Wattwil verändert sein Gesicht: In den nächsten Jahren wird in der Zentrumsgemeinde des Toggenburgs viel gebaut Die Umgestaltung der Bahnhof- und Poststrasse ist längst nicht die einzige Baustelle in der Toggenburger Zentrumsgemeinde. Dazu kommen Schulbauten, Arealentwicklungen und Verbesserungen für den öV. Ruben Schönenberger 26.08.2020, 05.00 Uhr

Wenn in rund zwei Jahren die Umfahrung Wattwil fertiggestellt sein wird, kann man das Dorf vollständig umfahren. Das bietet Chancen für eine Aufwertung des Strassenraums im Zentrum. Doch die Umgestaltung der Bahnhof- und Poststrasse ist nur eine der Baustellen, die in den nächsten Jahren zur Veränderung des Wattwiler Ortsbilds beitragen werden. Wie diese Übersicht zeigt, stehen zahlreiche weitere Sanierungen, Neu- und Umbauten an.

So soll die Schulanlage Risi dereinst aussehen. Visualisierung: PD

Hier sollte eigentlich schon gebaut werden. Im Februar 2019 stimmten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Schulgemeinde Wattwil-Krinau Ja zu einem Kredit von 10,83 Millionen Franken. Eingesetzt werden soll das Geld für die Gesamtsanierung des Trakts A (des neueren der beiden Schulhäuser) inklusive räumlicher Anpassungen, die Ertüchtigung der Erdbebensicherheit, einen verbesserten Brandschutz und die Rollstuhlgängigkeit beider Gebäude.

Zudem sollen im Trakt B Innenwände verschoben werden, um die Räume neu auszurichten. Im Juni dieses Jahres hätte der Bau starten sollen. Die Schülerinnen und Schüler wären nach den Sommerferien temporär in anderen Schulhäusern unterrichtet worden. Doch wegen Unsicherheiten im Zusammenhang mit den Coronaentwicklungen wurde der Start verschoben. Los gehen soll es nun im kommenden Jahr.

In unmittelbarer Nähe zur Schulanlage Risi sieht die Situation ähnlich aus. Zwar konnten beim Alters- und Pflegeheim Risi erste Arbeiten noch ausgeführt werden. Doch auch hier führte Corona zu einem Unterbruch. Mit dem Einbau eines neuen Liftschachts und der Sanierung von Dach und Fassade soll es nun aber bald weitergehen. Geplant ist der Abschluss der Sanierungsarbeiten für 2021. Die Kosten belaufen sich auf zwei Millionen Franken.

Das Alters- und Pflegeheim Risi machte im Frühling mit einem aufwendig inszenierten Video von sich reden. Bild: PD

Die Umgestaltung der Bahnhof- und der Poststrasse ist eine der bedeutendsten Baustellen im Wattwiler Zentrum. Die Gemeinde möchte das Dorfzentrum attraktiver machen, solange dieses noch nicht umfahren werden kann. Damit soll dereinst auch noch nach Wattwil kommen, wer eigentlich daran vorbeifahren könnte. Der Plan könnte aufgehen, alle Einsprachen sind bereinigt. Demnächst sollen die Arbeiten vergeben werden, die dann im Januar starten könnten. Rechtzeitig zum Adventsgeschäft 2021 wäre man – abgesehen vom Deckbelag – fertig mit dem Acht-Millionen-Projekt.

Während der Bauzeit werden die Bahnhof- und die Poststrasse nur in eine Richtung befahrbar sein. In die Gegenrichtung müssen die Autofahrerinnen und Autofahrer auf die Ebnaterstrasse ausweichen. Dort wäre allerdings in absehbarer Zeit auch eine Sanierung geplant. Im Abschnitt zwischen Dorfplatz und dem Restaurant I Due Fratelli (ehemals «Löwen») sind unter anderem Massnahmen für den Langsamverkehr geplant.

Es kam jedoch zu Einsprachen. Der Kanton St.Gallen, der hier zuständig ist, wird nach Auskunft des Tiefbauamts in den nächsten zwei bis drei Wochen informieren, wie es an der Ebnaterstrasse weitergeht.

Der Verein Campus Wattwil warb im Abstimmungskampf mit Studentenfutter um Stimmen. Erfolgreich. Bild: Ruben Schönenberger

Ebenfalls noch ein wenig dauern wird es, bis der Neubau der Kantonsschule Gestalt annimmt. Zwar ist der Architekturwettbewerb schon im Gang, doch nach der Auswahl des Siegers müssen erst noch ein Bau- und ein Ausführungsprojekt erstellt, die Baubewilligung erteilt und die Arbeiten vergeben werden. Zudem muss sowieso erst die Sportanlage Rietwis gebaut sein, damit die jetzt auf dem für den Kanti-Neubau vorgesehenen Gelände liegenden Sportplätze nicht mehr benötigt werden. Läuft alles wie geplant, startet der Kanton 2022/2023 mit den Bauarbeiten, bezugsbereit wäre die Schule dann 2026. 73,5 Millionen Franken sind für den Neubau budgetiert.

Wenn der Neubau der Kantonsschule steht, zieht das Berufs- und Weiterbildungszentrum Toggenburg (BWZT) vorübergehend in das dann leer stehende bisherige Kanti-Gebäude. Innert zwei Jahren wird für 34,5 Millionen Franken das BWZT saniert, 2028 sollen die Berufsschülerinnen und Berufsschüler wieder am angestammten Platz lernen.

BWZT und Kantonsschule werden in einer Campuslösung verwirklicht. Ein Teil der Infrastruktur soll gemeinsam genutzt werden, so zum Beispiel Aula und Mensa. Damit die beiden Schulhäuser möglichst gut miteinander verbunden sind, entsteht über die Thur eine zusätzliche Fussgänger- und Veloverbindung. Vorschläge werden dazu über den angelaufenen Studienwettbewerb für die Thurbrücken eingeholt (siehe Weitere Baustellen). Die Kosten von 600000 Franken übernimmt die Gemeinde Wattwil.

Im Zuge der Beschleunigung des Südkopfs des Bahnhofs Wattwil wird auch die Passerelle abgerissen. Bild: Martin Knoepfel

Die Schweizerische Südostbahn (SOB) will das Ein- und Ausfahren im Bahnhof Wattwil beschleunigen. Damit das möglich ist, sind Anpassungen an der Infrastruktur nötig. Diese starten schon nächste Woche und dauern bis in den nächsten Herbst. Die Arbeiten sind nötig, will man den Halbstundentakt ins Obertoggenburg einführen. Im Zusammenhang mit diesen Arbeiten wird auch die südlich des Bahnhofs gelegene Passerelle über die Gleise entfernt. Ersatz dafür gibt es bereits mit der Personenunterführung, die unter der neuen Überbauung Bahnhof Süd durchführt. Zudem wurde der Weg bei der Firma Högg ins öffentliche Wegnetz aufgenommen.

Im Zuge der SOB-Bauarbeiten werden auch zwei Bäche renaturiert beziehungsweise unter den Geleisen Durchlässe erstellt. Die SOB wendet für die Arbeiten rund 20 Millionen Franken auf.

Durch die vergangenen und aktuellen Anpassungen an der Bahninfrastruktur kann die Austrasse an die Gleise verlegt werden, womit das Quartier neue Entwicklungsmöglichkeiten erhält. Das Gemeindeprojekt folgt den Bauvorhaben an der Bahn sowie den Gewässern und kostet 770000 Franken. Der Start dieser Arbeiten ist für 2021 vorgesehen. Nach dem Abschluss verläuft die Strasse den Gleisen entlang.

Zwischen Kino Passerelle und Säntis Energie soll der «Werkraum Holz» entstehen. Der Lead dafür liegt bei der St.Galler Sektion von Holzbau Schweiz, da eine Entwicklung im Bereich Holz und Energie erfolgen soll. Geplant ist unter anderem, bis im Herbst 2025 hier das überbetriebliche Kurszentrum und eine Werkstätte für Zimmerleute entstehen zu lassen, das im BWZT keinen Platz mehr haben wird. Die Gemeinde überlegt sich zudem, wie weitere Nutzungen in die Pläne integriert werden können.

Auf dieser Brache wird die Sportanlage Rietwis entstehen. Bild: Sabine Camedda

Vielleicht schon in diesem Jahr, spätestens aber nach dem Jahreswechsel, soll es auf der jetzigen Brache im Rietwis zu Bauarbeiten kommen. Die Baubewilligung für die Sportanlage ist im Entstehen begriffen, nachdem innerhalb der Frist keine Einsprachen eingegangen sind. Aktuell läuft das Vergabeverfahren. Entstehen sollen eine Halle und eine Aussensportanlage.

Rund 21 Millionen Franken kostet die Sportanlage, wobei rund 2,5 Millionen Franken vom Kanton für den Auskauf aus der Sporthalle Rietstein eingebracht werden.

Die Arbeiten an der Sportanlage werden koordiniert mit jenen bei der Minigolf-Anlage und der Badi. Die beiden Angebote erhalten einen gemeinsamen Eingang und ein gemeinsames Bistro. Dafür muss die Minigolfanlage verlegt werden. Zudem soll die Badi neu über ein Chromstahl-Becken verfügen. Die Anpassungen sollen im Spätsommer 2021 beginnen. Möglicherweise müssen die Badesaisons 2021 und 2022 verkürzt werden. Für die Arbeiten bewilligten die Wattwiler Stimmbürgerinnen und Stimmbürger vor Jahresfrist über sechs Millionen Franken.

Damit die Badi, die Minigolf-Anlage und die Sportmöglichkeiten gut erschlossen sind, wird das Rietwis-Areal von der Markthalle her mit einer neuen Brücke erschlossen. Diese schlägt im Budget der Gemeinde mit 1,2 Millionen Franken zu Buche.

Brücken könnten in Zukunft weitere dazukommen. Neben den fix geplanten und hier aufgeführten Flussüberquerungen sind auch zwischen der jetzigen Kantonsschule und der Ringstrasse und im Schomatten-Quartier mehrere Brücken geplant. Diese Arbeiten befinden sich aktuell aber erst in einem Studienwettbewerbsverfahren. Einzelne davon hängen mit der Thursanierung zusammen, die frühestens 2022 startet. Einzig Musterstrecken könnten hier schon früher Tatsache werden.

Ebenfalls weiter gebaut wird an der zweiten Etappe der Umfahrung Wattwil. Diese soll im Herbst 2022 dem Verkehr übergeben werden und damit zwei Jahre später als jene in Bütschwil, die bereits in wenigen Wochen zum ersten Mal von Autos befahren werden kann. Ursprünglich war eine gemeinsame Eröffnung vorgesehen, Einsprachen verzögerten den Bau jedoch. Nach der Fertigstellung kann man alle Dorfzentren von Wil bis Nesslau umfahren.