Lernbox zum Thema Tourismus lanciert

Sie präsentierten die Lernbox «Toggenburg klingt gut»: (von links) Christian Gressbach, Geschäftsführer Toggenburg Tourismus, Carina Felix, Co-Autorin, Beatrice Straub, Leiterin RDZ Wattwil, und Thomas Boos, Co-Autor. Bild: Christof Lampart

«In der Schule soll beginnen, was leuchten soll in der Tourismusdestination Toggenburg.» Zwar sagte niemand an der montäglichen Präsentation der Lernbox «Toggenburg klingt gut» dieses stark abgeänderte Jeremias-Gotthelf-Zitat.

Doch schon nach den ersten Minuten der Lernbox-Vorstellung, zu der Toggenburg Tourismus in die Lichtensteiger Kalberhalle eingeladen hatte, war klar: Der Inhalt der kleinen Schachtel, die von Toggenburg Tourismus gratis an die Schulen abgegeben wird, hat Potenzial.

Kinder sollen begeistert werden

Die Lernbox «Toggenburg klingt gut» richtet sich an Mittelstufenschülerinnen und -schüler im Toggenburg. Dass der Titel der modernen Arbeitsmaterialienschachtel doppeldeutig ist, ist kein Zufall, denn die Destination Toggenburg definiere sich nun mal stark über ein klingendes Erlebnis wie Jodel, Kuhglocken, Klanghaus, Klangweg und mehr.

Wichtig sei, so erklärte der Geschäftsführer von Toggenburg Tourismus, Christian Gressbach, dass mit der Lernschachtel eine Basis geschaffen werde, die es Kindern ermögliche, «den Tourismus erkunden, das Toggenburg entdecken und Freude erleben zu können». Denn begeisterte Kinder können die eigene Familie erreichen; und die mit dem Toggenburg-Virus infizierten Eltern würden wiederum ihre entfachte Begeisterung für den eigenen Lebensraum mit auswärtigen Freunden teilen, womit ein fürs Tal positiver Prozess in Gang gesetzt werden könne. Für Gressbach steht fest:

«Begeisterte Einheimische sind stets die besten Werbeträger.»

Forschender Charakter

Die Lernbox für die Mittelstufe ist in enger Zusammenarbeit mit dem Regionalen Didaktischen Zentrum (RDZ) Wattwil entstanden. Das Unterrichtsmaterial, als Werkstatt konzipiert, kann ab dem kommenden Schuljahr eingesetzt werden.

Die Leiterin des RDZ, Beatrice Straub, erklärte, dass es für ihr Team wichtig gewesen sei, dass «das erforschende und selbstständige Lernen in die Box reinkommt». Die Schülerinnen und Schüler können recherchieren und hinterfragen, was beispielsweise ein nachhaltiger Tourismus für die Region bedeutet, oder sie setzen sich mit der Frage auseinander, welche Berufe es im Tourismus im Toggenburg überhaupt gibt.

Ein Jodelkurs als Herausforderung

Ein grosses Plus der schlanken Box ist, dass sie mit vielen Links und QR-Codes arbeitet. Die Lehrerinnen und Lehrer können so die Unterrichtsmaterialien nicht nur stets digital bei sich führen, sondern auch einfach an die eigenen Bedürfnisse anpassen. «Es war uns sehr wichtig, dass die Lehrpersonen möglichst frei mit der Lernbox umgehen können», so Thomas Boos, der zusammen mit Co-Autorin Carina Felix die Lernbox konzipierte.

Insgesamt enthält diese sechs Themenbereiche mit 21 Posten. Wer alles durchmacht, weiss am Ende beispielsweise, wie er einen Schlorzifladen bäckt oder wie viele Käsesorten es im Toggenburg gibt. Und wer eine echte Herausforderung für die ganze Gruppe sucht, der wird beim digitalen Jodelkurs garantiert fündig. «Das wäre auch eine gute Auflockerung und Einstimmung für die Lehrkräfte, bevor sie die Kinder mit den Lernbox-Inhalten beschäftigen», so Carina Felix.

Wer danach immer noch nicht genug hat, kann beim RDZ noch eine Zusatzbox mit Vertiefungsmaterialien wie ein Merkspiel oder eine Tonschüssel – fürs Talerschwingen – für den Unterricht oder das Klassenlager reservieren.

