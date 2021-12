Weltenbummler: Von Albanien nach Griechenland

Weltenbummler Ein Autostopp-Wettkampf und ein Wiedersehen mit alten Bekannten: Die Weltreise eines Lichtensteigers Im Sommer startete der Lichtensteiger Kantilehrer Florin Hinterberger seine Weltreise. Der 30-Jährige möchte so lange in den Osten fahren, bis er wieder im Westen ankommt. Im fünften Teil der Serie berichtet er über paradiesische Erlebnisse in Griechenland. Florin Hinterberger Jetzt kommentieren 29.12.2021, 05.00 Uhr

Zusammen mit Marcel, einem neuen Freund aus Paris, in einem kleinen Auto. Bild: Florin Hinterberger

In Saranda, dem letzten Halt in Albanien, bevor wir in Griechenland ankommen, lernen wir Marcel kennen. Er ist ein junger, abenteuerlustiger Pariser, der per Anhalter nach Indonesien will. Inmitten einer langen Nacht entscheiden wir uns, einen Autostopp-Wettkampf bis in die griechische Stadt Igoumenitsa auszutragen.

Als wir aufwachen, ist Marcel schon weg. Wir haben aber Glück und werden schnell mitgenommen. Nach nur wenigen Minuten sehen wir unsere Konkurrenz am Strassenrand und überzeugen unseren Fahrer anzuhalten, wir sind ja Sportsfreunde.

Aber als wir im nächsten Dorf ankommen, rennt uns der freche Franzose wieder davon. Das Glück bleibt uns treu, und wir sitzen bereits wieder in einem Auto, dieses Mal winken wir ihm nur mit einem Lächeln zu, als wir an ihm vorbeifahren.

Gastfreundliche Griechen

Florin mit dem Fisch, der ihm einer der Fahrer geschenkt hat. Bild: PD

Wir schaffen es mit zahlreichen Fahrten über die Grenze nach Igoumenitsa. Dabei sind die Griechen mehr als freundlich und offerieren auf dem Weg Kaffee, Mandarinen, Toblerone, Bäckereien und am Schluss sogar einen frisch mit dem Speer gefangenen Fisch.

Als unser Pariser Freund zwei Stunden später leicht gedemütigt eintrifft, geniessen wir den Fisch mit ihm und tauschen uns über die interessanten Menschen aus, denen wir begegnet sind. Wir fragen uns, wie viele Male wir uns bis Indonesien wohl noch über den Weg laufen werden.

Alter Bekannter in Griechenland

Ins nächste Dorf kann Marcel jedoch nicht mitkommen. Wir beschliessen, nach Gouriotissa zu trampen, in das kleine Dorf, in welchem ich mein Handy verloren (und wiedergefunden) hatte. Obwohl wir Niko und seine Familie beim letzten Aufenthalt vor zwei Monaten nur für 24 Stunden kennen lernten, fühlt es sich an, als würden wir zu einem alten Bekannten zurückkehren.

Die Freude auf beiden Seiten ist riesig. Niko hat unsere Reise auf Instagram Schritt für Schritt verfolgt. Wir diskutieren die nächsten zwei Tage über unsere Abenteuer, Anekdoten, griechische Politik und natürlich, wie mit jedem, über Corona. Die Gäste in seinem Kaffee erinnern sich an uns, und ich zeige stolz mein wiedergefundenes Handy. Auch Nikos Bruder will sich Instagram herunterladen, damit er in Zukunft digital mit dabei ist.

Obwohl wir gefühlt tausend Abenteuer erlebt haben, hat sich in diesem kleinen Ort in der Zwischenzeit gar nichts verändert. Der Abschied von unserer griechischen Familie fällt uns schwer. Lange trauern wir aber nicht, denn bereits wenige Tage später kommen wir in einem kleinen mediterranen Paradies an.

Mediterranes Inselleben im Art-Studio

Wir begegnen Dimitri und Francesca, einem pensionierten, griechisch-italienischen Künstlerpaar, das ein einzigartiges Art-Studio inmitten der Insel Kefalonia gebaut hat. Wir helfen ihnen dabei, ihr Lebenswerk zu verkaufen, und geniessen im Gegenzug Kost und Logis an diesem wunderschönen Ort.

Der kreative Wohnraum des Art-Studios. Bild: Florin Hinterberger

Die kleine Pension fasziniert uns mit ihrem Wirrwarr von Treppen und Kunstwerken. Die poetische Umgebung inspiriert. Wir machen jeden Tag Musik und schreiben für unseren Blog. Wir freuen uns, dass wir hier für einige Wochen im griechischen Lebenstempo verweilen können.

Der Ausblick vom Studio. Bild: Florin Hinterberger

Nach 133 äusserst abwechslungsreichen Tagen auf der Reise fühlt es sich gut an, wieder einmal eine Routine aufzubauen. Es ist ein warmer Ort, um abseits von unseren Familien Weihnachten zu feiern. Fondue chinoise gibt es zwar nicht, dafür aber einen feinen, lokal gefangenen Fisch.

Nach dieser erholsamen Zeit brechen wir auf. Für Silvester haben wir unsere erste Stadt ins Auge gefasst, die endlich ausserhalb des europäischen Kontinents liegt.

Florin Hinterberger und Gisela Etter während eines Ausflugs auf der Insel Kefalonia. Bild: PD

Auf Instagram @99happyplaces berichtet Florin Hinterberger mit seiner Freundin, Gisela Etter, in englischer Sprache über die Menschen, die sie antreffen.

