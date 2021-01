Wattwil Zwei verkürzte Badi-Saisons: Dafür gibt es einen 5-Meter-Sprungturm Es wird gebaut in Wattwil. Während bei der Umgestaltung des Rietwis-Areals die Vorarbeiten bereits laufen, liegen nun die Pläne für die Badi-Sanierung auf. Daraus geht hervor: Wattwil bekommt ein 5-Meter-Sprungbrett. Simon Dudle 24.01.2021, 12.00 Uhr

Im Spätsommer dieses Jahres soll die Umgestaltung der Badi Wattwil beginnen. Bild: Simon Dudle

Zahlreiche Bauprojekte sind in Wattwil derzeit in der Pipeline oder bereits in der Realisierung, Stichwort zweite Umfahrung. Eines der Grossprojekte ist die Umgestaltung des Rietwis-Gebiets zu einer Gesamtsportanlage. Dort ist unter anderem eine neue Dreifachturnhalle geplant. Diese soll die Bedürfnisse der Schulen, Sportvereine, aber auch der Veranstalter von Anlässen gerecht werden.