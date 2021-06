Nach 40 Jahren im Spital Wattwil: Zwei Legenden gehen in Rente

Wattwil Spritzen aus Metall, Röcke als Uniform und Patienten, die bis zu zwei Jahre blieben: Vreni Meier und Margrit Oberlin haben 40 Jahre im Spital gearbeitet und wissen einiges zu erzählen Gemeinsam haben sie einst die Pflegerinnenschule in Wattwil absolviert und seither im Spital gearbeitet. Jetzt sind Vreni Meier und Margrit Oberlin 64-jährig und am gleichen Tag pensioniert worden. Larissa Flammer 29.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vreni Meier und Margrit Oberlin haben rund 40 Jahre am Spital Wattwil gearbeitet. Nun sind sie pensioniert. Bild: Arthur Gamsa

Auf der Altersmedizinischen Station des Spitals Wattwil schweben herzförmige Ballons im Gang. Handgeschriebene Karten sind daran befestigt. Es sind Abschiedsgrüsse, gute Wünsche für den Ruhestand – adressiert an Vreni Meier und Margrit Oberlin.

Die beiden Frauen gehören beim Spital Wattwil fast zum Inventar. Gut 40 Jahre arbeiteten sie dort. Gemeinsam haben sie in Wattwil einst die Pflegerinnenschule besucht. Und gemeinsam wurden sie diese Woche verabschiedet. «Zwei Legenden gehen in Rente» steht in Leuchtfarben auf weissen Tüchern, die draussen an der Fassade des Spitals Wattwil befestigt sind.

«Zwei Legenden gehen in Rente!» steht auf Tüchern, die am Spital Wattwil prangen. Bild: Arthur Gamsa

Der letzte Arbeitstag von Vreni Meier und Margrit Oberlin beginnt zeitig, sie sind für den Frühdienst eingeteilt. Die unregelmässigen Arbeitszeiten haben den beiden Frauen nie etwas ausgemacht. «Wir sind uns das gewohnt und unsere Partner haben uns schon so kennen gelernt», sagt Meier.

Mit quietschenden Schritten durchquert Oberlin den Gang auf der Altersmedizinischen Station und klopft an eine Zimmertüre. «So die Damen, ich komme noch das letzte Mal vorbei», sagt sie beim Eintreten zu den beiden Patientinnen. Es ist Essenszeit. Die Pflegefachfrau schaut nach dem Rechten, hilft, wo Unterstützung nötig ist, und räumt den Tisch ab. Dabei plaudert sie munter mit den beiden Frauen. «Danke vielmal für alles, was Sie für die Menschheit tun», sagt eine von ihnen zum Abschied zu Oberlin.

Weniger Zeit, mehr Pflege

Der Pflegeberuf sei gegenüber früher viel komplexer geworden. Einerseits werde eine anspruchsvollere Generation alt, die viel mehr Pflege erwarte, und andererseits müsse wegen der begrenzten Ressourcen alles viel schneller gehen. Da können die beiden 64-Jährigen, die seit Jahrzehnten in der Geriatrie arbeiten, mit viel Erfahrung punkten.

Die Patienten würden merken, wenn das Pflegepersonal abgelenkt oder unsicher sei. Meier sagt: «Mir wurde mehrfach gesagt: ‹Bei Ihnen fühle ich mich sicher.›» Das habe auch damit zu tun, dass sowohl Meier, die in Jonschwil wohnt, als auch Oberlin, die in Lütisburg zu Hause ist, den regionalen Dialekt sprechen.

Vreni Meier und Margrit Oberlin mit den Ballons und Grusskarten auf der Altersmedizinischen Station. Bild: Arthur Gamsa

Eine der letzten Patientinnen von Oberlin ist eine 99-Jährige, die Herzprobleme hat und sich wohl in der letzten Lebensphase befindet. «In solchen Situationen ist es besonders wichtig, die Bedürfnisse der Patienten zu erkennen und zum Beispiel nachzufragen, ob ein Seelsorger gewünscht ist», sagt Oberlin, bevor sie der Patientin beim Essen hilft. Danach bettet sie die 99-Jährige um, damit sie sich nicht wund liegt.

«Das ist meine Stärke, Menschen zu begleiten und zu umsorgen.»

Eine Teamkollegin, die am Mittag Feierabend hat, verabschiedet sich vor dem Stationszimmer von Oberlin und Meier: «Danke für alles, was ihr uns beigebracht habt.» Die beiden Frauen sind auf dem Weg in die Mittagspause. Auf der Terrasse des Spitalrestaurants erzählen sie von der Vergangenheit.

Nur 14 Tage nacheinander haben sie einst im Spital Wil das Schwesternhilfe-Praktikum angefangen. «Obwohl sie selber erst kurz dort war, musste Margrit mich einarbeiten», erzählt Vreni Meier und ergänzt mit einem Lachen: «Sie war streng, aber ich habe schnell gemerkt, dass ich von ihr viel lernen kann.» Die beiden Frauen wurden Freundinnen, teilten sich während der Ausbildung zeitweise ein Zimmer. Bis heute verbindet sie viel mehr als nur die Arbeit. Unter anderem gehen sie jedes Jahr zu zweit in die Wellnessferien.

Früher blieben Patienten deutlich länger

Die beiden 64-Jährigen sind Krankenpflegerinnen FA SRK (Fähigkeitsausweis Schweizerisches Rotes Kreuz) und haben während ihres Berufslebens verschiedene Weiterbildungen besucht. Ein Diplom haben Sie jedoch keines, weshalb ihnen vor ein paar Jahren Verantwortung entzogen wurden. Seither sei immer eine diplomiert Pflegefachperson HF (Höhere Fachschule) für sie verantwortlich. «Ich habe mich mit der Umstrukturierung schwergetan», sagt Oberlin. Schliesslich hätten sie jahrelang ihre Erfahrung den HF-Lernenden weitergegeben.

Zum Abschied gibt es für das Team Snacks und Taschentücher, falls Tränen fliessen. Bild: Arthur Gamsa

Nicht nur die Ausbildung und die Berufsbezeichnung haben sich in den vergangenen 40 Jahren verändert, auch die Arbeit an sich. Meier erzählt:

«Früher waren die Spritzen aus Glas und Metall. Wir haben sie desinfiziert und wiederverwendet.»

Patienten lagen in Fünfbettzimmern, in denen die Intimsphäre kaum gewahrt werden konnte, und blieben zum Teil bis zu zwei Jahre. «Es gab ja noch viel weniger Pflegeheime», sagt Oberlin. Auf der Geriatrie-Station lagen oft Schlaganfallpatienten in einem misslichen Zustand, die eine umsichtige Pflege brauchten.

Weil sich zum Beispiel die Betten nicht wie heute per Knopfdruck hoch- und runterfahren liessen, sei die Pflege körperlich viel anstrengender gewesen. Zu Beginn habe die Uniform aus einem Rock mit Schürze bestanden, was die Arbeit nicht vereinfacht habe. Meier sagt:

«Wir waren glücklich, als wir endlich Hosen anziehen durften.»

Das letzte Jahr war wegen Corona eine Herausforderung

Nach dem Rapport am Nachmittag neigt sich die Karriere von Vreni Meier und Margrit Oberlin am Spital Wattwil dem Ende zu. «Ein bisschen Wehmut schwingt heute schon mit», sagt Letztere. Dass es das Spital in Zukunft nicht mehr geben soll, wollen die beiden nicht kommentieren. Aber die Coronapandemie kommt noch zur Sprache. Meier sagt:

«Das letzte Jahr war speziell, eine Herausforderung.»

Vor allem die zweite Welle war für das Spital Wattwil hart. «Viel Personal ist krank ausgefallen», sagt Meier, die selber vom Virus erwischt wurde. Zeitweise sei das obere Stockwerk voll mit Coronapatienten gewesen, die aufwendige Pflege beanspruchten.

Trotzdem betont Meier: «Die Freude an der Arbeit, bei der der Mensch immer im Zentrum stand, ist bis heute geblieben.» Und jetzt? Oberlin hat sich mal überlegt, nach der Pensionierung Sterbebegleitung zu machen.

«Aber jetzt will ich mich dem Leben zuwenden.»

Dazu wird weiterhin der jährliche Wellnessurlaub mit ihrer Freundin gehören.