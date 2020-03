Weniger Passagiere, weniger Kurse: Ab Donnerstag gilt schweizweit ein reduzierter Fahrplan – Region Wil und Toggenburg folgen am Montag Für den Schweizer Fernverkehr gilt ab Donnerstag ein reduzierter Fahrplan. Der Regionalverkehr zieht nächste Woche nach. Fabio Giger 19.03.2020, 05.00 Uhr

Die Benutzung des öffentlichen Verkehrs ist bis zu 50 Prozent eingebrochen. Auch der Busbahnhof in Wil ist derzeit menschenleer. Bild: Hans Suter

Das gesellschaftliche Leben in der Schweiz ist mit dem «Lockdown» stark eingeschränkt. Um die Verbreitung des Corona-Virus zu stoppen, rät der Bund von der Nutzung des öffentlichen Verkehrs ab. Diesen brauchen derzeit ohnehin nicht viele Menschen. Die Nachfrage ist in den vergangen zwei Wochen bereits um bis zu 50 Prozent eingebrochen. Und sie wird weiter sinken, wie das Bundesamt für Verkehr (BAV) schreibt.

Deshalb fahren schweizweit alle Transportunternehmen des öffentlichen Verkehrs ihren Fahrplan ab heute Donnerstag schrittweise runter. Das betrifft als erstes den Fernverkehr. Die Verbindungen am Bahnhof Wil bleiben vorerst noch unverändert bestehen.

Jetzt muss alles schnell gehen

Das ändert sich ab Montag, wenn auch der Regionalverkehr auf Schiene und Strasse ausgedünnt wird. In der Regel fährt jede Stunde mindestens ein Zug oder Bus. Die ersten und letzten Verbindungen werden angeboten, um Früh- und Spätdienste, beispielsweise im Gesundheitswesen, zu ermöglichen. Thurbo arbeitet mit Hochdruck an den neuen Fahrplänen.

«Konkrete Veränderungen können wir aber noch nicht vorlegen», sagt Mediensprecher Werner Fritschi. Normalerweise arbeitet sein Team einen neuen Fahrplan über mehrere Wochen aus. Dieser muss in wenigen Stunden fertiggestellt sein.

Das Angebot einfach halbieren – so einfach geht es dann doch nicht. Es müssen Zugumläufe passen und Anschlussverbindungen gewährleistet sein. Gut unterrichtete Quellen gehen davon aus, dass die S9 von Wil nach Wattwil nur noch jede Stunde bedient und bis Nesslau-Neu St.Johann verlängert werden könnte. Die S2 mit den Stationen Nesslau-Neu St.Johann, Wattwil, St.Gallen und Altstätten könnte dafür vorübergehend komplett eingestellt werden. Die Strecke von Wattwil nach St.Gallen wird weiterhin mit der Linie S4 aufrechterhalten.

Die wirtschaftlichen Folgen sind unklar

Anfangs nächster Woche werden auch die ersten Busverbindungen ausgedünnt. Die Busse, die heute im Viertelstundentakt verkehren, fahren neu im Halbstundentakt. Die Strecken, auf denen heute der Halbstundentakt gilt, werden dann im Stundentakt bedient.

$Hans Koller, Marktleiter von Wil Mobil, versteht den Schritt des BAV: «Wir haben schon am Montag einen deutlichen Einbruch von Passagieren gehabt, weil die Schulen geschlossen blieben und die Leute zu Hause bleiben.» Somit fallen wichtige Billett-Einnahmen weg.

Die wirtschaftlichen Folgen sind für Koller nur schwer abzuschätzen. Mit dem Ausdünnen der Kurse könne man die Verluste aber reduzieren. Der Kanton habe Spielraum, diese auch auszugleichen. Speziell eingeschobene Kurse für Pendler am Morgen und Abend will Wil Mobil auch während der Notlage erhalten.

So zum Beispiel zwei entlastende Zwischenkurse auf der Linie 737 von Wil nach Littenheid. «Wir gehen davon aus, dass Angestellte der Klinik Littenheid ihrer Arbeit immer noch nachgehen müssen», sagt Hans Koller.

Online-Fahrplan ist am zuverlässigsten

Bei der Postauto AG Regio Ostschweiz, grösstes Transportunternehmen im Regionalverkehr, liegen noch keine spruchreife Pläne vor. Sicher ist aber: «Ab nächsten Montag wird der Takt binnen einer Woche reduziert», sagt Roger Walser, Leiter der Verkaufsstelle Ost. Lange Umwege fahren müsse aber niemand, die rechtlich geforderte Grundversorgung muss aufrechterhalten werden.

«Am besten informiert man sich in den nächsten Wochen ausschliesslich über den Online-Fahrplan oder über die SBB-App», sagt Walser. Diese seien stets aktuell. Auf die Fahrpläne an den Bushaltestellen ist in nächster Zeit kein Verlass, ausgewechselt werden sie nicht.

Den Chauffeuren ist jetzt Sorge zu tragen

Auch der Busbetrieb Lichtensteig-Wattwil-Ebnat-Kappel (BLWE) arbeitet an einem neuen Fahrplan. Geschäftsführer Markus Beeler: «Wir müssen alle Umlaufpläne der Busse und Dienstpläne der Angestellten neu schreiben. Eine solche Situation gab es noch nie!» Seine Busse fahren ab kommender Woche nur noch halb so oft wie normal. Die Nachtbusse bleiben schon dieses Wochenende in ihren Garagen.

Um den Aufwand für die über hundert Transportunternehmen der Schweiz zu reduzieren, hätte Beeler eine andere Idee gehabt: «Ich hätte es begrüsst, wenn man einfach den Sonntagsfahrplan umgesetzt hätte.»

Der Virus wirbelt sein ganzes Jahresbudget durcheinander. Von nächster Woche an braucht er nur noch vier von sieben Fahrern. Entlassen wolle er aber niemanden. «Später brauche ich sie ja alle wieder», sagt der BLWE-Chef. Seinem Personal müsse er jetzt besonders Sorge tragen, da die Angst sich anzustecken, durchaus berechtigt sei. «Da hilft nur Zuhören und das Gespräch zu suchen», weiss Beeler.