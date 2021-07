Mit Covid-Kredit ins Casino: Toggenburger Wirt erhält Strafbefehl

WIL / TOGGENBURG Wirt erhielt im ersten Lockdown Covid-Kredit – und hat das Geld im Casino verspielt: Jetzt wird er bestraft Ein Wirt aus der Region Wil/Toggenburg erhielt einen Covid-19-Kredit. Kurz bevor das Betreibungsamt Vermögenswerte von 18'000 Franken pfänden wollte, hob seine Frau das Geld in bar ab. Martin Knoepfel 13.07.2021, 19.00 Uhr

Ein Wirt aus der Region erhielt eine Busse, weil er mit einem Teil des Covid-19-Überbrückungskredits in Casinos gespielt hatte. Symbolbild: Gaetan Bally

Der Schweizer Sonderweg erregte international Aufsehen. KMU, die wegen des coronabedingten Lockdowns Probleme mit der Liquidität hatten, konnten als Überbrückungshilfe einen Covid-19-Kredit beantragen. Diese Kredite wurden rasch und unbürokratisch gesprochen und ausbezahlt, in vielen Fällen innert einer halben Stunde.

Kredite ohne Überprüfung gewährt

Der Hintergrund: Es galt, zu verhindern, dass an und für sich gesunde Firmen wegen Liquiditätsengpässen bankrott gehen. Der Bund garantierte den Banken bei kleineren Covid-19-Krediten die vollständige Rückzahlung.

Nur bei grösseren Krediten muss die Bank für zehn Prozent des Betrags geradestehen, wenn der Schuldner den Kredit nicht zurückzahlen kann. Und nur bei diesen prüften die Banken die Kreditwürdigkeit des Schuldners.

Bei den übrigen Covid-19-Krediten ging man davon aus, dass die im Kreditantrag angegebenen Geschäftszahlen stimmen. Wer einen Covid-19-Kredit für seine Firma erhielt, durfte diesen nur für Firmenzwecke verwenden. Das stand in der Kreditvereinbarung, die jeder unterschreiben musste. Am 26. März 2020 trat die Verordnung über die Überbrückungshilfe für KMU in Kraft.

Überbrückungshilfe bar abgehoben

Ein Wirt aus D. in der Region beantragte am 17. April 2020 einen Covid-19-Kredit. Der anonymisierte Strafbefehl liegt dieser Zeitung vor. Aufgrund seiner Angaben zur Nettolohnsumme errechnete das computergenerierte Kreditformular einen Umsatzerlös von 210'000 Franken und sprach einen Kredit in Höhe von 18'000 Franken.

Am 20. April wurden die 18'000 Franken aufs Konto des Wirts überwiesen. Sieben Tage später hob die Frau des Wirts das Geld in bar ab. Am gleichen Tag verschickte das Betreibungsamt St. Gallen aber auch eine Pfändungsanzeige über 18'000 Franken.

Lohn der Mitarbeiterin und private Ausgaben bezahlt

Das habe den Verdacht geweckt, dass der Barbezug dazu diente, das Geld vor dem Betreibungsamt in Sicherheit zu bringen, schreibt der Staatsanwalt. Gemäss Strafbefehl diente nur ein Teil des Geldes der Sicherstellung laufender Liquiditätsbedürfnisse.

Der Wirt zahlte mit dem Kredit zwar einen Monatslohn der Angestellten sowie verschiedene Einkäufe, aber auch private Kosten. Genannt werden die Krankenkasse und das Auto. Mit dem Rest suchte er Casinos auf, wo er das Geld aber verspielte.

Strafbefehl ist mittlerweile rechtskräftig

Der Staatsanwalt verhängte wegen der Übertretung der Solidarbürgschaftsverordnung eine Busse von 2000 Franken. Bussen müssen in jedem Fall bezahlt werden. Zudem muss der Wirt weitere 500 Franken unter dem Titel Verfahrenskosten tragen.

Die Privatklägerin ist eine Bürgschaftsgenossenschaft. Sie will die 18'000 Franken zurück. Der Staatsanwalt verwies die Forderung jedoch auf den Zivilweg.

Der Strafbefehl ist mittlerweile rechtskräftig, der Wirt hat also die Vorwürfe anerkannt und auf den möglichen Weiterzug ans Kreisgericht verzichtet. Nicht in Erfahrung zu bringen war, wie die Sache aufgeflogen ist.