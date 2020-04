«Wegwerfen? – Geht gar nicht»: Ebnat-Kappler Bücherretter hat viel zu tun Weil die Leute plötzlich Zeit haben, auszumisten, hat Andreas Spöcker noch mehr zu tun. Er schildert, wie der Bücherretter im Einsatz ist. Andreas Spöcker 18.04.2020, 10.00 Uhr

Nach dem Aufstehen befreie ich mein Smartphone aus dem Flugmodus. Es läuft über mit Nachrichten und Fotos von Büchern in Gestellen oder Kartons. Acht neue Anfragen erreichen mich an diesem Morgen per SMS und Whatsapp. Als ich meine E-Mails öffne, ziehen Betreffzeilen wie «Hilfe» – «Tolle Kinder- und Jugendbücher abzugeben» oder «Retten Sie immer noch Bücher?» an meinen noch etwas morgentrüben Augen vorbei. Ich ahne, dass ich die kommenden Tage ganz schön gefordert sein werde.

Es sind die Hilfeschreie von Menschen, die ihre Bücher lieben, diese loslassen müssen oder wollen und nicht wissen, wem sie sie geben sollen. «Ansonsten würde ich die Bücher wegwerfen müssen, denn das ‹Brocki› und viele weitere Bücherannahmestellen haben gerade Annahmestopp», schreibt mir eine junge Frau aus Wil.

Darf man Bücher wegwerfen?

Die Gretchenfrage, ob man Bücher wegwerfen darf, stellen Online-Redakteure gerne und regelmässig in ihren Portalen und erreichen damit Rekordreichweiten. Diese Frage spaltet. Sie beschäftigt Menschen, die ihre Bücher lieb gewonnen haben und deren Büchergestelle überlastet sind. Für die einen ist das wie eine Todsünde, für die anderen ist es die normalste Sache der Welt.

Normalerweise werde ich als Bücherretter gerufen, wenn es um die Auflösung grosser Buchbestände und um Privatbibliotheken geht. Bei einem Todesfall oder einem Umzug werden ganze Haushaltungen auseinandergenommen, in denen jemand oft viele Jahrzehnte gewohnt hat. Da geht es um Räume in luftigen Altbauwohnungen mit gefühlt unendlich aneinander gereihten Regalen bis unter die Decke. Die Betroffenen oder Angehörigen sind überfordert mit der Situation des Loslassens und dankbar, wenn ihnen jemand einen schwergewichtigen Teil ihres Inventars abnimmt. Ihre Bücher.

Zeit für das, wofür meist keine ist

Doch die aktuellen Anfragen scheinen eine andere Ursache zu haben. Sie stammen von Menschen aus unfreiwilliger Quarantäne. Die zu Hause sind und sich entweder in einer Arbeitspause vom Homeoffice oder einer Lernpause vom Homeschooling mit ihren Kindern befinden.

Oder die nach Wochen des «Wir-bleiben-zu-Hause» und des mehr oder weniger angenehmen Nichtstuns einen Blick in ihren Keller, in ihr Büro oder in ihr Bücherregal geworfen haben – und die Gunst der Stunde nutzen, um endlich Zeit für das zu finden, wofür im turbulenten Alltag meist keine ist. Sie wollen ihre überfüllten Kästen und Regale aufräumen und sich vom einen oder anderen Ballast wohlwollend verabschieden, auch von Büchern. Es geht bei diesen Abholungen jeweils um einzelne Kartons oder Papiersäcke. Im Vergleich zur Auflösung von Akademikervillen am Zürichsee oder Fachbuchbeständen von ehemaligen Professoren in den besten Basler Wohnquartieren sind sie für mich ein Leichtes.

Jede Anfrage wird beantwortet

Das einzig Herausfordernde bei diesen Anfragen ist, dass ich jede einzelne beantworten werde, auch wenn mir die Fotos zeigen, dass ich die angebotenen Bücher nicht an mich nehmen kann und der Einzige, der sich über sie freuen würde, der Recyclist ist. Ich hätte ein schlechtes Gewissen, wenn ich nur auf die Anfragen eingehen würde, bei denen es sich für mich lohnt, hinzufahren. Es gibt genügend Rosinenpicker auf dem Gebrauchtbüchermarkt, die auf die vielen Hilferufe von überforderten Büchermenschen gar nicht mehr reagieren und die Anfragen ins Leere laufen lassen.

Auf den Höfen der Entsorgungsunternehmen herrscht reges Treiben. Trotz Coronapandemie. Dort werden gerade vergessene Dinge der vergangenen Jahre und Jahrzehnte aus Kellern, Kästen und Gestellen wieder den Rohstoffen zugeführt. Doch bei Büchern ist das anders. «Wegwerfen? – Geht gar nicht», ist immer noch die einstimmige Meinung von Büchermenschen. Denn Bücher sind Kulturgut und besitzen eine Seele. Ein Buch ruht in den Händen der Lesenden, wird mit den Augen aufgenommen und dem Kopf studiert, entführt sie in andere Welten oder schenkt ihnen interessante Informationen. So etwas wirft man nicht einfach in die Mulde oder in den Müllsack.

Eine Tour durchs Toggenburg

Bücher prägen unsere Kultur. Das merken wir gerade jetzt in der Krise, in der zahlreiche Buchhandlungen und Verlage schliessen mussten und schon oder demnächst möglicherweise vor dem Ruin stehen. Wenn dann Buchhandlungen und Verlage ausgelöscht werden, ist die öffentliche Anteilnahme riesig, eben weil Bücher zu uns Menschen und zu unserer Kultur gehören. Wir haben eine mystische Beziehung zu ihnen aufgebaut und leiden: Dann, wenn wir wie gerade jetzt keine mehr im Laden kaufen können, und dann, wenn wir sie wieder loslassen und abgeben sollten.

So bin ich unlängst an einem Freitag im weiten Toggenburgerland unterwegs gewesen und habe wie an einer Perlenschnur fünf Abholungen realisieren können. Das eine oder andere seltene Buch hat Eingang in meine Privatsammlung gefunden.

Lagerkapazitäten stossen an Grenzen

Ganz sicher konnte ich wieder zahlreiche Bücher vor der Entsorgung bewahren und damit die Vernichtung von Gedanken- und Kulturgut verhindern. Vor allem habe ich in glückliche und begeisterte Gesichter sehen dürfen, die erleichtert gewesen sind, dass es noch jemanden gibt, der sich ihrer Bücher annimmt, diese aufbereitet und einer neuen Leserschaft zugänglich macht.

So neigen sich meine Lager an die Grenzen ihrer Kapazität, was jedoch niemals ein Grund werden könnte, das Bücherretten zu pausieren oder einzustellen. Für hochwertige Bücher, zudem noch mit Bezug zur Schweiz und der Schweizer Kulturlandschaft, miete ich gerne noch ein weiteres Lager an. Bücher sind Kulturgut. Jedes Buch, welches ich aus einer Tasche ziehe und sehe, dass es gut erhalten und gesellschaftsrelevant ist, erzeugt in mir den Blitz eines Glücksgefühls, mal wieder zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen zu sein.