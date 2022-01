Lichtensteiger auf Weltreise: Coronahotel und Stadt der Katzen

Weltenbummler Ein unpünktliches Feuerwerk, ein Coronahotel und die Stadt der Katzen: Die Weltreise eines Lichtensteigers Im Sommer startete der Lichtensteiger Kantilehrer Florin Hinterberger seine Weltreise. Der 30-Jährige möchte so lange in den Osten fahren, bis er wieder im Westen ankommt. Im sechsten Teil der Serie erreicht er nach Umwegen den asiatischen Kontinent. Florin Hinterberger Jetzt kommentieren 26.01.2022, 05.00 Uhr

Florin Hinterberger mit Gisela Etter bei einem Spaziergang in Athen. Bild: Florin Hinterberger

Istanbul haben wir uns als Ziel für Silvester gesetzt. Doch wie so oft beim Reisen kommt es ganz anders. Wegen Omikron beantragen wir eine griechische Sozialnummer, damit wir uns noch in diesem Land boostern lassen können. Damit erhoffen wir uns, zumindest für die kommenden Monate wieder problemfreier reisen zu können.

Neujahr mit Anarchisten

Am 31. Dezember lassen wir uns von den imposanten Konstruktionen der griechischen Antike inspirieren. Wie auch schon die Griechen damals philosophieren wir über Sinn und Zweck der Demokratie, und wie sie durch die Pandemie vor eine grosse Herausforderung gestellt wurde.

Florin Hinterberger geniesst die Aussicht auf Athen. Bild: Florin Hinterberger

Athen ist eine überaus facettenreiche Stadt. Wir lernen bei einigen Gläschen einen jungen Franzosen und Österreicher auf unserer Hostel-Dachterrasse kennen. Mit ihnen stehen wir später auf einem Aussichtspunkt und bestaunen dabei das Feuerwerk über Athen.

Mit Freunden in der Anarchistenbar. Bild: Florin Hinterberger

Schweizerische Pünktlichkeit gibt es hier allerdings nicht und so explodiert vieles bereits zehn Minuten vor Mitternacht. Für einige Stunden irren wir durch die Gassen, bevor wir den Abend in einer Anarchistenbar ausklingen lassen, in welcher wir mit griechischem Wein über Coronapolitik diskutieren. Istanbul war es zwar nicht, aber trotzdem ein unvergessliches Abenteuer.

Quarantänehotel in Thessaloniki

Wir versuchen per Anhalter weiterzureisen, aber ohne Erfolg. Die Menschen haben wohl zu grosse Angst in der gegenwärtigen Situation. Ein Tag nach der Ankunft mit dem Zug in Thessaloniki passiert es. Meine Freundin fühlt sich beim Frühstück müde und hat Kopfweh. Während wir uns der Apotheke nähern, hoffen wir, dass sie womöglich nur ein wenig verkatert vom Vorabend ist. Mit «You are positive» zerstört die Apothekerin jedoch unsere Hoffnung.

Florin Hinterberger und Gisela Etter geniessen die Ruhe mit Corona im Quarantänehotel. Bild: Florin Hinterberger

Wir hatten uns den Virus wohl trotz konsequentem Maskentragen am Neujahrsabend eingefangen. Glücklicherweise stellt die griechische Regierung infizierten Touristen kostenlos ein Quarantänehotel mit Verpflegung zur Verfügung. Allerdings werden wir erst nach 20-stündigem Ausharren in der Telefonwarteschlange drei Tage später abgeholt. Wir machen das Beste daraus und nehmen uns vor, die Zeit effektiv zu nutzen. Das ist der Plan, schlussendlich verbringen wir unsere Isolation aber ähnlich wie viele: Mit viel Schlaf und Netflix. Für den Booster müssen wir jetzt nicht mehr warten und machen uns deswegen endlich auf Richtung Türkei.

Die Stadt der Katzen

Katzen in Istanbul. Bild: Florin Hinterberger

Nach einem halben Jahr gehen wir endlich unsere ersten Schritte auf dem asiatischen Kontinent. Istanbul fasziniert uns mit seiner haarigen Einzigartigkeit. In Blumenbeeten und auf Parkbänken liegen sie, von Mauern und in Restaurants blicken sie einen an. Die Liebe zu Katzen ist im Islam tief verankert und so ist es weit verbreitet, dass die Einheimischen wilde Vierbeiner füttern oder ihnen sogar kleine Behausungen zur Verfügung stellen. Wir geniessen die zahlreichen Möglichkeiten für Streicheleinheiten.

Ein Besuch in der Calmica Moschee in Istanbul. Bild: Florin Hinterberger

Kulinarisch werden wir hier im Grossen und Ganzen verwöhnt. Auf dem Gewürzbasar türmen sich farbige Pyramiden verschiedenster Aromen. Allerdings machen wir auch eine unerwartet schlechte Erfahrung. In einer winzigen Imbissbude verdrücken wir den schlimmsten Dürüm unseres Lebens: Eine Kombination aus teigigem Fladenbrot, ekligem Poulet, pappigem Pommes frites und stinkender Sauce. Wir sind gespannt, was uns in der Türkei sonst noch erwartet und hoffen darauf, zukünftigen Touristenfallen zu entgehen.

