis hin zur Kommunikation mit Erziehungsberechtigten. Dafür stehen den Schulen über 45 Module zur Verfügung, welche individuell miteinander kombiniert werden können. Im Kanton St.Gallen löst Pupil die bisher im Einsatz stehenden Produkte Lehreroffice und die Schulverwaltungslösung der Abraxas ab.

Zudem werden diverse vorhandene Exceltools, die bis anhin Prozesse der Personaladministration unterstützten, in Pupil integriert. Mit dem ortsunabhängigen Zugriff ermöglicht Pupil einen einfachen, webbasierten Zugang und kann daher problemlos im Homeoffice oder von unterwegs verwendet werden. Dank der geräteunabhängigen Verwendung kann Pupil auf sämtlichen Geräten, wie Desktop, Tablet oder Smartphone, eingesetzt werden.

Schrittweise Einführung ab 2023

Im Oktober 2021 startet die Erarbeitung der Detailkonzepte und des Prototyps. Mit der CSP AG, einem Projektleitungs- und Beratungsunternehmen mit Niederlassungen in St.Gallen, Zürich und Bern, hat sich die Pupil AG eine starke Partnerin für die professionelle Projektleitung zur Seite genommen.

Die ersten Pilotschulen werden die Lösung bereits im dritten Quartal 2022 testen. Ab 2023 ist die schrittweise Einführung der neuen Applikation beim Kanton und den Schulträgern vorgesehen. Geplant ist, das Projekt im Dezember 2025 abzuschliessen. Die Finanzierung erfolgt je hälftig durch den Kanton und die Gemeinden.

Das Team hinter Pupil setzt sich aus rund 35 Softwareentwicklerinnen und -entwickler sowie ehemaligen Lehrpersonen zusammen. Entstanden ist Pupil am Sekundarschulzentrum Ägelsee in Wilen bei Wil. Aus einer kleinen Applikation entstand eine umfassende Software, welche kontinuierlich weiterentwickelt wird und bereits schweizweit von Schulen in den Kantonen St.Gallen, Thurgau, Zürich, Aargau, Schwyz, Bern und Basel-Land eingesetzt wird.