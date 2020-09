«Weiteres Engagement ist denkbar»: Andrea Galli kandidiert für ein Amt mit Ablaufdatum Mitgestalten und mitentscheiden − Andrea Galli möchte als Schulratspräsidentin der Schule Oberes Neckertal Verantwortung übernehmen. Wird sie gewählt, kann sie es sich durchaus vorstellen – sollte der Fusion zur Einheitsgemeinde zugestimmt werden –, sich in der neuen Schuleinheit im Neckertal für eine leitende Position zu bewerben. Urs M. Hemm 16.09.2020, 05.00 Uhr

Sollte sie gewählt werden, möchte Andrea Galli als Schulratspräsidentin die Schule Oberes Neckertal weiterentwickeln und erfolgreich durch den Fusionsprozess leiten. Bild: Urs M. Hemm

Als Kandidatin für das Schulratspräsidium verbindet Andrea Galli mit der Schule Oberes Neckertal vor allem schöne Erinnerungen. In Schönengrund-Wald aufgewachsen, besuchte die heute 46-Jährige die Oberstufe in St.Peterzell. «Die Jugendlichen kamen aus allen benachbarten Gemeinden in St.Peterzell in der Oberstufe zusammen. Für uns war es quasi der erste Schritt heraus aus der eigenen Gemeinde und damit auch in eine gewisse Eigenständigkeit», erinnert sich Andrea Galli.

Nach ihren Lehr- und Wanderjahren kehrte Andrea Galli vor zwölf Jahren nach Wald-Schönengrund in ihr Elternhaus zurück. Inzwischen selbst Mutter geworden, geht heute auch ihre Tochter in St.Peterzell zu Schule. «Seit meiner Schulzeit hat sich natürlich einiges verändert», hält Andrea Galli fest.

Nicht nur, dass sich die ganze Infrastruktur nach all den durchgeführten Sanierungsarbeiten in einem tadellosen Zustand befindet.

«Auch das Klassenmodell, dass Sekundar- und Realschüler in gemischten Klassen unterrichtet werden, entspricht meinen Vorstellungen modernen Unterrichts.»

Die Schulgemeinde sei ihres Erachtens auch in anderen Bereichen sehr innovativ. Als Beispiele nennt sie die Frühförderung, die Schulsozialarbeit oder den Mittagstisch.

Entwicklung mit Beteiligung aller

Bildung ist für Andrea Galli auf allen Altersstufen ein Anliegen. Sie sagt mit Überzeugung:

«Ich selber bilde mich gerne weiter, vor allem aber brauchen unsere Kinder eine gute Grundausbildung. Denn, unsere Kinder sind unsere Zukunft.»

Die Kinder und Jugendlichen müssen in der Lage sein sich am Geschehen aktiv zu beteiligen und sich gegen verschiedene Einflussfaktoren, die sie nur bedingt beeinflussen können, zu behaupten. «Als Schulratspräsidentin könnte ich in diese Richtung einiges bewirken», sagt Andrea Galli.

Sie sei nicht nur Elternteil. Als Schulische Heilpädagogin, Vorstandsmitglied einer Sondertagesschule und Leiterin einer Primarschule in Herisau kämen unterschiedliche Perspektiven zusammen, die sie einbringen und damit auch auf professioneller Ebene etwas bewirken und so die schulische Entwicklung unterstützen könne.

Gleichzeitig lege sie aber sehr grossen Wert auf die Mitwirkung ihres Umfeldes und somit auf die Nachhaltigkeit aller Entscheidungen. Andrea Galli sagt:

«Daher sollen die Kinder, Eltern und Lehrpersonen mitgestalten können.»

Neben ihrer Erfahrung im Bildungsbereich bringt sie ausserdem umfangreiche Kenntnisse aus dem kaufmännischen Sektor mit, wo sie während zehn Jahren als Direktionsassistentin in der Deutschschweiz und im Tessin arbeitete.

Gut zuhören und Anliegen ernst nehmen

«Ich habe aber keineswegs im Sinn, die Schule Oberes Neckertal komplett über den Haufen zu werfen», versichert Andrea Galli. Im Gegenteil: «Die Schule funktioniert sehr gut und alle Beteiligten sind sehr engagiert.»

Dennoch sei es ihre Aufgabe gut zuzuhören und die Anliegen von Eltern, Schülern und Lehrpersonen ernst zu nehmen und diese auch gegen aussen zu vertreten.

Deshalb habe sie vor einem halben Jahr eine Weiterbildung in Educational Governance begonnen, um sich intensiv mit dem Thema Bildungspolitik auseinanderzusetzen.

Aufgrund dessen sehe sie ihre Tätigkeit nicht unbedingt auf zwei Jahre beschränkt, wenn es zur geplanten Fusion kommen sollte.

«Ich kann mir gut vorstellen mich dann auch weiterhin im Neckertal in der Schule zu engagieren.»

Zweckverband hat sich bestens bewährt

Der Fusion zur Einheitsgemeinde im Neckertal steht Andrea Galli positiv gegenüber. «Ich würde mich freuen, die Schule Oberes Neckertal durch diesen Prozess begleiten und leiten zu dürfen», sagt sie. So könne sie die ganze Entwicklung mitgestalten und die Begründung für Entscheidungen nachvollziehen.

Wichtig sei ihr jedoch, dass die jetzigen Schulstandorte gesichert sind und die unterschiedlichen Kulturen der verschiedenen Schuleinheiten beibehalten werden können. Andrea Galli sagt:

«Jede Schule lebt von ihrer eigenen Kultur. Dennoch können andere Schulen durch die engere Zusammenarbeit und den Austausch untereinander nach einem Zusammenschluss nur voneinander profitieren.»

Darüber hinaus sei eine fusionierte Schule auch als Arbeitgeberin für Lehrkräfte attraktiver, weil höhere Pensen und somit attraktivere Arbeitsstellen angeboten werden können.

In der Tatsache, dass Wald-Schönengrund nicht unmittelbar Teil der Fusion ist, sieht Andrea Galli kein Problem. Ganz im Gegenteil.

«Der Zweckverband funktioniert sehr gut und hat sich als Instrument für eine enge Zusammenarbeit über die Kantonsgrenze hinaus bestens bewährt.»

Einen konkreten Nutzen, Wald-Schönengrund komplett in die Fusion einzubeziehen, sehe sie daher nicht. Der Zusammenarbeit würde es ihrer Meinung nach sogar eher schaden, weil die Individualität verloren ginge.

«Zum jetzigen Zeitpunkt, da die Fusionspläne schon weit fortgeschritten sind, sind solche Überlegungen ohnehin obsolet. Hätte man die Möglichkeit einer überkantonalen Fusion ernsthaft in Betracht gezogen, hätte Wald-Schönengrund von Beginn weg an den Diskussionen beteiligt sein müssen, um ihre Anliegen einbringen zu können», sagt Andrea Galli.

Kommission soll vom Volk gewählt werden

Bezüglich der künftigen Schulorganisation plädiert Andrea Galli für eine vom Volk gewählte Schulkommission. «Solange dieses vom Volk gewählt wird, ist die Schule der Gemeinde», begründet sie.

Die Kommission habe dadurch eine gewisse Pufferfunktion, wenn es darum gehe, schwierige Entscheidungen im schulischen Bereich zu treffen. Andrea Galli sagt:

«Denn durch die Volkswahl sind die Kommissionsmitglieder legitimiert und niemand kann das Gefühl haben, dass über ihre Köpfe hinweg etwas entschieden wird.»

Damit sich aber alle gleichermassen vertreten fühlten, müssten die verschiedenen Dörfer auch Kandidierende für diese Kommission portieren. Am Ende gehe es aber nicht um partikuläre Interessen, das Fortkommen der Schule als gesamtes müsse im Fokus stehen.

Letztlich sehe sie sich als mögliche Schulratspräsidentin denn auch keineswegs als Einzelkämpferin. Andrea Galli sagt:

«In einer leitenden Position ist man nur so gut, wie die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet und die einen im Team unterstützen.»