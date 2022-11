Kreisgericht Wattwil: Tödlicher Töffunfall von September 2020

Lichtensteig War es ein Töffrennen? Tödlicher Unfall vom September 2020 kam vors Toggenburger Kreisgericht Ende September 2020 kam ein 42-jähriger Töfffahrer bei einem Unfall ums Leben. Ein Mitfahrer, ein 58-jähriger Italiener, stand deswegen vor Gericht. Janine Meyer Jetzt kommentieren 01.11.2022, 16.04 Uhr

Im September 2020 kam ein damals 42-jähriger Töfffahrer bei einem Unfall ums Leben. Symbolbild: Max Tinner

«Ich fühle mich nicht angeklagt, ich habe nichts gemacht», sagt der Beschuldigte am Montagabend vor dem Kreisgericht Toggenburg am Ende der Verhandlung und vor der Urteilsverkündung.

An einem Nachmittag Ende September 2020 kam ein damals 42-jähriger Töfffahrer bei einem Unfall ums Leben. In der Polizeimeldung der Kapo St.Gallen war seinerzeit zu lesen: «Der 42-Jährige fuhr nach einem Halt in der Hulftegg in Richtung Dreien. Nach einer langgezogenen Rechtskurve kam er in der folgenden Linkskurve rechts von der Strasse ab und wurde ab dem Motorrad rund zwanzig Meter weit in ein Bachbett geschleudert.»

Am Montag musste sich ein 58-jähriger Italiener wegen des Vorwurfs der vorsätzlichen Tötung und der groben Verletzung der Verkehrsregeln vor Gericht verantworten. Dafür fordert die Anklage eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren und einen Landesverweis von zehn Jahren.

Die Anklage der Staatsanwaltschaft stützte sich im Wesentlichen auf zwei Punkte, und zwar auf das angeblich risikohafte, provozierende Fahrverhalten des Beschuldigten sowie auf eine massive Geschwindigkeitsübertretung, der Bordcomputer des Töffs soll eine «Tageshöchstgeschwindigkeit» von 208 km/h registriert haben.

Fahrverhalten soll Opfer provoziert haben

Gemäss Anklageschrift sei der Beschuldigte an diesem Nachmittag mit einem Bekannten zum Gasthaus Hulftegg gefahren. Nach einiger Zeit hätten sich zwei weitere Bekannte, darunter das spätere Unfallopfer, ebenfalls dort eingefunden. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen erfahrenen Töfffahrer, während die anderen drei Männer Neulenker gewesen seien. Unter anderem das spätere Unfallopfer hätte seine Fahrprüfung erst im August 2020 erworben. Der Beschuldigte soll den drei Männern eine Art Lehrer gewesen sein.

Nach einer Zigarettenpause sei man in Richtung Wil zurück gefahren. Bis hierhin sind sich die Parteien einig. Seitens der Staatsanwaltschaft heisst es weiter, das Unfallopfer sei vorausgefahren und der Beschuldigte hätte dieses an einem «nicht bestimmten Punkt auf der Strecke» überholt.

Der Beschuldigte widerspricht: So sei der 42-Jährige bereits zuvor an einer Baustellen-Ampel zu früh losgefahren, hätte dann aber an einem Bauernhof angehalten und gewartet. Dort sei der Beschuldigte an ihm vorbeigefahren. In der Anklageschrift ist zu lesen, dass der Beschuldigte mit «hoher Geschwindigkeit auf die Kurven zufuhr» und damit sein Verhalten nicht «an die Kenntnisse und die Fahrpraxis» des hinter ihm Fahrenden anpasste. Er habe gewusst, dass sich die Dynamik zwischen den Fahrern «durch ein solches Fahrverhalten in Richtung Kräftemessen» entwickeln könne.

Der Beschuldigte widerspricht, schliesslich könne er niemandem in den Kopf schauen. Die Verteidigung stimmt zu, schliesslich sei das Unfallopfer zwar Neulenker, aber trotzdem ein 42-jähriger Erwachsener im «Vollbesitz seiner geistigen Kräfte», der um die Gefahren gewusst habe. Zudem blende die Staatsanwaltschaft aus, dass bei den anderen beiden ein solches Kräftemessen in keinster Weise zu beobachten gewesen sei.

Die beiden weiteren Männer lagen zum Unfall-Zeitpunkt so weit zurück, dass sie diesen nicht beobachten konnten und deshalb als Zeugen keine Rolle spielen. Es gibt aber einen Zeugen, und zwar einen Velofahrer, der die beiden Töfffahrer gesehen haben will. Der Zeuge habe ausgesagt, dass er nur knapp verfehlt worden sei. Die Aussagen sowohl des Zeugen als auch des Beschuldigten weichen allerdings in den verschiedenen Befragungen voneinander ab, teilweise widersprechen sie sich selbst.

Keine «Tageshöchstgeschwindigkeit»

Aus der Anklageschrift geht ausserdem hervor, dass der Bordcomputer des Töffs des Beschuldigten am Unfalltag eine Geschwindigkeit von 208 km/h registriert habe, und zwar auf einer 80er-Strecke. Dem hält die Verteidigung entgegen, dass es gemäss Herstellerin gar nicht möglich sei, eine «Tageshöchstgeschwindigkeit» auszulesen. Es könnten nur sogenannte «Trips» gespeichert werden, bei denen schon auch eine Höchstgeschwindigkeit festgehalten werde.

Diese Trips müssen sich aber nicht zwingend auf den Unfalltag beziehen. Es könnten zwei Trips angelegt werden; bevor ein Neuer gespeichert werden könne, müsse manuell gelöscht werden. Ferner sei fraglich, warum nur ein Trip und nicht auch der Computer des Unfalltöffs ausgewertet wurde. Die zur Anklage gebrachte Höchstgeschwindigkeit sei somit als «Artefakt des Vorgängers» zu werten, immerhin sei der Töff gebraucht gekauft und am Unfalltag das erste Mal gefahren worden.

Im Zweifel für den Angeklagten

Nach der Beratung verkündet das Gericht am Montagabend sein Urteil: Freispruch. «Jeder tödliche Verkehrsunfall ist eine Tragödie», sagt der vorsitzende Richter. Das Gericht könne in diesem Fall nicht sagen, wie der Unfalls zustande gekommen sei, aber es bestünden «erhebliche Zweifel» daran, dass er sich so wie angeklagt ereignet habe. Zudem sei nicht plausibel, dass die auf dem Bordcomputer angezeigte Höchstgeschwindigkeit dem Unfalltag zuzuordnen sei.

Die Aussagen des Beschuldigten und jene des Zeugen auf dem Velo seien in den Befragungen widersprüchlich. So könne das Gericht diese Aussagen unmöglich einander entgegenhalten. Damit seien nicht alle Zweifel an der Schuld auszuräumen, der Beschuldigte sei also vollumfänglich freizusprechen. «Grazie», sagt der 58-Jährige und kann die Tränen nicht zurückhalten.

