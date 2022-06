Florin Hinterberger auf Weltreise: Alleine in Pakistan

Weltenbummler Allein in Pakistan: Die Weltreisenden Hinterberger und Etter haben sich getrennt Vergangenen Sommer startete der Lichtensteiger Kantilehrer Florin Hinterberger seine Weltreise. Der 30-Jährige möchte so lange in den Osten fahren, bis er wieder im Westen ankommt. Inzwischen ist er in Pakistan angekommen. Allein. Seine Freundin Gisela Etter ist nicht mehr dabei. – Teil 10 der Serie Florin Hinterberger 02.06.2022, 17.58 Uhr

Florin Hinterberger mit seiner Schwester Leonie im Süden des Iran. Bild: Florin Hinterberger

Die Zeit im ehemaligen persischen Reich ist unheimlich schön. Ich treffe zahlreiche neue Menschen, die zu echten Freunden werden. Allerdings verliere ich dabei die Person, die mir bisher am wichtigsten war. Nach sieben gemeinsamen Monaten trennen uns meine Freundin und ich voneinander.

Unsicherheit nach Trennung

Ich stelle mir so einige Fragen: Wäre es anders gekommen, wenn wir zu Hause geblieben wären? Hätten wir vielleicht mehr als nur einige Tage während der ganzen Reise ohne einander verbringen sollen? Wie geht es jetzt mit mir weiter?

Ungewissheit begleitet mich. Obwohl ich mich als selbstbewussten Mensch kenne, bin ich mir nicht sicher, ob ich meine Reise auch alleine noch weitermachen kann. Was auch immer vorher kam, ich hatte eine Partnerin an meiner Seite, die mich unterstützte.

Florin Hinterberger (rechts) mit seiner Schwester Leonie und deren Freund. Bild: Florin Hinterberger

Reisen ist nicht immer nur schön. Meine Freunde und meine Familie fehlen mir. Zum Glück bin ich aber nicht ganz alleine für den Moment. Meine Schwester und ihr Freund kommen für zehn Tage zu Besuch. Ich geniesse es, ihnen mit Hilfe meiner Erfahrung die schönsten Seiten des Iran aufzuzeigen. Sie geben mir wieder Kraft und Motivation, diese Reise auch alleine weiterzumachen. Über ihren Abschied kann ich aber nicht lange trauern, denn was als Nächstes kommt, braucht eine gründliche Vorbereitung.

Polizeieskorten durch Pakistan

Kurz vor der Grenze treffe ich mich wieder mit Gisela und einer Gruppe von Reisenden, um gemeinsam durch den gefährlichen Teil von Pakistan zu reisen. Wir kaufen ausreichend Wasser und Dosenfutter für drei Tage ein, machen unzählige Passkopien und decken uns mit Guetzlis und Zigaretten zu, welche als Bestechung für die Polizeiposten auf dem Weg dienen. Der südwestliche Teil von Pakistan ist für Touristen nicht sicher und deswegen können wir uns nur mit Polizeischutz bewegen.

Mit Polizeieskorte durch Pakistan. Bild: Florin Hinterberger

Direkt nach der Grenze werden wir auf die Polizeistation gebracht, damit wir am nächsten Morgen 700 Kilometer nach Quetta transportiert werden können. Ich bemerke einen Berg von Nitrogen-Dünger. Der Polizist erzählt mir voller Stolz, dass diese acht Tonnen von den Taliban konfisziert wurden, weil daraus auch Bomben gebaut werden.

Frühstück auf der Polizeistation mit acht Tonnen Bombenmaterial im Hintergrund. Bild: Florin Hinterberger

Den Tag darauf verbringen wir damit, auf der Ladefläche von verschiedenen Pick-up-Trucks bei teilweise 150 km/h und 43 °C durch die Wüste zu fahren, während wir von Männern mit Kalaschnikows beschützt werden. Jede halbe Stunde müssen wir wieder unsere Passkopien vorweisen und die Fahrzeuge wechseln, weil die Zuständigkeiten jeweils begrenzt sind. Nicht immer ein einfaches Unterfangen, da wir auch noch drei Fahrräder mit dabei haben.

Erstes Bier nach fast drei Monaten

Obwohl das Ganze sehr abenteuerlich klingt, fühlen wir uns nie ernsthaft bedroht. Die pakistanische Polizei ist äusserst freundlich und kümmert sich ausgezeichnet um unsere Sicherheit. Ich persönlich habe einen Riesenspass bei all den Fahrten. Wir drängeln uns gegenseitig um die besten Plätze.

Kompliziertes Umladen der Velos. Bild: Florin Hinterberger

Um Mitternacht erreichen wir das einzige Hotel in Quetta, welches Ausländer akzeptiert. Aber auch an diesem Ort können wir uns nur mit Polizeieskorte bewegen. Das hält uns nicht davon an, den Geburtstag eines Mitreisenden gebührend zu feiern. Alkohol ist für Ausländer in Pakistan legal und so freue ich mich über mein erstes Bier seit fast drei Monaten.

Nachdem die Formalitäten für unsere Weiterfahrt geklärt sind, bringt uns die Polizei zum Busbahnhof, damit wir in die nächste sichere Stadt fahren können. Nach zehnstündiger Fahrt werden wir aber von einem Polizeiposten geweckt, der uns aus unerklärlichen Gründen davon abhält weiterzufahren. Und so verbringen wir nochmals einen heissen Tag auf den Ladeflächen von Pick-up-Trucks, um einen anderen Bus nach Islamabad zu erwischen.

In der unglaublich grünen Hauptstadt angekommen, erfreuen wir uns an unserer wiedergewonnenen Unabhängigkeit. Zudem empfinde ich eine neue Wertschätzung für die Freiheit und Sicherheit, welche wir im Toggenburg geniessen dürfen.