Teil der Wattwiler Bahnhofstrasse ist wieder beidseitig befahrbar

Wattwil Teil der Bahnhofstrasse ist wieder beidseitig befahrbar – Fundament für Weihnachtsbaum wird realisiert Die Arbeiten im Zentrum von Wattwil schreiten voran. Aktuell entwickelt sich unter anderem der Bräkerplatz, dort wird auch das Fundament für den Weihnachtsbaum realisiert. Im November werden die ersten Alleebäume gepflanzt. 21.10.2021, 13.32 Uhr

Der Einbau des Randabschlusses auf der Poststrasse. Bild: PD

Nach dem Abschluss der Rohbauarbeiten auf der Bahnhof- und der Näppis-Ueli-Strasse ist die Bahnhofstrasse zwischen Näppis-Ueli-Strasse und Bahnhofkreisel ab sofort wieder beidseitig befahrbar. Dies teilt die Gemeinde Wattwil am Donnerstag mit.

Im Bereich Alte Bahnhofstrasse – Bräkerplatz werden aktuell die Tragschichten eingebaut sowie die Betonplatte des Wasserspiels. Auch das Fundament für den Weihnachtsbaum wird realisiert sowie die Einfassungen des gesamten Platzes versetzt.

Auf der Postbrücke ist nun die östliche Hälfte in Arbeit. Sofern das Wetter mitspielt, können die Arbeiten an der Postbrücke in der zweiten Novemberwoche abgeschlossen werden.

Im November beginnen die Gärtnerarbeiten

Auf der Fahrbahn der Poststrasse sowie der Unterdorfstrasse werden die restlichen Beläge eingebaut. Zudem können die Fertigstellungsarbeiten für die Strassen- und Liegenschaftsentwässerung an der Unterdorfstrasse realisiert werden. Im Anschluss erfolgen die Bauarbeiten in der nördlichen Umgebung des Café Abderhalden.

Der Baumeister führt aktuell Arbeiten für Ausstattungs- und Gestaltungselemente wie Kandelaber, Parkuhren oder Signalisationen durch. Sofern es die Witterungsverhältnisse erlauben, werden vereinzelt zusätzliche Deckbeläge eingebaut.

Am 2. November beginnen die Gärtnerarbeiten, wie die Gemeinde Wattwil mitteilt. Die Baumgruben werden mit Substratmaterial gefüllt und die ersten Alleebäume gepflanzt. (red)