Wattwiler Firma als sinnvolle Ergänzung für Bauunternehmung aus Mosnang Ab dem 1. Januar 2021 gehört die Firma Ulmann Betonbearbeitung in Wattwil zur Firma Oberhänsli Bau in Mosnang. Fränzi Göggel 13.11.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Drei Generationen Oberhänsli sowie Uschi und Peter Ulmann mit den Mitarbeitern freuen sich auf die neue-alte Arbeitssituation für die Zukunft. (Bild: Fränzi Göggel)

Als wir hörten, dass Peter Ulmann seine Betonbearbeitungsfirma verkaufen möchte, waren wir uns einig, dass wir damit unser Angebot ausbauen und breiter abstützen können, lassen sich die Brüder Damian und Silvan Oberhänsli in die Karten blicken.

Als Konditor-Confiseur auf den Bau

Peter Ulmann stellt sich selber als jemanden mit einer leichten Neigung zu Verrücktheiten dar. Er lernte Konditor-Confiseur, übte seinen Beruf jedoch nie aus. Direkt nach seiner Lehre zog es ihn auf den Bau. Er arbeitete in verschiedenen Tätigkeiten, unter anderem auch als Maschinist.

«Zusammen mit meiner Frau Uschi gründete ich 1999 die Firma Ulmann Betonbearbeitung. Wir fingen bei unternull an. Nun will ich nur noch ein bisschen «schäffele» und ein Jahr lang unterstützend weiterhelfen. Danach mache ich Pause und werde das Leben geniessen».

Peter Ulmann freut sich an der «absolut besten Lösung» für seinen Betrieb. So können sich die beiden langsam von ihrer mit viel Herzblut aufgebauten Firma zurückziehen.

Aussergewöhnlicher Maschinenpark

Zwei Abbruchroboter sind das Herzstück von Ulmann Betonbearbeitung. Kleine, ferngesteuerte Bagger, nur 78 Zentimeter breit, aber zwei Tonnen schwer. Unter anderem kann ein Betonbeisser innerhalb von engsten Verhältnissen bis zu viereinhalb Meter hoch ausgefahren werden und ferngesteuert seine Arbeit erledigen. Die Maschinen fahren auf bodenschonenden Gummiraupen und haben ausfahrbare Gummifüsse.

«Die Roboter können sogar auf einem Plättliboden eingesetzt werden. Noch nie musste ich eine Reinigung zahlen.»

Peter Ulmann schwärmt von den Abbruchrobotern und der damit verbundenen sorgfältigen Arbeit seiner Handwerker.

Die Brüder Oberhänsli sind begeistert. «Dass Ulmann Betonbearbeitung mit ihren vier hervorragenden Mitarbeitern nun zu uns gehört, ist eine Bereicherung und Aufwertung unseres Betriebes», rühmt Damian Oberhänsli die Spezialfirma und Silvan Oberhänsli ergänzt: «Obwohl wir vorher nur in Notfällen mit Ulmann Betonbearbeitung zu tun hatten und nicht die einzigen waren, die sich um den Betrieb beworben haben, bekamen wir den Zuschlag. Ausschlaggebend war wohl, dass wir regional und als Baufirma praxisnah sind. Wir sind stolz, die Firma Ulmann Betonbearbeitung übernehmen zu dürfen», sind sich die Brüder einig.

Nur die Geschäftsleitung ändert

«Wir werden die Firma Ulmann Betonbearbeitung so weiterlaufen lassen wie bisher, nur die Geschäftsleitung ändert sich», sagt Damian Oberhänsli und Silvan Oberhänsli schwärmt von der Infrastruktur.

«So eine top Werkstatt und sämtliche Maschinen auf dem neuesten Stand, das habe ich noch nie gesehen. Abbruch und Umbau werden immer mehr zum Thema, da sind das Fachwissen der Profis und die beiden Abbruchroboter eine sinnvolle Ergänzung für uns.»

Mit einem schönen Nachtessen in der Alpwirtschaft Chrüzegg wurden die Verträge der Übernahme unterschrieben.

Die Brüder Damian und Silvan Oberhänsli sind die Geschäftsführer und wie die Eltern und Bruder Markus Aktionäre der Oberhänsli Bau AG. Sie sind alle im Betrieb tätig. Die Übergabe vom Vater zu den Söhnen fand rückwirkend per 1. Januar 2019 statt. «Unser Vater involvierte uns seit eh und je in das Baugeschäft, so war die Übergabe quasi nur Formsache.