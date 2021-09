Florin Hinterberger: Per Anhalter durch den Balkan

Weltenbummler Von Lichtensteig rund um die Welt: Florin Hinterberger reist per Anhalter durch den Balkan Im Sommer startete der Lichtensteiger Kantilehrer seine Weltreise. Der 29-Jährige möchte so lange in den Osten fahren, bis er wieder im Westen ankommt. Seine Erlebnisse sind nicht immer nur positiv, wie er im Teil 1 berichtet. Florin Hinterberger 27.09.2021, 17.00 Uhr

Nach der Reise durch viele Länder sah Florin Hinterberger in Montenegro zum ersten Mal das Meer. Bild: PD

Ich stehe an einer Strasse in Griechenland. Mein Handy ist weg. Alle Fotos, Notizen, Kontakte, Banking-Apps sind im Auto, aus dem wir vor fünf Minuten ausgestiegen sind.

In den vergangenen 55 Tagen habe ich zehn Länder durchreist. Es fühlt sich so an, als hätte ich die Schweiz schon vor ewiger Zeit verlassen. Unfassbares ist geschehen, unglaubliche Menschen sind mir begegnet. Und ich habe unheimlich viel gelernt.

Bayerisches Frühstück und eine überraschende Begegnung

Die ersten Kilometer bis nach Widnau wurde ich von meinem Vater gefahren. Hinter den ersten Grenzen hat mich in Lindau einer meiner besten Freunde mit einer Currywurst verabschiedet. In Bayern erwartete mich meine erste kulturelle Erfahrung. Eine freundliche Familie lädt mich zum Frühstück ein. Es gibt Weisswürste mit Brezel und dazu ein Helles.

In Passau treffe ich auf einen alten Wattwiler Kanti-Kollegen, Till Ostendarp, den Posaunisten und Schlagzeuger der Band Faber. Was für ein Zufall! Er lädt mich spontan zu seinem Open-Air-Konzert ein. Das ist der Hammer.

In Prag kann ich bei einer Kollegin übernachten, die ich von Lichtensteig kenne. Sie hat bereits einige Male während der Fasnacht serviert. Ich reise hauptsächlich per Anhalter. Auf der Fahrt in Richtung Slowenien lädt mich ein Fahrer spontan zu sich nach Hause ein. Ich fühle mich bei seiner Familie pudelwohl. Sie lebt in einem Dorf, welches Tschechien ziemlich gut repräsentiert. 60 Einwohner und dabei vier Pubs. Ca. 188 Liter Bier werden pro Jahr und Person in diesem Land getrunken.

Spuren des Krieges an Häusern in Bosnien

In Bosnien traf Florin Hinterberger seine beste Freundin aus Studienzeiten. Bild: PD

Nachdem ich auf diese Weise der tschechischen Kultur nähergekommen bin, nehme ich mir für die Slowakei einen ruhigeren Reisestil vor. Es kommt jedoch komplett anders. Auf dem Weg zu Höhlen im Osten des Landes nehmen mich drei junge Slowaken mit. Sie sind auf dem Weg zu einem Festival und haben noch ein Extraticket. Also verbringe ich die nächsten drei Tage damit, zu slowakischem Pop- und Balkan-Musik zu tanzen.

Ungarn und Kroatien durchquere ich in zwei Tagen, denn ich will in Bosnien endlich meine beste Freundin vom Studium treffen. Ich spüre in diesem Land den Konflikt. Ich erblicke die Spuren vom Krieg an zahlreichen Häusern. In verschiedenen Gesprächen vernehme ich noch viel Misstrauen zwischen den drei religiösen Gruppen.

Auf der anderen Seite fühle ich mich wieder wie zu Hause. Die Gastfreundschaft, die ich hier erlebe, übertrifft alles. Ich lerne Cousins, Cousinen, Onkel, Tanten und die Grossmütter meiner Studienfreundin kennen und erhalte, auch wenn keine verständlichen Worte, so doch immer ein herzliches Lachen.

Der beste Reisetipp: Keine Erwartungen zu haben

In Montenegro steht meine erste grosse Wanderung an. Wie mir ein Fahrer erklärt, nennen sie Montenegro wegen der vielen Berge auch die Schweiz des Balkans. Ich erklimme den höchsten Berg des Landes Bobotov Kuk. Auch wenn 2522 Meter für unsere Verhältnisse nicht zu extrem sind, hat mein 23 Kilo schwerer Rucksack den Aufstieg doch zu einer grossen Herausforderung gemacht. Auf dem höchsten Punkt weit und breit allein zu sein, hat die Aussicht unvergesslich gemacht. Und an die Rückenschmerzen habe ich auch nicht mehr gedacht.

Nach einem Abstecher mit einer wunderschönen zwölfstündigen Zugfahrt nach Serbien erblickte ich auf meiner Reise das erste Mal das Meer. Für viele ist Urlaub gleich Meer, für mich ist Reisen einfach Neues entdecken. Am besten ohne irgendwelche Erwartungen, so kommt es immer gut.

In der Nähe von Tirana, der Hauptstadt Albaniens, genoss Florin Hinterberger den Ausblick auf diesen See. Bild: PD

Albanien fasziniert mich. Die gelebte Harmonie der Religionen zeigt mir, dass auch verschiedene ethnische Gruppen friedlich miteinander leben können. Ich schlafe an einem wilden Strand direkt am Meer, nicht sehr ruhig, weil ich mir die ganze Nacht einbilde, dass die Wellen jetzt doch noch stärker werden.

Einige unnatürlich touristische Tage in Griechenland

50 Tage nach unserer Verabschiedung treffe ich mich auf einer griechischen Insel wieder mit meiner Freundin. Ab hier geht unsere Reise gemeinsam weiter. Nach einigen unnatürlich touristischen Tagen für mich machen wir uns auf den Weg in Richtung Norden.

Die Freude über das Wiedersehen in Griechenland mit seiner Freundin ist gross. Bild: PD

So bin ich zurück an unserer griechischen Strasse, ohne mein Handy. Unserer Fahrer ist ca. 40 Jahre alt, hat graue Haare, besitzt ein weisses Auto und wohnt in der Nähe von Gouriotissa. Mehr wissen wir nicht. Wir entscheiden uns fürs Abenteuer und versuchen unser Bestes, das Handy wiederzufinden. Ich berichte das nächste Mal mit hoffentlich erfolgreichen Nachrichten.

