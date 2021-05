Wattwil Trotz Weltmeistertitel: Warum sich Bikerin Ramona Forchini von der Öffentlichkeit zu wenig wahrgenommen fühlt Am kommenden Wochenende beginnt bei den Bikerinnen und Bikern der Weltcup im Cross-Country im deutschen Albstadt. Die 26-jährige Toggenburgerin Ramona Forchini möchte in den nächsten Monaten der Weltspitze einen weiteren Schritt näherkommen. Beat Lanzendorfer 04.05.2021, 14.00 Uhr

Ab diesem Wochenende sind die Fahrkünste der 26-jährigen Ramona Forchini aus Wattwil im Weltcup gefragt. Bild: PD

Am Wochenende beginnt die Cross-Country-Weltcup-Saison in Albstadt. Wo stehen Sie im Vergleich zur Konkurrenz?

Ramona Forchini: Leider nicht so gut wie auf der Marathonweltrangliste, dort bin ich aktuell die Nummer 2. (Anmerkung der Redaktion: Im Oktober 2020 eroberte Ramona Forchini den Weltmeistertitel im Bike-Marathon). Durch die gesundheitliche Rennpause im Sommer 2020 verlor ich entscheidende Punkte, das warf mich auf der Cross-Country-Liste auf Rang 61 zurück.

Welche Auswirkungen hat das auf den Weltcup?

Für die Teilnahme am Weltcup-Shorttrack sind lediglich die besten 40 der Weltrangliste startberechtigt. Aufgrund der Coronapandemie wurde die Weltrangliste per März 2020 eingefroren. Ich stand da um Position 25. Nun werden zu den eingefrorenen Punkten noch die Punkte aus dem Weltcup-Rennen in Nove Mesto und der Bike-WM in Leogang 2020 hinzugezählt. Dort war ich bekanntlich nicht am Start und erhalte deshalb null Punkte. Ich muss für das Shorttrack-Rennen vom Freitagabend flexibel bleiben. Den Bescheid, ob ich qualifiziert bin, erhalte ich erst am Freitagmittag.

Weshalb wäre der Start beim Shorttrack so wichtig?

Die Shorttrack-Rangliste ergibt die Startaufstellung vom Sonntag für den Auftakt der Cross-Country-Weltcup-Saison. Sollte ich das Shorttrack nicht fahren können, muss ich mich mit den mittleren Startreihen begnügen – das wäre bei rund 100 Athletinnen in jedem Fall ein Nachteil.

Bikerin Ramona Forchini aus Wattwil. Bild: PD

Welche Ziele haben Sie sich aufgrund der guten Saisonvorbereitung gesetzt?

Konkrete Rangziele mache ich mir bewusst nicht. Ich weiss, wo ich stehe und was ich noch verbessern kann. Bis jetzt entwickelte ich mich stetig weiter. Gelingt mir das weiterhin, bin ich mir sicher, dass sich meine Mitstreiterinnen warm anziehen müssen.

Fühlen Sie sich als aktuelle Bike-Marathon-Weltmeisterin in der Öffentlichkeit wahrgenommen?

Ich war es mir nie gewohnt im Mittelpunkt zu stehen. Deshalb würde ich die Frage verneinen. Auch wenn die Sportart Mountainbike trotz der guten Medienpräsenz von Nino Schurter und Jolanda Neff weiterhin als Randsportart zählt, wird sie wahrgenommen. Ein anderer Punkt ist die Leistungsanerkennung. Vielleicht liegt es an unserer Mentalität, vielleicht auch an der Erfolgsverwöhntheit, dass sich der Medaillenregen vergangener Jahre von Schweizer Athletinnen und Athleten wie selbstverständlich anfühlt. Ich denke, was die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit betrifft, gibt es sicher noch Luft nach oben.

Wie meinen Sie das?

Ein Beispiel. Während wir in Spanien auf Händen getragen werden, erhalte ich zu Hause nach dem WM-Triumph im Marathon weder eine Gratulationskarte noch einen persönlichen Anruf meiner Wohngemeinde. Es spielt keine Rolle, um wen es sich handelt, meiner Meinung nach sollte man Sportler wenigstens auf diesem Weg etwas mehr Anerkennung entgegenbringen. Es zeigt mir, dass der Leistungssport wohl doch nicht ganz so wahrgenommen respektive anerkannt wird, wie ich mir dies wünsche.

Aber hat Ihnen der Bike-WM-Titel trotzdem Vorteile gebracht – auch finanziell gesehen?

Es haben sich Türen geöffnet. Nebst erhaltenen Teamanfragen konnte ich wichtige Unterstützer an Land ziehen. Ich kann vom Biken leben. Klar liegen grosse Sprünge nicht drin, zudem wohne ich noch bei meinen Eltern. Die finanziellen Aspekte müssen trotzdem stimmen, stehen aber nicht im Vordergrund.

Obwohl der Bikesport in gewissen Ländern einen höheren Stellenwert geniesst und die Begeisterung vermehrt zu spüren ist, kehren Sie trotzdem immer wieder gerne in die Schweiz zurück?

Selbstverständlich, hier ist meine Heimat und hier wohnt meine Familie.

Was vermissen Sie an der Schweiz, wenn Sie über einen längeren Zeitraum im Ausland sind?

Mein Zuhause. Ich schätze die Sauberkeit, die Pünktlichkeit und die gute Organisation.

Sie haben seit dieser Saison ein neues Bike, wie gut kommen Sie damit zurecht?

Ich habe die Umstellung etwas unterschätzt. Weil das Bike etwas länger ist, haben sich die Geometrie und die Radien verändert. Erst vergangene Woche gelang es mir durch diverse Einstellungen langsam ein gutes Gefühl zu bekommen. Nun braucht es viele Fahrkilometer, um sich an das Bike zu gewöhnen. Ansonsten bin ich sehr glücklich damit.

Gibt es weiteres Verbesserungspotenzial?

Definitiv. Die Dämpfung muss noch feinjustiert werden. Das sind Kleinigkeiten, die wir von Rennen zu Rennen anpassen müssen. Nach dem ersten Weltcup-Rennen in Albstadt kann ich in Deutschland meine Position auf dem Bike ausmessen, um zu eruieren, was rein kraftübertragungsmässig noch zu verbessern ist.

Dann sehen wir Ramona Forchini bei einem Weltcup-Rennen bald auf dem Podest?

(lacht) Ich liebe diese Frage. In der Vergangenheit konnte ich schon mehrmals die gesamte Weltspitze hinter mir lassen. Warum ich dieses Können beim Weltcup noch nicht ausgepackt habe, weiss ich nicht. Wenn ich mich gut fühle und alles zusammenpasst, dann bin ich überzeugt, dass aufgrund des Leistungspotenzials auch im Weltcup ein Spitzenplatz möglich ist.

Was fehlt denn noch zur absoluten Weltspitze?

Körperlich und punkto Kraft kann ich mithalten, dies bestätigen mir die erbrachten Leistungstests. Im technischen Bereich habe ich mein Potenzial aber noch lange nicht ausgeschöpft. Hinzu kommen weitere Aspekte wie Trainingsmöglichkeiten, Material, Ernährung oder Mentaltraining. Es sind diverse Puzzleteile, die es braucht, um einen weiteren Schritt nach vorne zu machen.

Ist die Organisation für ein Rennen im Ausland wegen der Coronapandemie aufwendiger geworden?

Mühsam ist das ewige Testen und die unterschiedlichen Bestimmungen der Länder. In unserer Team-Bubble läuft aber alles im gewohnten Rahmen.

Sie fahren jetzt in der dritten Saison für das jb BRUNEX Superior Factory Racing Team. Wie lange ist Ihr Vertrag datiert?

Bis Ende 2021. Mein Teamchef hat aber signalisiert, dass er den Vertrag mit mir gerne verlängern möchte. Das freut mich sehr zu hören.

Noch ein Wort zu den Olympischen Spielen im Sommer in Tokio. Wie schätzen Sie aktuell die Situation ein, doch noch auf den Olympiazug aufspringen zu können?

Die Resultate der ersten beiden Weltcup-Rennen in Albstadt und Nove Mesto werden zur Qualifikation beigezogen. Die verpassten Qualifikationsrennen im letzten Jahr möchte ich nicht als Ausrede nutzen. Stand jetzt traue ich mir einen derartigen Leistungssprung schlicht und einfach nicht zu, um die Limiten in der noch verbleibenden Zeit zu erfüllen.

Sie fühlen sich aber gut und können angreifen?

Das ist so. Ich freue mich auf das, was kommt und ich werde alles dafür geben, mein Team und mein ganzes Umfeld stolz zu machen.