Das schlechte Wetter setzt den Rebbergen und Winzern zu

Weinbau «Es ist schlimm zu sehen, wie es jeden Tag weniger Trauben werden» – Winzer in den Regionen Wil und Toggenburg versuchen ihre Ernte zu retten Die Natur bereitet den Winzern in den Regionen Wil und Toggenburg in diesem Jahr grosse Sorgen. Bei vielen kommt es zu Ernteausfällen – Schuld daran ist nicht nur das schlechte Wetter im Sommer. Doch noch ist das Jahr nicht vorbei. Der Rebwart Edi Kümin sagt: «Wenn es ein schöner Herbst wird, gibt es noch einen kleinen, qualitativ guten Ertrag.» Lara Wüest Jetzt kommentieren 02.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Rebwart Edi Kümin hofft, dass es ein schöner Herbst wird und der Rebberg der Ortsgemeinde Wil doch noch einen kleinen Ertrag abwirft. Bild: Lara Wüest

Im Frühling kam der Frost. Er liess die zarten Knospen der Reben in vielen Rebbergen erfrieren. Anfang Sommer folgte der Hagel. Er zerstörte die Zweige der Pflanzen. Und dann, Mitte Sommer, regnete es auch noch in Strömen. Der Regen brachte den falschen Mehltau, einen «Schlechtwetterpilz», der die Blätter befällt und im schlimmsten Fall die ganzen Trauben absterben lässt. Nein, für die Winzer ist es kein einfaches Jahr.

An einem Freitagmorgen Mitte August geht der Rebwart Edi Kümin durch den Rebberg der Ortsgemeinde Wil. Immer wieder bleibt er stehen, zupft ein abgestorbenes Blatt von den Zweigen oder zerrt einen ganzen Zweig vom Rebstock. Seit rund 40 Jahren bewirtschaftet Kümin den Rebberg der Ortsgemeinde Wil. Eigentlich ein schöner Job mit viel frischer Luft und weitem Blick über das Fürstenland. Doch wenn Kümin diese Tage zwischen den Rebzeilen des Blauburgunders am Fuss des Wiler Hofbergs entlangwandert, hängen seine Schultern. Was er sieht, schmerzt ihn. Er sagt:

«Es ist schlimm zu sehen, wie es jeden Tag weniger Trauben werden.»

Schrumpelig wie Rosinen: Viele Trauben vom Blauburgunder des Wiler Rebberges sind in schlechtem Zustand. Bild: Lara Wüest

Die Blätter seiner Pflanzen sind von braunen Flecken übersät oder weisslich verfärbt. Zahlreiche Trauben sind schrumpelig wie Rosinen. Zwischen den Rebzweigen klaffen zum Teil grosse Lücken, weil weniger Früchte heranreifen als in anderen Jahren.

Im schlimmsten Fall bleibt nichts mehr übrig

Und noch ist es nicht vorbei. Es ist ein Pilzjahr, und neben dem falschen Mehltau droht dazu noch die Fäulnis, wenn das Wetter weiterhin so feucht bleibt. Sollte die Fäulnis die Trauben des Wiler Rebberges auch noch befallen, ist womöglich nichts mehr zu retten. Kümin sagt:

«Dann kann es sein, dass nichts mehr übrig bleibt.»

Noch mag Kümin die Hoffnung aber nicht aufgeben. Er sagt: «Wenn es ein schöner Herbst wird, gibt es noch einen kleinen, qualitativ guten Ertrag.»

Verglichen mit anderen Winzern hat Kümin noch Glück. Betroffen ist bisher vor allem der Blauburgunder. Doch seinen anderen Sorten geht es gut: den weissen Müller-Thurgauer-Trauben und den blauen Regent-Trauben. Er sagt: «Im Moment sieht es dort nach einem normalen Ertrag aus.»

Von drei verschiedenen Pilzen befallen

Julia Leijola, Präsidentin Weinbaugenossenschaft Lichtensteig. Bild: PD

Andere Winzer in der Region hat es härter getroffen. Zum Beispiel die Weinbaugenossenschaft Lichtensteig. Die Präsidentin Julia Leijola sagt: «Es ist noch schlimmer, als wir erwartet hatten.» Gerade eben war sie im Rebberg und hat sich zusammen mit einer Expertin einen Überblick verschafft. Nun erzählt Leijola am Telefon, wie es um den Rebberg steht. Sie sagt:

«Mindestens 90 Prozent unserer Reben sind von einem, zwei oder sogar drei Pilzen betroffen.»

Der echte Mehltau liess die unreifen Reben im Rebberg der Weinbaugenossenschaft Lichtensteig platzen. Bild: PD

Die Mitglieder der Weinbaugenossenschaft sind Laien, die aber eng mit Profiwinzern zusammenarbeiten. Vor sieben Jahren haben die Gründer an einem Hang in Lichtensteig mit dem Rebbau begonnen. Die Idee: ein soziales Projekt, ein Rebberg für alle. Weil die Weinbaugenossenschaft keine Spritzmittel einsetzt und die Biodiversität fördern möchte, pflanzte sie besonders pilzwiderstandsfähige Rebsorten. Leijola sagt: «Bisher hatten wir nie Probleme mit dem falschen Mehltau.»

Vor zwei Jahren waren die Früchte gesund und die Ernte gut: Derselbe Rebstock Anfang September 2019. Bild: PD

Doch in diesem Jahr ist das anders. Die Reben sind vom Mehltau befallen, vom falschen und vom echten. Die roten Trauben sind stärker beschädigt als die weissen. Hinzu kommt der Schwarze Brenner, auch das ein Pilz, der die Pflanzen stark schädigt. Leijola sagt:

«Bei der Sorte Divico haben wir einen Vollverlust.»

Doch auch die weissen Trauben sind in schlechtem Zustand. Leijola sagt: «Von 14 Reihen sind drei in Ordnung. Sie sind zwar von Pilzen befallen, doch wir können sie ernten.»

Eigentlich sollte die Rebbaugenossenschaft Lichtensteig jetzt, wie jedes Jahr, eine Ertragsregulierung durchführen. Dabei wird ein Teil der Trauben mit der Schere entfernt. Dadurch können die Blätter mehr Zucker in weniger Trauben abgeben und der Zuckergehalt und die Geschmacksstoffe der Früchte erhöhen sich. Letztlich gibt das einen besseren Wein. Doch in diesem Jahr fällt diese Ertragsregulierung womöglich aus. Leijola sagt: «Wir stehen jetzt vor der Frage: Wie weiter?»

Mindestens 20 Prozent weniger Ernte

Wie viele Trauben sie in diesem Jahr ernten und wie viel Wein sie letztlich produzieren können, ist für die meisten Winzer derzeit schwer abschätzbar. Der Rebbauverein Wallenwil etwa rechnet mit Ertragseinbussen von mindestens 20 Prozent. Dem Verein gehört ein Rebberg am Südhang des Stutzberges. Peter Dietrich, der Präsident des Vereins, befürchtet allerdings, dass es noch mehr sein könnte. Er sagt: «Bei den roten Trauben werden wir nichts bis wenig ernten können.» Zu schaffen macht diesen Rebstöcken allerdings nicht der Mehltau. Dietrich sagt:

«Diesen haben wir im Griff. Allerdings nur, weil wir alle neun Tage Spritzmittel einsetzen.»

Die Rebstöcke des Rebbauvereins Wallenwil kamen vor allem durch den Frost im Frühling und den Hagel Anfang Sommer zu Schaden. Allerdings steht es um diesen Rebberg nicht ganz so schlimm, wie um andere. Dietrich sagt: «Bei den weissen Trauben wird es wohl eine knapp durchschnittliche Ernte.»

Trotzdem schmerzen Dietrich die Verluste. Er sagt:

«Wir haben zwar weniger Ernte. Aber wir hatten keine Stunde weniger Arbeit.»

Der Verein ist zwar versichert. Doch Dietrich sagt, es gehe nicht ums Geld. Sondern um ihren Einsatz.