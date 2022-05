WETTKAMPF Mit einem Jahr Verspätung hat es geklappt: Turnerische Leckerbissen am Reck und am Boden Nach der Absage im vergangenen Jahr fand am Wochenende die Toggenburger Gerätemeisterschaft doch noch statt. Rund 700 Turnende versuchten in Degersheim die Kampfrichter zu einer möglichst hohen Note zu animieren. Christoph Heer 01.05.2022, 10.37 Uhr

Volle Konzentration in der Mehrzweckanlage Steinegg in Degersheim. Bild: Christoph Heer

«Nun ist es endlich so weit», sagte OK-Präsidentin Caroline Burtscher. Schon vergangenes Jahr hätte der Anlass stattfinden sollen, wurde aber von Corona verhindert. Am Wochenende gingen nun die Toggenburger Gerätemeisterschaften in der Mehrzweckhalle Steinegg in Degersheim über die Bühne.

Nicht zum ersten Mal wurde der Anlass in Degersheim organisiert. Die OK-Präsidentin erinnert sich, dass sich seit der letzten Durchführung der Toggenburger Gerätemeisterschaft im Jahr 2011 vieles verändert hat:

«Die Anzahl der Turnenden hat sich verdoppelt, weitere Turnelemente sind dazugekommen und aus einem sechsköpfigen Organisationskomitee wurde ein zehnköpfiges Gremium.»

Nicht immer klappt alles reibungslos

Beim Augenschein in der Mehrzweckanlage Steinegg fällt auf, dass unter den Turnenden, den Betreuern und Besuchern gute Laune herrscht. Und doch fliessen ab und an einige Tränen. Denn nicht immer gelingt ein Auftritt am Boden, am Reck oder am Sprung, so, wie man es sich gewünscht hat.

Nach kurzer Zeit der Traurigkeit fangen sich die Nachwuchsturnerinnen schnell wieder, auch ein Verdienst der Trainerinnen und Trainer. Sie wissen, wie man mit «Niederlagen» umzugehen hat und haben stets tröstende Worte parat.