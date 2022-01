Dieter und Kathrin Ott geben Optikergeschäft in Wattwil weiter

Wattwil Technik, Paramedizin, Modebewusstsein und viel Freude am Toggenburg: Was Dieter und Kathrin Ott in 35-jähriger Geschäftstätigkeit in Wattwil unter einen Hut gebracht haben Fast 35 Jahre lang führten Dieter und Kathrin Ott ein Optikergeschäft an der Bahnhofstrasse in Wattwil. Das Toggenburg ist den beiden Zürchern ans Herz gewachsen und sie sehen Potenzial für Wattwil – als Einkaufszentrum unter freiem Himmel. Sabine Camedda Jetzt kommentieren 31.01.2022, 05.00 Uhr

Dieter und Kathrin Ott führten fast 35 Jahre lang ein Optikergeschäft an der Bahnhofstrasse in Wattwil. Bild: Sabine Camedda

«Wir haben unseren Schritt in die Selbstständigkeit nie bereut und möchten keine Erfahrung missen.» Diese Bilanz ziehen Dieter und Kathrin Ott an einem Tag im Januar. Die beiden sitzen in ihrem Geschäft in Wattwil. Wobei: Ihr Geschäft ist seit Ende 2021 nicht mehr ihres. Sie haben es und die damit verbundene Verantwortung in jüngere Hände übergeben. So nach und nach würden sie sich an die Pension gewöhnen, sagt Kathrin Ott. Doch noch ist Dieter stundenweise im Geschäft anzutreffen, wo er langjährige Kundinnen und Kunden betreut.

Das sei nicht ein Zeichen, dass er nicht loslassen könnte. Vielmehr zeigt es, dass Dieter Ott nach wie vor Spass am Optikerberuf hat. Er erklärt:

«Es ist ein fantastisches Metier, denn es vereinigt viele Sparten.»

Beim Evaluieren der Sehstärke und beim Vermessen der Brillengläser braucht es technisches Verständnis, beim Reparieren der Brillenfassungen ist handwerkliches Geschick gefragt. Bei der Beratung und beim Verkauf der Brillen kommen die Mode und der Umgang mit Menschen zum Zug. Ausserdem sieht Dieter Ott auch einen medizinischen Aspekt in seinem Beruf. «Wenn die Sehschärfe nicht gut korrigiert ist, kann das zu körperlichen Beschwerden wie Kopfschmerzen führen.» Und dazu kamen für Dieter Ott die Tätigkeiten als Geschäftsführer und Inhaber des eigenen Geschäfts.

Dabei wurde er unterstützt von seiner Frau Kathrin. Als ehemalige Chefarztsekretärin sei sie gut im Organisieren, charakterisiert sie ihr Ehemann. Sie ergänzt: «Ich habe das Schriftliche, Gestalterische und Zwischenmenschliche übernommen und das Geschäft optisch zu dem gemacht, was es all die Jahre war.» Dazu sagt Dieter Ott anerkennend:

«Sie war immer der Motivator. Wenn es nicht gradlinig voranging, hat sie immer gesagt, dass es schon gut kommt.»

Die Zürcher wurden im Toggenburg heimisch

Für Dieter Ott ging mit dem Geschäft in Wattwil ein Wunsch in Erfüllung. Er arbeitete in leitender Stellung in einem Optikergeschäft in Winterthur und unterrichtete an der Gewerbeschule. Einer der Lernenden habe erzählt, dass sein Lehrmeister in Wattwil das Geschäft aufgeben wolle. Dieter und Kathrin Ott stiegen als Nachfolger ein und legten den Grundstein zu dem, was das Geschäft heute ist. «Unser Vorgänger sagte, dass wir am besten den Mund nicht aufmachen», erzählt Kathrin Ott lachend in ihrem Stadtzürcher Dialekt. Nötig war das nicht: Die gebürtigen Zürcher fühlten sich im Toggenburg willkommen und waren bald heimisch, auch wenn sie ihren ursprünglichen Dialekt behalten haben.

Als die drei Kinder grösser wurden, widmete sich Kathrin Ott neben dem Geschäft der Erwachsenenbildung. Von dort ging es weiter, bis sie in der Farb- und Stilberatung eine neue Nebentätigkeit fand. Sie richtete sich im Geschäft einen Raum ein und wurde auch manchmal zu Rate gezogen, wenn eine Kundin oder ein Kunde Hilfe bei der Suche nach der idealen Brille verlangte.

Wattwil ist ein Einkaufszentrum unter freiem Himmel

Durch die Weiterbildungen fühlte sich Kathrin Ott befähigt, das Präsidium der Interessengemeinschaft Einkaufszentrum Wattwil (IGEZ) zu übernehmen. «Ich habe gestaunt, dass man mir das zugetraut und angeboten hat», sagt sie rückblickend. Im Team mit anderen Vertreterinnen und Vertretern hat sie festgestellt, dass man zusammen etwas bewegen kann. Die Vorzüge von Wattwil als «Einkaufszentrum unter freiem Himmel» waren ihr schon lange klar. Als Stadtzürcherin dachte sie, man könne nur dort «lädele».

«Aber bald schon merkte ich, dass ich in Wattwil auch alles bekomme.»

Die Ladenbetreiber und ihre Mitarbeitenden würden sich viel Mühe geben, um ein gutes Einkaufserlebnis zu bieten und die Kundschaft zufriedenzustellen. Mit der umgestalteten Bahnhofstrasse werde das bestimmt noch besser, ist Kathrin Ott, die sich mittlerweile im Verein Zentrum Wattwil engagiert, überzeugt. «Wir hoffen, dass Wattwil seine Zentrumsfunktion wahrnimmt, aber nicht nur Menschen aus dem Toggenburg anzieht», bringt sie es auf den Punkt.

«Die Kundinnen und Kunden werden hier persönlich bedient und das hat einen Wert», pflichtet ihr Ehemann Dieter bei. Nicht nur er, sondern auch viele seiner Geschäftsnachbarn würden zeigen, wie gerne sie arbeiten und die Kundschaft bedienen. Die langjährigen Geschäftsleute sind überzeugt, dass die Gemeinde und das Gewerbe grosse Möglichkeiten haben. «Es lohnt sich, dass man sich zusammen für Wattwil und für die Region einsetzt.»

