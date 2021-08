SP-Kantonsräte sehen Regierung für Spital Wattwil verantwortlich

Wattwil St.Galler Regierung muss sich zum Spital Wattwil äussern Den beiden Toggenburger SP-Kantonsräten Christoph Thurnherr und Martin Sailer liegt die Zukunft des Spitals Wattwil sehr am Herzen. Sie haben eine Einfache Anfrage an die Regierung gestellt und fordern sie zum Handeln auf. Sabine Camedda Aktualisiert 16.08.2021, 15.18 Uhr

Wie geht es mit dem Spital Wattwil weiter? Die Toggenburger SP-Kantonsräte verlangen von der St.Galler Regierung Antworten.

Bild: Benjamin Manser (Wattwil, 20. Juli 2021)

Den beiden Toggenburger SP-Kantonsräten Christoph Thurnherr (Ulisbach) und Martin Sailer (Unterwasser) sorgen sich um die Zukunft des Spitals Wattwil. Es könne nicht sein, dass sich die Regierung nach dem Scheitern des Kompetenzzentrums für Gesundheit, Notfall und spezialisierte Pflege (GNP) mit der Solviva AG aus der Verantwortung nehme, findet Christoph Thurnherr.

SP-Kantonsrat Christoph Thurnherr, Ulisbach. Bild: Beat Lanzendorfer

Nun will er den Druck auf Regierungsrat Bruno Damann erhöhen. Er hat zusammen mit Martin Sailer eine Einfache Anfrage an die Regierung gestellt. Darin schreiben die beiden: «Die Verunsicherung bei allen Beteiligten darf nicht noch grösser werden. Das ist umso wichtiger, denn bis ein Nachfolgekonzept umgesetzt ist, muss das stationäre Angebot in Wattwil aufrechterhalten bleiben.»

Medizinische Versorgung und Notfallbetrieb

Die beiden möchten wissen, mit welchen konkreten Massnahmen die St. Galler Regierung gedenkt, die sich abzeichnende Versorgungslücke im Toggenburg zu schliessen? Weiter fragen sie, ob das Versprechen der Regierung, welches eine bessere ambulante medizinische Versorgung vorsieht, als es heute der Fall ist, bestehen bleibt.



Die Notfallversorgung der Region liegt Christoph Thurnherr und Martin Sailer ebenfalls am Herzen. Darum fragen sie die Regierung: Wird trotz neuen Liegenschaftseigentümern der Notfallbetrieb durch die Spitalregion Fürstenland Toggenburg (SRFT) gewährleistet? Falls nein, wie wird die Notfallversorgung ohne Unterbruch gewährleistet?

Weiter wollen die Kantonsräte wissen, wie es gelingen soll, den Standort Wattwil bis zur Umwandlung in ein Gesundheits- und Notfallzentrum als Spital mit stationärem Angebot weiterzuführen. Ausserdem fragen sie, mit welchen Sofortmassnahmen sich das Personal in Wattwil konfrontiert sieht und ob ihm ein Jobverlust durch eine frühere Schliessung droht.



«Die St. Galler Regierung muss jetzt handeln»

Die letzte Frage bezieht sich auf die Leistungen der Alkoholkurztherapie und der Psychiatrie Nord, die der Kanton in der Spitalliegenschaft anbieten möchte. Darum fragen die Kantonsräte: Bleiben die Mietverträge für die bestehenden und beabsichtigten kantonalen Angebote (PSA, Psychiatrie Nord) in den Räumlichkeiten des Spitals Wattwil auch mit dem Besitzerwechsel zur Gemeinde Wattwil bestehen respektive werden weiterverfolgt? Wenn nein: Was sind die Gründe und wo sollen die beiden notwendigen Angebote aufgebaut werden?

Für Christoph Thurnherr ist klar, dass die Unsicherheit jetzt gross ist. Darum sei die Versorgungssicherheit nicht gegeben. «Die Regierung muss jetzt handeln», fordert er klar. Er hofft noch immer auf eine gute Lösung. Denn: Die Finanzierung dafür wäre gesichert.