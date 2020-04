Weil ein Landwirt einen Asthaufen anzündete und das Feuer nicht beobachtete: Wiese gerät in Wildhaus in Brand Ein Landwirt entfernte sich von einer Feuerstelle. Das Feuer griff auf die Wiese und den Waldrand über. 09.04.2020, 11.54 Uhr

Die Feuerwehr musste in Wildhaus zu einem Wiesenbrand ausrücken. Bild: Kapo SG

(kapo/rus) Ein 50-jähriger Landwirt zündete am Mittwochnachmittag einen Asthaufen auf einer Wiese am Waldrand auf der Wildhauser Steinrüti an und verliess kurzzeitig die Brandstelle. Während seiner Abwesenheit geriet das Feuer ausser Kontrolle und breitete sich weiter auf Wiese und Waldrand aus, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt.