Kritik an den Plänen zur Aufwertung der Thur in Wattwil

WATTWIL Teilprojekt der Thursanierung gerät wegen «Salamitaktik» in die Kritik: Interessensgemeinschaft fordert eine Überarbeitung Das Teilprojekt für die Thursanierung in Ulisbach soll überarbeitet und wieder ins Gesamtprojekt integriert werden. Das fordert die Interessengemeinschaft vernünftiger Hochwasserschutz. Sie befürchtet eine «Salamitaktik» der Behörden und einen zu grossen sowie unnötigen Verbrauch an Kulturland.

Sie bekämpfen das Teilprojekt in Ulisbach, das der Kanton 2023 realisieren will: Marc Bisig, Bernhard Wetzel, Wendelin Brand, Daniel Meile, Hans Frei und Emil Zwingli (von links). Bild: Martin Knoepfel

Die Interessengemeinschaft vernünftiger Hochwasserschutz (IG VH Thur) lehnt die Aufteilung der Thursanierung in Wattwil in mehrere Teilprojekte ab. Das machte sie an einer Pressekonferenz am Montagnachmittag in Wattwil deutlich. In der IG haben sich Anwohner, aber auch Bauern zusammengefunden.

Emil Zwingli ist Landwirt, hat seinen Hof aber dem Sohn übergeben. Er sei von den Plänen des Kantons nicht direkt betroffen, sagte er. Er setze sich aber für den Erhalt des Kulturlandes ein.

Im Sommer 2017 hätten sich fast alle betroffenen Landbesitzer versammelt und den hohen Verbrauch an Kulturland kritisiert, der mit den Plänen des Kantons einhergehen würde. Das Teilprojekt in Ulisbach zeige, dass diese Einwendungen fast nicht berücksichtigt worden seien.

«Das Projekt braucht extrem viel Kulturland und bringt wenig für den Hochwasserschutz, da die beiden Brücken die Kapazität des Flussbetts beschränken.»

Emil Zwingli warnt, dass es mehr Auflandungen gibt, wenn man die Thur zu sehr verbreitert. Der Grund: Eine breitere Thur habe weniger Kraft, Steine und Bäume fortzutragen.

«Die Auflandungen bekommt man ohne Bagger nicht in den Griff. Die Planer wissen nicht, wie viele Steine die Seitenbäche mitführen.»

Gefahr für das Bleikenquartier?

Emil Zwingli erläuterte das am Beispiel des Rickenbachs, des grössten Zuflusses der Thur in der Region. Wenn Bäume sich unter den Brücken verkeilen würden, fliesse das Wasser über das Kulturland Richtung Bleikenquartier.

«Bei der Brücke der SOB ist noch 1,13 Meter Luftraum oberhalb der Kiesbank, und das nach zweieinhalb Jahren. Ich habe nachgemessen.»

Ganz abgesehen davon könnten die Steine im Flussbett kein Wasser zurückhalten, Kulturland schon, sagte Emil Zwingli.

Kritik an «überrissenem Projekt»

Wendelin Brand sprach von einem überrissenen Projekt. Für das gesamte Projekt im Raum Wattwil müssten Hunderte von Bäumen gefällt werden. Die Flussufer würden jahrzehntelang nackt dastehen.

Er befürchtet, dass eine Realisierung des Teilprojekts im Sinne der «Salamitaktik» als Präjudiz für das Gesamtprojekt dienen könnte. Der Grund: Die Kosten für die restliche Thursanierung könnten unter die Schwelle fallen, bei der eine kantonale Volksabstimmung obligatorisch ist.

Wo keine Menschen in Gefahr sind, hat für ihn der Hochwasserschutz keine Priorität mehr. Deshalb will die IG das Gesamtprojekt auf den Abschnitt von Ulisbach bis zur Einmündung der Berglistrasse in Wattwil beschränken.

Abstimmungstaktik als Grund für Vorziehen eines Teilprojekts?

Enteignungen für die Thursanierung sind unmöglich, weil es Alternativen zum Projekt des Kantons gibt. Davon ist Bernhard Wetzel, ein Anrainer der Thur, überzeugt. Auch Wendelin Brand, Hans Frei und Daniel Meile, die ebenfalls Grundstücke an der Thur besitzen, kündigten Widerstand gegen allfällige Enteignungen an. Anselm Schwyn will das Geld der Steuerzahler vernünftig einsetzen.

In einer Pressemitteilung verurteilt die IG VH Thur die «Salamitaktik» der Behörden und spricht von einem Luxusprojekt. Die Mitwirkung der Bevölkerung sei eine Alibiübung, halte der Kanton doch fast vollständig an seinen Plänen fest.

Was der Kanton jetzt plant

Der Kanton will ein erstes Teilprojekt der Sanierung der Thurverbauung vorziehen. Es betrifft einen 400 Meter langen Flussabschnitt oberhalb der Waisenhausbrücke. Die Thur soll dort auf maximal 40 Meter verbreitert werden. Im Flussbett und am Ufer sollen dabei unter anderem Findlinge und Wurzelstöcke platziert werden. Auch der Uelis- und der Stelzenbach werden verbreitert und naturnah gestaltet.

All das soll 4,2 Millionen Franken (plus/minus 15 Prozent) kosten, von denen Wattwil 25 Prozent übernehmen muss. Die Mitwirkung läuft bis zum 9. Mai. Das Projekt soll noch dieses Jahr aufgelegt werden. Die Bauarbeiten beginnen frühestens 2023.

Zeithorizont 2030 bis 2031

Der Perimeter der gesamten Thursanierung in Wattwil erstreckt sich bis zur Floozbrücke im Bunt. Oberhalb der Einmündung des Rickenbachs und unterhalb der geplanten Berglibrücke soll die Thur auf maximal 45 Meter und dazwischen auf 23 bis 30 Meter verbreitert werden.

Die Bauarbeiten für das gesamte Projekt dürften frühestens 2026 beginnen und vier bis fünf Jahre dauern. Die Kosten werden auf 45 Millionen Franken (plus/minus 25 Prozent) geschätzt.

