Der Lichtensteiger Florin Hinterberger berichtet von seiner Reise

Weltenbummler Quallen, Diebe und haarige Kochkünste: Die Weltreise eines Lichtensteigers, Teil 3 Im Sommer startete der Lichtensteiger Kantilehrer Florin Hinterberger seine Weltreise. Er will so lange in den Osten fahren, bis er wieder im Westen ankommt. Im dritten Teil seines Reiseberichts erreicht er das Schwarze Meer. Zudem macht er Bekanntschaft mit den Schattenseiten des Reisens und der britischen Küche. Florin Hinterberger Jetzt kommentieren 11.11.2021, 17.00 Uhr

Florin Hinterberger mit seiner Freundin Gisela Etter beim Grenzübergang Moldawien–Ukraine. Bild: Florin Hinterberger

Nach Moldawien machen meine Freundin und ich einen Abstecher in die Ukraine und kommen zurück nach Rumänien ans Donaudelta. Am ersten Tag meiner Reise bin ich im bayerischen Ulm vorbeigekommen mit der Idee, der Donau entlang zu reisen. Drei Monate später befinde ich mich am Ende des 2857 Kilometer langen Flusses und habe alle elf Länder besucht, die auch von ihr durchquert werden. Mein erklärtes Ziel ist es nun, dort zu baden, wo die Donau aufhört: dem Schwarzen Meer.

Mit Hilfe einer Fähre gelangen wir in ein Fischerdorf, umgeben von Sümpfen, Seen und dem Meer. Das Schwimmen bleibt mir vorerst verwehrt, da das ukrainische und rumänische Militär Übungen am Strand machen. Ein wenig erinnert mich so ein von der Armee abgesperrtes Gebiet an die Schweiz. Einige Tage später lädt uns ein lokaler Fischer auf einen Kaffee ein und fährt uns mit seinem Boot an den Strand. Endlich. Mehr als meine Füsse kann ich allerdings nicht baden. Im Meer sind zu viele Quallen.

Florin Hinterberger auf der Bootsfahrt zum Schwarzen Meer. Bild: PD

Einer brenzligen Situation entkommen

Zurück auf dem Festland gehe ich eines Abends alleine auf einen Spaziergang. Ich werde von einigen jungen Männern angesprochen. Nichts Böses ahnend, lasse ich mich auf eine Konversation via Google Translate ein. Sie bitten mich um 50 Lei oder 10 Euro für ihre Mutter. Als ich verneine, werden sie aufdringlicher und fragen nach der Uhrzeit. Mir wird klar, dass das nur ein Trick ist, um entweder meine Uhr oder mein Handy zu stehlen.

Ich werde nervös und versuche, entschuldigend wegzugehen. Einer von ihnen beginnt, lauter zu sprechen, und deutet auf das Portemonnaie in meiner Tasche. Ich erhöhe mein Tempo und er kickt mich von hinten in die Ferse. Ich tue kurz so, als würde ich ihn attackieren, und renne so schnell wie möglich zur nächsten Bar. Sie folgen mir nicht.

Auch solche Situationen gehören zu einer Weltreise. Nach 87 Tagen von Begegnungen mit nur äusserst liebevollen Menschen war der heutige ein wenig anders. Ich denke, das ist ein ziemlich gutes Verhältnis.

Eine haarige Angelegenheit

Wir stehen einige Kilometer entfernt von der bulgarischen Grenze, als ein britischer Camper neben uns anhält. Die Reisenden sind trotz Impfung und PCR-Test nicht reingelassen worden und versuchen es an der nächsten Grenze. Wir fahren spontan mit, was jedoch eine haarige Angelegenheit wird, da sie mit vier Hunden reisen. An der nächsten Grenze müssen sie dann nicht einmal den PCR-Test vorweisen, und bei uns funktioniert wegen technischer Störung unser Covid-Zertifikat nicht. Wir werden aber trotzdem reingelassen.

Florin Hinterberger mit einem der Hunde. Bild: PD

Wir zelten neben ihrem Camper und werden zum Abendessen mit viel Wein eingeladen. Obwohl das ältere Paar überaus herzlich und freundlich zu uns ist, fällt es uns schwer, das Abendessen zu geniessen. Mit all den Tieren im Camper gelangen nicht wenige Haare in die Spaghetti Bolognese. Auch zum Frühstück schaffen wir es nicht, Nein zu sagen. Trotzdem empfinden wir die Zeit mit unseren Gasteltern als wunderschön. Sie bringen uns in die nächste Stadt und wir sind erleichtert, dass wir von jetzt an bulgarisch essen können.

Auf Instagram @99happyplaces berichtet Florin Hinterberger mit seiner Freundin, Gisela Etter, in englischer Sprache über die Menschen, die sie antreffen.