Weshalb es in den Regionen Wil und Toggenburg zu wenig Kinderärztinnen und Kinderärzte gibt – und wie Eltern mit der Situation umgehen Die Coronazahlen steigen, die Grippezeit steht an – kranke Kinder trifft das besonders –, und in der Region fehlt es an Kinderärztinnen und Kinderärzten. Lara Wüest 19.10.2020, 17.00 Uhr

Manche Kinder in der Region müssen für die Spritze beim Kinderarzt eine weite Reise in Kauf nehmen. Bild: Boris Bürgisser

Der kleine Reto ist selten krank. In seinem zweijährigen Leben musste er bisher kaum zum Kinderarzt. «Zum Glück», sagt seine Mutter Daniela Brunner. Und es geht ihr dabei nicht nur um das Wohl ihres Jungen, sondern auch um die Reise zum Kinderarzt.

Von Hemberg nach Herisau

Im Gegensatz zu anderen Kindern kann Reto nicht einfach den Kinderarzt im Dorf aufsuchen. Denn in Hemberg, wo er lebt, gibt es keine Kinderarztpraxis. Wenn Reto zum Arzt muss, fährt seine Mutter ihn bis nach Herisau. Beschweren über diesen Weg mag sich Retos Mama zwar nicht. Doch sie sagt:

«Es wäre schon schön, wenn es im Toggenburg mehr Kinderärzte gäbe.»

Daniela Brunner weiss, dass das auch andere Eltern in der Region so sehen. Sie kennt viele Mütter, die mit ihren kranken Kindern nach Herisau, Wil oder gar nach Uznach fahren. «Für manche ist der Weg schon ziemlich weit», sagt Brunner.

Nur eine Kinderärztin im Toggenburg

Im gesamten Toggenburg praktiziert nur eine Kinderärztin – im Ärztezentrum Neckertal in St.Peterzell. Die Praxis nimmt eigentlich noch neue Patienten auf. Doch Daniela Brunner hat sich entschieden, mit Reto weiterhin nach Herisau zu fahren, wenn er krank ist:

«Ich habe gehört, dass es in der Praxis

in St.Peterzell in der Vergangenheit

zu Wechseln kam.»

Und das hat die Mutter, die bereits ihr zweites Kind erwartet, verunsichert. In der ganzen Schweiz fehlt es an Kinderärzten. Weil die medizinische Grundversorgung wegen Corona an ihre Grenzen stösst, sind es für sie sowieso schon stressige Zeiten. Und nun stehen auch noch die kalten Tage und somit die Grippezeit vor der Tür.

Viele Kinderärzte in Wil im Teilzeitpensum

Für Wiler Kinderärztinnen und Kinderärzte dürften die Wintermonate deshalb streng werden, auch hier gibt es zu wenige von ihnen. Vor gut zwei Jahren war es besonders schlimm, damals ging der langjährige Kinderarzt Juhani Sidler in Pension.

Danuta Zemp, St.Galler Kantonsärztin. Bild: Urs Bucher

Manche Kinderarztpraxen wurden danach von Patienten überrannt. Gemäss der St.Galler Kantonsärztin Danuta Zemp ist die Situation heute zwar besser:

«Im Moment beklagen sich aus der Region Wil nicht mehr so viele Eltern wie damals.»

Doch genügend Kinderärzte gibt es noch immer nicht. Es bestehe nach wie vor ein Mangel, so Zemp.

Insgesamt praktizieren im Wahlkreis Wil 21 Kinderärztinnen und Kinderärzte. Diese Zahl ist aber trügerisch, viele von ihnen arbeiten Teilzeit. Hört man sich bei den Ärztinnen und Ärzten um, klingt es ähnlich wie bereits vor zwei Jahren.

Anfragen gibt es weiterhin

Die Kinderärztin Cécile Solèr-Bischof von der Kinderarztpraxis am Bleicheplatz etwa sagt:

«Wir haben immer noch regelmässig Anfragen von Patienten, die einen Kinderarzt suchen, die wir aber abweisen müssen.»

Seit Oktober gibt es allerdings einen Lichtblick: In Oberuzwil hat die Kinderarztpraxis «Tamariki» eröffnet. «Das bringt uns ein bisschen Entlastung», sagt Solèr-Bischof.

Doch auch die Praxis in Oberuzwil bekam den Ärztemangel bereits zu spüren: «Schon Monate vor der Eröffnung haben wir viele Anfragen von Eltern erhalten», sagt Kinderärztin Janine Rhiner. Ihre Kollegin Andrea Dürst ergänzt, es hätten sich viele Familien aus dem Grossraum Wil, dem Toggenburg und dem Hinterthurgau bei ihnen gemeldet.

Dort gebe es eindeutig zu wenig Kinderärzte. Für die Praxisgruppe Swiss Medi Kids, die vor zwei Jahren die Patienten von Juhani Sidler übernahm, hat sich die Situation derweil entspannt. Damals geriet die Praxis in die Kritik, weil sie den Patientenandrang nicht bewältigen konnte. Zwar hätten sie immer noch viele Anfragen von neuen Patienten, aber sie hätten die Kapazitäten ausgeweitet, sagt Geschäftsführerin Katja Berlinger.

Zwei Probleme treffen aufeinander

In Wil treffen gemäss der Kantonsärztin Zemp gleich zwei Probleme aufeinander: Zum einen ist die Bevölkerung in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Viele Familien mit Kindern haben sich hier angesiedelt. Und sie suchen einen Kinderarzt oder eine Kinderärztin in der Nähe.

Hinzu kommt aber noch eine weitere Schwierigkeit: Viele Medizinstudierende entscheiden sich gegen den Beruf des Kinderarztes oder der Kinderärztin. Dieses Problem betrifft aber nicht nur Wil und das Toggenburg, sondern die ganze Schweiz. Der Beruf des Pädiaters, wie es im Fachjargon heisst, ist grundsätzlich wenig attraktiv. Das zumindest sagt Kantonsärztin Zemp.

«Der Beruf ist sehr aufwendig, wird aber im Vergleich zu anderen Spezialisierungen schlecht vergütet.» Zemp spricht damit das Problem an, dass ein wichtiger Teil der Arbeit von Kinderärzten die Beratung von Eltern und Grosseltern umfasst. Diese Beratung dürfen sie aber kaum verrechnen.

Besserung ist nicht in Sicht. «Die Situation wird sich nicht so schnell ändern», sagt Zemp. Ein bisschen hoffen Fachleute allerdings auf den «Joint Medical Master» der Universität St.Gallen (siehe Kasten). Dieser soll unter anderem dazu beitragen, dass sich wieder mehr Ärzte in der Ostschweiz ansiedeln. Eine Pflicht dazu besteht für die Studierenden aber nicht.

Medizinstudium in der Ostschweiz Viele Kinderärztinnen und Kinderärzte in der Region hoffen, dass der «Joint Medical Master» künftig dazu führt, dass sich weitere Kolleginnen und Kollegen in der Ostschweiz ansiedeln. Der Master soll unter anderem dazu beitragen, die medizinische Grundversorgung im Kanton St. Gallen zu gewährleisten.

Ob das gelingt, muss sich noch zeigen. Die ersten Studierenden werden ihre Ausbildung in drei Jahren, im Sommer 2023, abschliessen. Diesen Herbst haben 26 Studierende mit dem Masterstudiengang begonnen. Noch ist die Kapazitätsgrenze nicht erreicht, Platz hätte es insgesamt für 40 Personen. Die Studierenden erarbeiten sich Wissen aus den Bereichen Medizin, Pflege und Management. Der Abschluss ist letztlich aber derselbe wie an anderen medizinischen Fakultäten in der Schweiz. Der Master-Studiengang ist eine Zusammenarbeit zwischen mehreren Institutionen. Neben den beiden Universitäten Zürich und Gallen sind auch das Kantonsspital St.Gallen und das Ostschweizer Kinderspital involviert. (law)



