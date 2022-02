Frauen führen Kreis 4 des Sakristanen-Verbands interimistisch

Wil-Toggenburg «Was wäre die katholische Kirche ohne die Frauen»: Weibliche Interimslösung für den Sakristanen-Verband Kreis 4 Der Präsident der Abteilung Wil-Toggenburg des Sakristanen-Verbands ist zurückgetreten. Eine definitive Nachfolgelösung wurde nicht gefunden. Adi Lippuner 23.02.2022, 16.00 Uhr

Der scheidende Präsident Patrik Stillhart, Aktuarin Marlene Looser, Kassierin Ursula Holenstein, die neu gewählten Vorstandsfrauen Margrit Schildknecht und Gertrud Rüegg und Fähnrich Gebhard Scheiwiller (von links). Bild: Adi Lippuner

Patrik Stillhart, Präsident des regionalen Sakristanen-Verbands, stellt sein Amt zur Verfügung. Der ehemalige Sakristan in Bütschwil, der heute in Mols am Walensee wohnt, sagte zur Begründung: «Ich wohne und arbeite nicht mehr im Kreis 4 und bin zudem seit 2017 auch Kantonalpräsident.» Der Kreis 4 umfasst die Region Wil-Toggenburg. Am Mittwoch trafen sich 59 Stimmberechtigte der insgesamt 84 Mitglieder in der Wildhauser Mehrzweckhalle Chuchitobel zur Versammlung.