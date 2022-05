Weltenbummler Florin Hinterberger erzählt aus dem Iran

Weltenbummler Iranisches Neujahr und ein Abenteuer am Salzsee: Erlebnisse eines Lichtensteigers auf Weltreise Vergangenen September machte sich Florin Hinterberger im Toggenburg auf den Weg. Er will so weit in Richtung Osten reisen, bis er wieder zu Hause ist. Inzwischen ist er, in Begleitung seiner Freundin Gisela Etter, im Iran angekommen. – Teil 9. Florin Hinterberger 02.05.2022, 17.00 Uhr

Auf ihrer Reise besuchten Gisela Etter und Florin Hinterberger den Golestan Palast in Teheran. Bild: PD

Wir glauben es kaum. Sogar die Gastfreundschaft der Kurden kann übertroffen werden. Während den ersten zwei Wochen im Iran schlafen wir nur eine Nacht in einem Hostel. Und das auch nur, weil wir uns nach ein wenig Privatsphäre sehnen.

In den Autos sowie auch auf der Strasse fragen uns wildfremde Leute, ob wir nicht bei ihnen übernachten wollen. Wir würden gerne länger bei jedem einzelnen Gastgeber bleiben, aber in Mashhad wartet Familie auf uns.

Weltenbummler Florin Hinterberger und seine Freundin Gisela Etter in ungewöhnlicher Kleidung im Imam-Reza-Schrein. Bild: PD

Neujahr mit unserer iranischen Familie

Mashhad befindet sich im Nordosten des Landes, zirka 150 Kilometer von der afghanischen Grenze entfernt. Es ist nach Mekka und Medina einer der bedeutendsten Pilgerorte der Shiiten. Obwohl sich der Besuch des heiligen Imam-Reza-Schreins magisch anfühlt, bedeutet uns der Aufenthalt hier vor allem eins: Neujahrsfest mit der Familie. Die Familie von Giselas iranischer Freundin in der Schweiz behandelt uns, als wären wir ihre eigene Kinder.

Zusammen mit der Familie einer iranischen Familie wurde in Mashhad das Neujahrsfest gefeiert. Bild: PD

Im Iran beginnt das Neujahr mit dem Frühling. Auch wenn unsere Kulturen sich grundsätzlich unterscheiden, sehen wir doch auch viele Gemeinsamkeiten bei dem Fest. Man verbringt die Feiertage zusammen mit der Familie und versucht dabei, während dieser Zeit nicht zu viele Kilo zuzunehmen. Dabei wird allerdings kein Alkohol, sondern Unmengen an Tee serviert.

Die Gastfreundschaft ist teilweise so stark, dass sie sich beinahe überwältigend anfühlt. Wir müssen jedes Mal einen sehr starken Willen zeigen, wenn wir nicht mehr hungrig sind. Auf dem Basar müssen wir vorsichtig sein, nicht zu lange auf ein Objekt zu schauen, weil sie es uns sonst trotz Widerspruch kaufen. Als wir uns verabschieden, versuchen wir vergeblich zu erklären, dass wir nicht den Platz in unseren Rucksäcken haben, um all die Geschenke mit uns zu nehmen.

Nach einer unvergesslich schönen Woche verlassenen wir unsere iranische mit einem weinenden Auge. Spätestens ab diesem Zeitpunkt geben wir gerne zu: Das Bild vom Iran in den Medien und das vom wahren Leben der Menschen sind zwei paar Schuhe.

Das Salzseeabenteuer

Per Anhalter im Iran zu reisen ist sehr einfach. Bild: PD

In Teheran lernen wir zwei deutsche Velofahrer kennen. Auch sie sind auf einer Weltreise und wir beschliessen, 100 Kilometer südlich der Hauptstadt in der Nähe eines Salzsees gemeinsam zu zelten. Spontan entscheiden sich noch drei Franzosen kurz vor der Abreise, mit uns per Anhalter mitzukommen.

In weniger als fünf Minuten sitzen wir in verschiedenen Autos, werden aber an komplett verschiedenen Standorten ausgeladen. Nach einem grossen Wirrwarr finden wir uns wieder, stellen unsere Zelte auf und erkunden die surreale Gegend. Zu unserem Erstaunen ist der ganze See trocken. Nichtsdestotrotz toben wir uns auf dem weissen Untergrund aus.

Als die zwei Velofahrer endlich ankommen, ist es aber noch nicht Zeit für unser Dosenfutter. Das Auto einer iranischen Familie steckt im Schlamm fest: Unsere Chance, ein wenig der Iranischen Gastfreundschaft zurückzugeben. Zwei Stunden später jubeln wir in verdreckten Kleidern über unseren Erfolg.

Zur Feier und zum Abschied gibt es dafür ein Mitternachtspicknick mit selbstgebranntem Alkohol. Wir wurden gewarnt, dass dieser wegen der Unreinheit blind machen kann. Aber auch hier wird ein Nein nicht akzeptiert und so lassen wir die Nacht mit einigen Gläsern ausklingen.

Florin Hinterberger während des Sonnenuntergangs auf dem Salzsee. Bild: PD

Auf Instagram @99happyplaces berichtet Florin Hinterberger mit seiner Freundin, Gisela Etter, in englischer Sprache über die Menschen, die sie antreffen.