Wil Transparenz in der Politik Ja, aber Wil möchte nicht vorpreschen Der Stadtrat empfiehlt einen Vorstoss der SP zur Offenlegung von Wahlkampffinanzen zur Ablehnung. Er stellt sich zwar nicht grundsätzlich gegen das Anliegen, will aber Lösungen auf Bundesebene und im Kanton abwarten. Gianni Amstutz 11.05.2021, 17.00 Uhr

Die SP will Ausgaben und Einnahmen von Parteien in der Politik transparent machen. Bild: Alessandro Della Valle / Keystone

Die Forderung ist in der Politik immer wieder zu hören: Parteien und Abstimmungskomitees sollen offenlegen, wie viel sie investieren und woher sie ihr Geld dafür haben. Das schaffe Transparenz und gebe allenfalls Aufschluss über Interessenbindungen, lautet das Argument der Befürworter.

Auch die SP Wil möchte bei künftigen Abstimmungen und Wahlen mehr Transparenz schaffen. Dazu hat sie eine Motion eingereicht, mit welcher sie die Schaffung eines Reglements fordert. Parteien und Komitees sollen damit verpflichtet werden, ihre Finanzen offenzulegen. Das entspreche einem Bedürfnis der Bevölkerung und stärke das Vertrauen in die Politik, sind die Sozialdemokraten überzeugt.

Stadtrat anerkennt Anliegen, will jedoch anderen Weg gehen

Der Stadtrat sieht das anders. Er anerkennt zwar, dass in den vergangenen Jahren das Bedürfnis nach Transparenz in der Politikfinanzierung und damit auch die Forderungen nach neuen Vorschriften gestiegen sei. Das sei an den zahlreichen Initiativen auf Bundeseben, in den Kantonen und einzelnen Städten erkennbar.

Der Stadtrat lehnt das Motionsanliegen deshalb nicht grundsätzlich ab, erachtet aber den vorgeschlagenen Weg als nicht zweckmässig, wie es in der Antwort auf den Vorstoss heisst. Der Stadtrat schreibt:

«Ein Vorpreschen der Stadt Wil in dieser Frage ist in Abwägung der Gründe für und gegen die Motion nicht empfehlenswert.»

Der Stadtrat macht deutlich, dass er primär den Bund und den Kanton in der Verantwortung sieht, entsprechende Regelungen zu erlassen. Anstelle einer kommunalen Insellösung im Kanton solle vielmehr eine mehrheitsfähige Regelung auf kantonaler Ebene angestrebt werden, die sich an die Vorschriften auf Bundesebene anlehnen solle. Nur eine solche Lösung schaffe die notwendige Gleichbehandlung in der Frage der Politikfinanzierung.

Parteien haben Finanzen bereits offengelegt

Der Stadtrat macht aber noch einen weiteren Grund für die Ablehnung der Motion geltend. Die SVP hat als Reaktion auf den Vorstoss der SP ihre Finanzierung des Wahlkampfs 2020 von sich aus offengelegt. Auf Anfrage dieser Zeitung zogen die anderen Parteien nach.

Wie sich zeigte, sind die Unterschiede zwischen den grossen fünf Parteien minimal. Grüne Prowil, SP, CVP, FDP und SVP investierten alle rund 40'000 Franken für Plakate, Flyer, Inserate und andere Werbemittel. Grossspenden von über 2000 Franken, die bei der Schaffung eines Reglements öffentlich gemacht werden müssten, gab es in der Wiler Lokalpolitik keine.

Alle Parteien finanzierten ihren Wahlkampf grösstenteils über Partei- und Fraktionsbeiträge. Spenden machten hingegen nur einen Bruchteil des Gesamtbudgets aus. Angesichts dieser Erfahrungen und der vergleichsweise geringen Beiträge auf städtischer Ebene ist der Stadtrat der Auffassung, ein eigens für Wil geschaffenes Reglement sei nicht verhältnismässig. Das letzte Wort hat das Parlament. Am 20. Mai befindet es über den Vorstoss.