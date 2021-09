Das Kloster in Wattwil ist 400 Jahre an seinem jetzigen Standort

Wattwil Thomas Strahm: «Wir gedeihen auf dem Boden der Schwestern» – die Wohngemeinschaft Fazenda lebt auf historischem Klosterareal Das Kloster Wattwil feiert sein 400-jähriges Bestehen auf der Wenkenrüte. Wo einst Kapuzinerschwestern lebten, ist heute eine Wohngemeinschaft für Suchtkranke. Beat Lanzendorfer Jetzt kommentieren 10.09.2021, 05.00 Uhr

Die Klosteranlage St.Maria der Engel liegt oberhalb von Wattwil. Bild: PD

«Fazenda da Esperança» ist brasilianisch und bedeutet so viel wie «Hof der Hoffnung». Es ist ausserdem der Name der Gemeinschaft, welche 2012 in der Klosteranlage St.Maria der Engel ihr Zuhause gefunden hat, nachdem die Schwestern das Kloster in Wattwil 2010 altersbedingt verliessen.

Die Organisation wurde, wie der Name verrät, in Brasilien in den Achtzigerjahren gegründet. Weltweit gibt es über 150 solcher Höfe der Hoffnung für Männer und Frauen getrennt. Der zurzeit erste und einzige Schweizer Standort ist jener im Toggenburg. Vor fast zehn Jahren lebten in diesem Frauenkloster noch Kapuzinerschwestern. Das 400-jährige Jubiläum des ehemaligen Klosters wird am Samstag an einem öffentlichen Anlass gefeiert.

Zuhause für süchtige und ausgestossene Menschen

Laut Hofleiter Cornel Huber nehme die Gemeinschaft Menschen auf, welche auf irgendeine Weise suchtabhängig sind – sei dies Alkohol-, Drogen- oder Internetsucht – oder die sich ausgestossen oder hoffnungslos fühlen. Das Ziel des meist einjährigen Aufenthaltes bei der Fazenda sei es, die Menschen durch gemeinschaftliches Miteinander aufzubauen und ihnen so einen Neuanfang zu bieten. Huber sagt:

«Wir leben auf dem Hof wie eine Art Familie.»

Stiftungspräsident Markus Haag, Hofleiter Cornel Huber und Kaufmann Thomas Strahm. Bild: Sara Stojcic

Das Ziel sei demnach nicht die Suchtbekämpfung als solches, sondern der Aufbau des Menschen als Wesen und dessen Integration in die Gesellschaft. Dazu helfen strukturierte Tagesabläufe: Gemeinsam bewirtschaften sie unter anderem die Pilgerherberge, welche sich im ehemaligen Kloster befindet. Neben alltäglichen Arbeiten wie Kochen, Putzen oder Waschen gehören auch der Garten und die Betreuung der Kleintiere im Klosterareal zu den Arbeitsbereichen eines Mitglieds der Gemeinschaft.

Gemeinschaft hat eine Null-Toleranz-Politik

Auf der Fazenda im Kloster Wattwil leben momentan sechs Männer unterschiedlichen Alters, welche den schwierigen Weg auf sich genommen haben, sich aus der Sucht zu befreien. Dabei hat die Fazenda-Gemeinschaft weltweit eine Null-Toleranz-Politik: Tabak, Alkohol, Drogen und Handys sind verboten. Huber wohnt ebenfalls auf dem Hof und unterstützt die Männer auf ihrem Weg.

Ob jemand, der sich in einer schwierigen Situation befindet, Teil der Fazenda-Gemeinschaft sein kann, wird nach einem Gespräch mit dem Hofleiter entschieden. Die Mitglieder beteiligen sich dabei, falls finanziell möglich, mit einem monatlichen Beitrag für Kost, Logis und Betreuung.

Die Organisation wird gestützt von ehrenamtlichen Aushilfen und Spenden. Staatliche Beiträge erhält die Fazenda keine. Der einzige Teilzeitangestellte ist Thomas Strahm, welcher administrative Aufgaben übernimmt und selbst einst Hofbewohner war. Er erklärt:

«Ich bin vormittags hier und helfe zudem ehrenamtlich bei den verschiedenen Aufgaben mit. Ich sehe mich als Teil der Familie.»

Neuer Standort nach Brand im alten Kloster

Bevor das Kloster St.Maria der Engel samt Pächterhaus im Jahre 2012 von Suchtkranken beheimatet wurde, lebten dort Kapuzinerschwestern. Das Kloster hat jedoch eine bewegte Geschichte, denn die gesamte Anlage, welche damals noch auf der Panneregg stand, wurde in einem Brand im Jahre 1620 fast komplett niedergebrannt. Lediglich Ruinen erinnern an das einstige Kloster. Der neue Standort wurde auf der Wenkenrüte festgelegt und innerhalb von einem Jahr konnten die Schwestern das neue Kloster schon beziehen.

Das Pächterhaus des Klosters. Bild: Sara Stojcic

Die Schwestern lebten am heutigen Standort fast vier Jahrhunderte lang. Zu Spitzenzeiten waren es bis zu 45 gläubige Frauen, ehe die verbliebenen Schwestern altersbedingt das Kloster verlassen mussten. Dadurch stellte sich die Frage nach der weiteren Nutzung der Liegenschaft. «Es gab verschiedene Ideen – von Restaurants bis Hotels – schlussendlich haben wir uns jedoch für die Fazenda-Gemeinschaft als Hauptpächter entschieden, da die wohltätige Organisation auch im Sinne der Schwestern war», so der Stiftungspräsident Markus Haag. Der Kaufmann Thomas Strahm fügt hinzu: «Die Schwestern haben das Kloster nicht einfach verlassen, sondern sie sind in unseren Augen zu einem Samen geworden, aus dem etwas Neues entstand. Wir als Fazenda-Gemeinschaft gedeihen auf ihrem Boden.»

Am Samstag, 11. September, wird das 400-jährige Jubiläum des Klosters St.Maria der Engel am jetzigen Standort auf der Wenkenrüte oberhalb von Wattwil gefeiert. Verpflegung gibt es ab 11.30 Uhr. Nach der offiziellen Begrüssung können Interessierte um 14.00 Uhr eine Führung durch die Klosteranlage geniessen. Ausserdem bietet die Stiftung ein Orgelkonzert um 15.00 Uhr an. Ein Gottesdienst mit Bischof Markus Büchel beschliesst die Jubiläumsfeier.