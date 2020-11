Weiter als Genossenschaft: Hallowil-Plattform geht an Niklaus Jung über Die Geschichte der Onlinezeitung «Hallowil.ch» geht weiter: Niklaus Jung übernimmt die Nachrichten-Plattform und überführt sie in eine breit abgestützte Genossenschaft. «Ich bin überzeugt, dass die aktuell über 150'000 Leserinnen und Leser weiterhin regionale News in der Online-Zeitung Hallowil.ch lesen möchten», sagt Niklaus Jung zur Übernahme. 23.11.2020, 15.04 Uhr

Niklaus Jung, übernimmt per 1.1. 2021 die Plattform von Kanawai Medien AG. Thomas Feller (links) begleitete die Übernahme und wird auch als zukünftiger Genossenschafter agieren. Bild: PD

(pd/sas) Der Betriebserfolg der Plattform «Hallowil.ch» sei unbestritten, heisst es in einer Medienmitteilung. Es sei das Verdienst des Redaktionsteams und der bisherigen Verleger, dass in nur gut zwei Jahren ein so hoher Beachtungsgrad dieser News-Plattform erreicht wurde. Der täglich hohe Beachtungsgrad soll unter einer neuen Rechtsform weitergeführt werden.