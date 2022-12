Wattwil: Teilabbruch der Brandruinen am Dorfplatz

Wattwil Teilabbruch der Brandruinen am Wattwiler Dorfplatz: Neubauprojekt noch in den Kinderschuhen Knapp acht Monate nach dem Brand der Liegenschaften 7 und 9 am Wattwiler Dorfplatz, weist ein Kran auf bauliche Aktivitäten hin. Neu gebaut wird allerdings nicht – noch nicht. Andrea Häusler Jetzt kommentieren 06.12.2022, 17.00 Uhr

Die ausgebrannten Gebäude Nummer 7 und 9 am Wattwiler Dorfplatz werden aus Sicherheitsgründen teilweise zurückgebaut. Bild: Beat Lanzendorfer

Das Feuer, das in der Nacht zum 12. April die Liegenschaften am Dorfplatz mitten im ortsbildgeschützten Zentrum Wattwils zerstört hatte, ist längst gelöscht, die Glut erkaltet. Doch täglich erinnern die zerstörten Bauten hinter den Absperrungsschranken an die Brandkatastrophe, welche Existenzen zerstört und Leben ausgelöscht hatte. Der Schadenplatz präsentierte sich bis vor kurzem so, wie er nach der verheerenden Feuersbrunst gesichert worden war.

Vor kurzem änderte sich nun aber das Bild: Kranwagen mit Greifer und Arbeitsbühnen, Schuttmulden und Angestellte eines lokalen Baugeschäfts sorgen für Betriebsamkeit auf dem Gelände. Es schaut nach Abbruch aus. Pius Diggelmann, Eigentümer der Liegenschaft Nummer 9 relativiert jedoch. «Es handelt sich um einen von der Gemeinde bewilligten Teilabbruch», sagt er. Zurückgebaut würden lediglich die Obergeschosse. Das Parterre, wo das Verkaufsgeschäft und das Café der Konditorei Diggelmann betrieben worden waren sowie das erste Obergeschoss mit der Backstube, bleiben vorläufig erhalten. Grund für den teilweisen Rückbau seien Sicherheitsbedenken. Diggelmann sagt:

«Der Winter steht bevor und wir wollen ausschliessen, dass Bauteile aufgrund von Schneelasten oder Stürmen zu einer Gefahr für Menschen werden können.»

Dass die beiden geschützten Liegenschaften nicht vollständig zurückgebaut werden, begründet er mit dem Baugesetz, welches einen Abbruch auf Vorrat verbiete. Denn das geplante Neubauprojekt stecke tatsächlich noch in den Kinderschuhen. Planerisch Konkreteres verspricht sich Diggelmann in den ersten Monaten des neuen Jahres.

Wohnungen und Gewerbegeschoss

Fest steht, dass die beiden Häuser wieder aufgebaut werden und, dass die Grundeigentümer – Pius Diggelmann und Berta Bösch – die Neubauten gemeinsam realisieren. «Das macht Sinn und dank des sehr guten Einvernehmens auch Freude», sagt Diggelmann.

Die Befürchtung, Wattwils Zentrum könnte sich nach Realisierung der Ersatzbauten grundlegend anders präsentieren, ist laut der Eigentümer- und künftigen Bauherrschaft unbegründet. Dies wäre aufgrund der Vorschriften weder möglich noch ist dies gewünscht, macht Pius Diggelmann klar. «Die Nord- und Ostfassaden werden wieder so aufgebaut, wie sie waren», sagt er. Auch sei vorgesehen, im Erdgeschoss wieder Räume für eine gewerbliche Nutzung anzubieten. In den Obergeschossen seien Wohnungen geplant – im Innenausbau den heutigen Bedürfnissen angepasst und mit einem Lift erschlossen.

Keine Rückkehr in die Backstube

Eine Rückkehr in seine ehemalige Wirkungsstätte, an den Ort, wo er während 36 Jahren gewohnt und gearbeitet hatte, ist für den 63-Jährigen ausgeschlossen. Nach dem Verlust seines Lebenswerks hatte er, dank eines Kundenkontakts, die Chance erhalten, die Backstube mit der Küche zu tauschen. Seither arbeitet der inzwischen verwitwete Konditor mit Kochausbildung in Madlen’s Café in Wattwil. Und das möchte er weiterhin tun.

Wann sich der Wattwiler Dorfplatz im neuen, alten Kleid präsentieren wird, bleibt weiterhin unklar. Pius Diggelmann weist darauf hin, dass das Planungs- und insbesondere auch das Bewilligungsverfahren für Objekte mit historischer Vergangenheit anspruchsvoll und zeitintensiv ist.

