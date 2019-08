Weltstar Marla Glen kommt im Januar 2020 für ein Konzert in die «Eintracht» in Kirchberg

«Eintracht» in Kirchberg präsentiert ein neues Programm und mit der Clientis Bank Toggenburg einen neuen Partner.

Marla Glen wird im Januar in der «Eintracht» Kirchberg singen. (Bild: Reto Martin, Arbon, 26. August 2011)

(pd/sas) Die ersten Früchte der Zusammenarbeit zwischen dem Konzertorganisatoren Eintracht und der Clientis Bank Toggenburg präsentieren sich vielversprechend: Deutscher Blues, irischer Folk, amerikanischer Soul und Luzerner Mundart sind im Herbst und im Frühjahr in Kirchberg zu erleben.

Zum Auftakt der neuen Konzertsaison hat Veranstalter Bruno Metzger einen Leckerbissen für Bluesliebhaber engagieren können. «Mit Henrik Freischlader beehrt einer der grossen europäischen Bluesmusiker die Eintracht.

Er tourt in ganz Europa und spielte mit Grössen wie Joe Bonamassa», sagt Bruno Metzger. In der Eintracht gibt der Blueser sein exklusives Schweizer Konzert der aktuellen Tournee. Der Däne Mike Andersen ist am 19. Oktober als Support dabei.

Rückkehr auf die «Eintracht»-Bühne

Beim Folgekonzert am 16. November dürfen die Veranstalter von einer Heimkehr sprechen. Nicole Bernegger, die Powerfrau mit der überwältigenden Soulstimme ist seit ihrem Gewinn bei «The Voice of Switzerland» nicht mehr von den Schweizer Konzertbühnen wegzudenken. Bei ihrem dritten Konzert in der «Eintracht» stellt sie ihr neues Album «Alien Pearl» vor.

Die Band, die am 28. Dezember auftritt, braucht man im Toggenburg kaum mehr vorzustellen. Mit wiederholt mitreissenden Konzerten am Irish Open Air und den Jazztagen Lichtensteig erspielten sich «Pigeons On The Gate» eine treue Fangemeinde. Der Irish Folk der sechsköpfigen Band fesselt und beschwört beim Zuhörer innere Bilder saftig-grüner Wiesen und irischer Ungezwungenheit.

Soul-Blues-Jazz-Ikone als Saisonhöhepunkt

Saisonhöhepunkt ist mit Gewissheit das Konzert der amerikanischen Soul-Blues-Jazz-Ikone Marla Glen vom 10. Januar. Markenzeichen der charismatischen Sängerin sind die maskuline Erscheinung mit Anzug und Hut sowie die unverkennbar rauchige Stimme. Ebendiese einmalige Stimme führte Marla Glen mit Songs wie «Believer» und «The Cost Of Freedom» zu weltweiter Bekanntheit.

Als nächster Act steht Kunz am 8. Februar auf der Bühne. Der Innerschweizer wird oft in einem Atemzug mit Andreas Gabalier und Trauffer genannt. Ein Umstand, der den kometenhaften Aufstieg des sympathischen Entertainers mit den kultverdächtigen Livekonzerten erklärt. Mit Auftritten beim Schweizer Fernsehen und Dauerrotation auf nahezu allen nationalen Radiostationen ist das Phänomen Kunz auch ein Zeichen nationaler Identität.

Zum Abschluss der bislang fixierten Konzerte dieser Saison bringen die Veranstalter im März eine Band zurück nach Kirchberg, die wiederum zahlreiche Erinnerungen beim Publikum zurückbringen dürfte: «Dada Ante Portas» beehren nach langer Bühnenabstinenz ihren selbst ernannten Lieblingsclub mit einer Stippvisite. Nebst vielen guten Erinnerungen haben die Luzerner neue Songs im Gepäck. Es scheint, ein ausgelassener Konzertabend zu werden.

Beide Partner sind in Kirchberg verankert

Die neuen Partner: (von links) Andreas Fässler (Vorsitzender der Geschäftsleitung Clientis Bank Toggenburg), David Fust, Bruno Metzger, Jarima Moser (Marketin Clientis Bank Toggenburg). (Bild: PD)

Das hochkarätige Konzertprogramm in der «Eintracht» ist eine Folge der neuen Kommunikationspartnerschaft mit der Clientis Bank Toggenburg. Als langjähriges Finanzinstitut der Gemeinde Kirchberg sei es die Verankerung in der Region, welche die Clientis Bank Toggenburg zum Sponsoringengagement bei den Konzerten im Restaurant Eintracht motiviere, schreiben die beiden in einer gemeinsamen Medienmitteilung.

«Beide Partner sind seit Jahrzehnten in Kirchberg beheimatet. Beiden liegt eine prosperierende und vielfältige Region am Herzen», erläutert Andreas Fässler, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Clientis Bank Toggenburg die Beweggründe für das Engagement.