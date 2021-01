Wil Er lebt mit seinen Werken weiter: Der Holzbildhauer und Künstler Urban Blank ist im Alter von 98 Jahren kurz vor Weihnachten gestorben Der Lebenskreis von Urban Blank hat sich geschlossen. Der 98-Jährige, der bis wenige Tage vor seinem Tod noch die Farben und Stimmungen der Appenzeller Landschaft gemalt hatte, ist «ins ewige Licht heimgekehrt». Kathrin Meier-Gross 06.01.2021, 05.00 Uhr

Urban Blank war gelernter Holzbildhauer. Bild: PD

Die unerhörte Schaffenskraft von Urban Blank hat ein riesiges Werk hinterlassen, das geprägt ist von der Demut und dem Respekt vor der Schöpfung.

Der Christopherus vor dem östlichen Stadttor Wils und die zwei raufenden Jungen auf dem Brunnen in der Allee haben den gleichen Erschaffer: Urban Blank. Die zwei unterschiedlichen Skulpturen zeugen davon, dass der am 12. April 1922 geborene Bursche in einem kunsthandwerklich anregenden Umfeld in Wil aufgewachsen ist.

Fasziniert und inspiriert von der Antike

Mit drei Jahren schon Halbwaise, verbrachte der Bub viel Zeit bei seinem Vater, der Altarbauer war, und bei weiteren Handwerkern. Nach der Holzbildhauerlehre besuchte Blank Vorlesungen an der Universität Zürich und setzte sich mit der Anatomie des Menschen auseinander. Aus dieser Phase resultieren Skulpturen, welche in den Kirchen von Sirnach, Uznach und Henau beheimatet sind.

Nach einer Studienreise nach Rom, wo ihn die Antike ungemein fasziniert hatte, wollte er in München studieren. Nach der Bombardierung der Akademie, die er miterlebt hatte, kehrte Urban Blank nach Wil zurück. Dort wurde er aktives Mitglied der Hofgesellschaft und unterrichtete unentgeltlich Zeichnen in der Schule.

Dank einem Stipendium konnte der freischaffende Künstler 1948 erneut in die Akademie der Bildenden Künste in München eintreten. Mit seinem Freund, dem bekannten Fotografen Herbert Mäder, radelte er in die bayrische Hauptstadt. Während der Wintermonate arbeitete er im Wiler Atelier.

Beglückende Arbeit mit Kindern

1956 wurde Chile zu seiner zweiten Heimat. Von der Schweizerschule erhielt Blank den Auftrag für die künstlerische Gestaltung am Neubau. Der 1957 geschlossenen Ehe mit einer Lehrerin entsprossen vier Kinder. Die Familie lebte in bescheidenen, aber glücklichen Verhältnissen.

Ab 1962 unterrichtete er Gymnasialklassen im Zeichnen, Werken und in Kunstgeschichte. Nebenbei widmete er sich intensiv der Bildhauerei. Um die Familie durchzubringen, nahm er 1975 als «Fremdarbeiter» eine Stelle im Kinderdorf Pestalozzi in Trogen an. Seine Familie war in Chile geblieben.

Blanks Schaffenskraft hat ein Werk hinterlassen, das geprägt ist von der Demut und dem Respekt vor der Schöpfung. Bild: PD

Eine tiefe Wunde hinterliess der Tod des 25-jährigen Sohnes. Die Arbeit mit den «Pestalozzi»-Kindern, die er bis zu seiner Pensionierung ausübte, erfüllte Urban Blank. «Die Kinder und Mitarbeiter haben es mir ermöglicht, im Sinne von Pestalozzi zu arbeiten: mit Kopf, Herz und Hand», zitierte Gäbi Lutz 1988 im Appenzeller Kalender den Werklehrer. Ein Höhepunkt in Blanks Lehrtätigkeit war die Realisierung des Kinder- (und Erwachsenen-) Bilderbuchs «Der Knopf*. Ein Exemplar durfte er dem damaligen Bundespräsidenten Hans Hürlimann überreichen.

Zwischen zwei Kulturen

Blanks Schaffen war geprägt von der intensiven Auseinandersetzung mit den Kulturen in Chile und der Schweiz. Nach einer Epoche religiös, mittelalterlich orientierter Programmkunst kam Blank über die Renaissance zum Klassischen. Dann folgten analytische Versuche formaler Art, die Entdeckung der Materialien und deren Eigenleben, die Auseinandersetzung mit Skulpturen und die malerische Entwicklung.

Urban Blanks Werke wurden schon an vielen Ausstellungen im In- und Ausland gezeigt. Viele seiner Skulpturen sind noch in Chile. Sandra Espinosa Araya, die seit 18 Jahren mit Urban Blank verheiratet ist, sorgt sich, wie diese Werke geschützt und in Sicherheit gebracht werden können.

«Die Arbeiten von Urban sollen in ihrer Gesamtheit ausgestellt werden können. Dann werden seine Menschlichkeit und seine Tiefgründigkeit ersichtlich und wie er seinen Weg konsequent bis ans Ende verfolgt hat», lautet ihr inniger Wunsch.