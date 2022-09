Weltenbummler reist von Pakistan nach Indien - Teil 12

Weltenbummler Die Weltreise eines Lichtensteigers: Wanderungen zu Basecamps und eine absurde Grenzzeremonie Der Lichtensteiger Florin Hinterberger wandert in Pakistan durch eine Gletscherlandschaft. Dann geht es nach Indien, wo er an der Grenze eine spezielle Zeremonie sieht. Teil 12 der Serie. Florin Hinterberger 02.09.2022, 16.00 Uhr

Am Basecamp des berüchtigten 8126 Meter hohen Nanga Parbat. Bild: Florin Hinterberger

Die pakistanischen Berge lassen mich noch nicht ganz los. Nicht unweit der chinesischen Grenze mache ich mich auf eine Wanderung, die ich nie vergessen werde. Viele Infos darüber habe ich nicht, lediglich die Empfehlung eines Reisenden, den ich getroffen habe. Das Dorf, in dem die Wanderung beginnt, hat erstaunlich viele Hotels. Mir wird erzählt, dass es hier vor über 20 Jahren nur so von Touristen gewimmelt hat. Aber seit dem 11. September 2001 sei die ganze Branche eingebrochen.

Von Basecamp zu Basecamp

Auf 2050 Meter, also etwa auf der Höhe des Gipfels Gamserrugg, startet meine Expedition. Auf halbem Weg gibt es zur Stärkung auch hier den typischen Milchkaffee. Nach einem anstrengenden Tag erreiche ich das Basecamp von Rakaposhi auf 3450 Höhenmeter. Die wunderschöne Aussicht auf den mehr als 7700 Meter hohen Berg muss aber ausreichen, denn für deren Besteigung fehlt mir neben dem Material und der Erfahrung vielleicht auch ein wenig der Mut.

Auf dem Weg zum Rakaposhi-Basecamp mit dem Gletscher im Hintergrund. Bild: Florin Hinterberger

Spontan bietet mir ein lokaler Guide an, mich zum nächsten Basecamp zu bringen, und so durchquere ich am darauffolgenden Tag stundenlang eine traumhafte Gletscherlandschaft. Die einzigen Menschen, die ich hier antreffe, sind Porter, welche entweder auf Eseln oder auf ihren eigenen Rücken Material hinaufschleppen. Noch am selben Tag versuche ich so weit wie möglich wieder nach unten zu kommen. Das höhenbedingte Kopfweh sowie die Kälte haben mir während der letzten Nacht den Schlaf geraubt. In der kommenden Nacht schlafe ich aber tief und fest neben dem Rauschen eines Gletschersees.

Die Gruppe meiner Grenzüberquerung Iran–Pakistan hat sich im Norden wieder getroffen. Bild: Florin Hinterberger

Absurde Grenzzeremonie zwischen Pakistan und Indien

Bevor ich nach Indien reise, schaue ich mir noch eine letzte Absurdität an. Indien und Pakistan haben sehr schlechte Beziehungen miteinander, was seit 1947 bereits zu drei Kriegen geführt hat. Für Touristen gibt es nur einen Grenzübergang, an welchem täglich eine Zeremonie abgehalten wird. Auf beiden Seiten füllen sich die Tribünen, und bevor das Ganze beginnt, versuchen beide Länder mit ihren Lautsprechern die gegenüberliegende Seite zu übertönen. Es gibt Popcorn und Fahnen zu kaufen. Auf beiden Seiten versucht die Armee, die Gäste zu animieren und sie noch lauter zu machen.

Auf meinem Weg zur letzten pakistanischen Stadt vor Indien. Bild: Florin Hinterberger

Alle Gäste warten darauf, dass die Grenzwächter mit ihren übergrossen Hüten und überhasteten Gesten auftauchen, während sie ihre Beine so hoch wie möglich in die Luft treten. Ich verstehe nicht ganz, was genau abläuft, aber es fühlt sich an wie eine Mischung aus einem Fussballmatch und der Wachablösung vor dem Buckingham-Palast.

Nach den zwei Monaten in Pakistan sympathisiere ich natürlich mit dieser Seite. Die indische Seite hat aber grössere Tribünen und viel mehr Fans. Dafür haben die Grenzwächter in Pakistan längere Bärte und sind grösser in Statur. Immer wieder bleiben die zwei Zeremonieführer in der Mitte stehen und starren sich an. Nach einer lautstarken Show wird sich am Ende die Hand geschüttelt, bevor die Grenze für die Nacht geschlossen wird.

Obwohl die Zeremonie ein Zeichen der Rivalität ist, zeigt sie doch auch Brüderlichkeit und Kooperation zwischen zwei Ländern, die eine schwierige Vergangenheit hinter sich haben. Für mich geht es am nächsten Tag nach Indien und ich freue mich nach sechs Monaten in muslimischen Ländern auf neue Religionen und Kulturen.

Am Tag nach der Zeremonie wurde das Grenztor für uns geöffnet. Bild: Florin Hinterberger