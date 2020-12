Wil Der verwaiste Hof als Truppenlazarett: Die Revolutionswirren wirkten sich bis in die Äbtestadt aus Ende des 19. Jahrhunderts geriet Wil mitten ins Spannungsfeld der Umwälzungen in Europa. Mehrfach musste der Hof zur Behandlung verwundeter Soldaten herhalten. Adrian Zeller 23.12.2020, 11.59 Uhr

Napoleonische Truppen, wie sie auch in Wil Halt machten. Bild: Pd

Als im Zuge der Französischen Revolution von 1789 die allgemeinen Menschen – und Bürgerrechte proklamiert wurden, fanden diese auch in der Ostschweiz ihre Anhänger.

Der damalige Fürstabt Beda Angehrn bemerkte die brenzlige Stimmung. 1790 notierte er in sein Tagebuch: «Es ist zu fürchten, das Übel möchte auch in der Schweiz ausbrechen. Unsere Gotthausleute sind noch ziemlich ruhig. Glaube auch nicht, dass etwas zu befürchten sei.» Sie seien für Aufruhr viel zu katholisch, glaubte der Landesherr.

Eine neue Gesellschaftsordnung bahnte sich an

Bald danach machten sich in Wil die Auswirkungen der revolutionären Umtriebe in Frankreich unmittelbar bemerkbar. Zwei Benediktinerpater, zwei Kapuzinerpater sowie sechs weitere Geistliche aus dem westlichen Nachbarland fanden in Wil Asyl. In ihrer Heimat hatte der Klerus seine Vorrechte verloren und die Revolutionäre zogen mit der Guillotine durchs Land.

Am 19. Mai 1796 verschied Abt Beda Angehrn; neuer und zugleich letzter Fürstabt wurde Pankraz Vorster.

Eine neue Gesellschaftsordnung bahnte sich an. Einer der Treiber dafür war der Sattlermeister Stephan Sailer. Er scharte Wiler um sich, die mit den herrschenden politischen Verhältnissen in der Stadt unzufrieden waren. Die Macht lag damals in den Händen einiger weniger Familien, die sich gegenseitig die Ämter in der Stadtregierung zuschoben sowie äbtische Beamtenstellen vererbten.

Der Abt floh nach Österreich

Im Januar 1798 rückte die französische Armee Richtung Bern vor. Dies war das Fanal zum Sturz der bisherigen Ordnung in der Eidgenossenschaft. Abt Pankraz Vorster floh nach Wien.

In der Folge kam es zu einem Seilziehen zwischen den französischen und österreichischen Truppen in der Eidgenossenschaft. Auch Wil wurde davon tangiert. Am 12. Mai 1798 ritten mittags 16 französische Husare und ein Offizier in Wil ein. Am Abend kamen ein General, ein Oberst sowie einige hundert Soldaten an. Sie nahmen im verwaisten Hof sowie in den umliegenden Dörfern Quartier. Kurz darauf rückten sie gegen St.Gallen vor und kehrten nach einigen Tagen wieder zurück. 400 Soldaten und ebenso viele Pferde blieben für einige Tage in Wil.

Hohe Offiziere der durchziehenden Truppen logierten im Hotel Krone, dem ersten Haus am Platz. Bild: Pd

Aus Freude über die neuen Verhältnisse im Land errichteten Stephan Sailer und seine Anhänger in der Stadt zwei Freiheitsbäume mit der Aufschrift «Freiheit, Gleichheit». Und sie steckten sich Kokarden nach französischem Vorbild an den Hut.

Die französischen Truppen gaben Befehl, in Wil unverzüglich alle äbtischen Wappen im Hof verschwinden zu lassen. Er sollte nicht mehr länger als repräsentatives Symbol fürstäbtischer Macht gelten. Stephan Sailer nahm den Auftrag umgehend an die Hand.

Wil wurde zum Aufmarschgebiet

Die neue Verfassung vom 12. April 1798, nach dem Vorbild Frankreichs, das die Schweiz in eine Republik verwandelte, wurde von Graubünden nicht angenommen. Es hatte die Österreicher um Hilfe gerufen, welche ihrerseits mit den Russen verbündet waren. Als Folge davon geriet Wil ins Aufmarschgebiet der verfeindeten Truppen.

Ab September 1798 machten immer wieder grössere französische Truppenkontingente in der Stadt und in der Umgebung Station. Sie waren Richtung Bodensee und Rheintal unterwegs. Zum Teil legten sie auch auf dem Rückweg in Wil einen Halt ein.

1799 quartierten sie beispielsweise 500 Gefangene der generischen Truppen für eine Nacht in Wil ein. Anderntags mussten sich diese in einer Reihe zwischen Hof und «Wildem Mann» aufstellen. Jeder Gefangene erhielt von der Stadt ein Pfund Brot, 125 Gramm Käse und einen halben Liter Wein als Proviant.

Zuerst die Franzosen, dann die Österreicher

Gegen Ende des Winters dreht sich das Kriegsglück, die Franzosen waren auf dem Rückzug, einige hundert von ihnen, die bei Kämpfen in Feldkirch verwundet wurden, nahmen über Ostern im Hof und in weiteren Gebäuden der Stadt Quartier.

Am 20. Mai übernachteten weitere 3000 Mann in Wil und Umgebung. Bald schon folgte ihnen österreichisches Militär, das ebenfalls in Wil sowie in Dreibrunnen Halt machte. Nach ihnen kamen 8000 Mann mit Pferdefuhrwerken und Gerätschaften. Bei Rickenbach schlugen sie ihr Lager auf und zogen später durch die untere Wiler Vorstadt Richtung Frauenfeld.

Dort kam es zwischen den Franzosen und den Österreichern zur Schlacht. Das Ergebnis waren 400 verwundete Österreicher, die im Hof, auf dessen Vorplatz sowie in weiteren Gebäuden untergebracht wurden.

Die Machtkämpfe in Europa führten zu einem Gemetzel. Bild: Pd

Die zweite Schlacht bei Zürich verloren die Österreicher

Am 5. Juni 1799 besiegte der österreichische Erzherzog Karl den französischen General Massena mit seinen Truppen bei Zürich. Für Wil bedeutete dies ein weiteres Mal die Unterbringung von Verwundeten. Zwei Ärzte, ein Apotheker sowie zehn Feldscher (Militärchirurgen ohne Medizinstudium) versorgten den die Verletzten im Hof.

Das Kriegsglück der Österreicher liess sie weiter nach Westen vorrücken, dazu war allerdings Nachschub erforderlich. Dazu gehörten nicht nur Soldaten, auch Vieh als Zugtiere sowie zur Verpflegung. Bei Zuzwil und bei Trungen weideten gegen 400 Ochsen. Die Truppen planten die Aare zu überqueren, dazu transportierten sie 35 Fuhren mit Booten und Brückenmaterial durch die Äbtestadt. Es folgten ihnen 115 Wagen mit Feldbäckereien.

Der Erzherzog konnte als Heerführer seine Pläne nicht durchsetzen, es kam am 25./26. September 1799 bei Zürich zu einer zweiten Schlacht, bei der er unterlag. Die österreichischen Truppen waren auf dem Rückzug, ein Teil von ihnen wurde von den Wilern mit Suppe und mit heissen Kartoffeln versorgt. Später zogen französische Truppen mit österreichischen Gefangenen sowie mit Geschützen und Kriegsgerät durch die Stadt.

Vom Truppenlazarett zur Brauerei

Am 9. Februar 1801 kam es zum Friedensschluss von Luneville, damit wurden die Kriegshandlungen beigelegt. Wil hatte zuvor all die Truppen und die Verwundeten mitzuversorgen. Für die Stadt mit rund 1500 Einwohnern war dies ein gewaltiger Aufwand an Geldmitteln und an Sachwerten. Für die Verletzten mussten etwa Leintücher und Bettzeug zur Verfügung gestellt werden, das die Soldaten beim Weiterzug mitnahmen. Für Pferde wurden unter anderem 1448 Zentner Heu sowie 5308 Rationen Hafer geliefert.

Der Hof seinerseits wurde nicht mehr weiter als Truppen-Lazarett benötigt. Die Stadt übernahm ihn 1810 und verkaufte ihn an Baron Johann Nepomuk Wirz à Rudenz, den Erbauer des Baronenhauses. 1815 richtete dieser darin eine Wirtschaft mit Brauerei ein.