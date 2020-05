Wattwiler Altersheim beweist Kreativität gegen Coronalangeweile: Belegschaft flüchtet mit Bewohnern nach Hawaii Das Wattwiler Alters- und Pflegeheim Risi produziert eine Nachrichtensendung mit einer angeblichen Flucht von Personal und Bewohnenden nach Hawaii. Spezialeffekte inklusive. Ruben Schönenberger 02.05.2020, 10.40 Uhr

Die Nachrichtensendung wurde professionell erstellt. Screenshot: Alters- und Pflegeheim Risi / Youtube

Die Coronapandemie hat das Leben in den Alters- und Pflegeheimen stark verändert. So wurden beispielsweise die hygienischen Sicherheitsvorkehrungen nochmals verstärkt – die Angestellten tragen jetzt eine Maske –, vor allem aber sind Besuche in den Heimen derzeit nicht möglich.