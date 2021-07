Obertoggenburg: Was die Churfirsten flüstern

WELEWÄG Obertoggenburger Gipfeltreffen Auf dem Streit folgt die Versöhnung. Ein morgendliches Zwiegespräch unter Nachbarn, die eigentlich auch Freunde sind. Lara Abderhalden 06.07.2021, 19.00 Uhr

Die Churfirsten sind das Wahrzeichen des Toggenburgs. Bild: Lara Abderhalden

Sait de Hinterrugg zum Chäserrugg: «Isch jo verruckt, Schnee bis im Juni, do stuuni!»

De Chäserrugg zum Hinterrugg: «Jo, mit ihrne stramme Wade, fahrets mer immer no öber min Rogge abe.»

Hinterrugg: «Jo wart nume, bald chömet d’Sunne und d Wanderfödlä go umetrödle.»

De Chäserrugg nickt designiert und registriert ersch z spot, was abgoht.

Durs Nicke, fangt e Schneeschicht a knickä, Schnee kracht de Fels abe, zum Glück chont niemer z schade.

De Schibeschtoll streckt d Nase vörä: «Was hani do mösse ghöre? Chäsi hesch chli Schnee abgschöttlet? S’het also bis do öbere gröttlet.»

De Zuestoll sait: «Isch nöd so toll, eue Groll, am Morge früeh, gänd oi chli Müeh. Me gseht üs schliesslich vo öberall – au vo une im Tal.»

Di drü Betroffne veschtummet und vo witer ene brummet’s: «Wött öpper zum Zmorge en Gipfel, bim Selun hets no en Zipfel.»

De Selun antwortet em Brisi hässig: «Findsches enart lässig? Alli uf min Gipfel z’jage, debi hani selber en leere Mage!»

De Brisi, unbeidrockt: «Etz bis doch nöd verrockt! Me ziehnd doch all am gliche Strick – gönd mitenand dur dünn und dick.»

«Du wohl eher dick als dünn», de Selun lacht und plötzlich kracht’s. De Brisi packt de Selun am Chrage, haut em e Fuscht in leere Mage.

De Frümsel probiert vo zwüschetine no z schlichte

S ganze wieder zwäg z richte, doch es passiert, dass au er eini kassiert.

Es röttlet und tuet, voller Wuet, schläglet plötzlich all, und en Schwall Fluechwörter prasslet uf jede abe:

«Brisi, du Made»,

«Selun du Schabe»,

«Zuestoll, du Troll»,

«Hinterrugg, bisch voll?»

«Schibestoll, bisch hohl?»

«Chäserrogg, du Pflock»,

«Frümsel, heb di zrock.»

De 7 Berge obe am Walesee, tuet bald jede Felse weh.

Si höret uf und erinneret sich dra,

Dass si sich doch mol gern hend gha.

Si kuschlet zeme, findets wieder läss, das zeigets mitere Bolognese.

So goht das Tag für Tag, a dere schöne Lag, mol isch d Stimmig besser, mol schlechter, mol stönds gebückter und mol ufrechter.

Es wunderschöns Plätzli uf de Erde,

Churfirschte, ihr sind mini Lieblingsberge.