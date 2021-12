Wattwil Sportanlage Rietwis: Grosser Andrang am Tag der offenen Baustelle Trotz tiefwinterlicher Kulisse und leichtem Schneefall liessen es sich am Samstagvormittag viele Wattwilerinnen und Wattwiler nicht nehmen, am Tag der offenen Baustelle beim Neubau Sportanlage Rietwis vorbeizuschauen. Christof Lampart 12.12.2021, 12.00 Uhr

«Die Halle ist nur für den Sport gedacht»: Architekt und Projektleiter Gregor Benz (links) erklärte den Besucherinnen und Besuchern, welche Überlegungen sich sein Team bei der Planung der Sporthalle machte. Bild: Christof Lampart

In mehreren Gruppen und im Halbstunden-Takt begaben sich jeweils 20 bis 30 Personen auf die Touren, welche von verschiedenen Fachleuten geleitet wurden, die die Interessierten durch die Bereiche Schwimmbad, Flex-Zone, Sporthalle und die übrigen Aussenbereiche führten.

Stolz auf das «Möbel»

Architekt Gregor Benz, von der Cukrowicz Nachbaur Architekten GmbH aus Bregenz, war der Stolz auf das in den bisherigen zehn Monaten Bauzeit Erreichte. Bei der solitären Sporthalle sagt er, dass «man hier das Holz richtig schmeckt» und die Flex-Zone (das Bistro-/Kioskgebäude, das auch zugleich Eingang und Kasse für Schwimmbad und Minigolf sein wird) verglich er aufgrund seiner cleveren Flexibilität mit einem «Möbel», das man, je nach Bedarf, mit wenigen Handgriffen, neuen Bedürfnissen anpassen kann.

Architekt Gregor Benz erläutert den Besucherinnen und Besuchern was in und bei der sogenannten Flexzone entstehen wird. Bild: Christof Lampart

Sei es, dass durch ein herausziehbares Brett in der Seite der Bistro-Theke der Gastrobereich ebenso einfach wie gekonnt vom Aussenbereich getrennt werden kann. Oder, dass sich durch ein Auf- und Umklappen der Aussenwände andere Anwendungsbereiche, wie zum Beispiel eine Geschirrspülstation, im wahrsten Sinne des Wortes auftun. Kurzum, für viele der Besucherinnen und Besucher steckten die Bauten voller durchdachter Überraschungen.

Viel Lob für Planung und Ausführung

Und die Reaktionen darauf waren sehr positiv. Von allen Seiten wurde nicht erst beim abschliessenden Marronigenuss, der selbstredend pandemie- und wetterkonform unter einem Vordach im Freien stattfand, die Fähigkeiten der Planer und Ausführenden, auf verhältnismässig engen Raum ein Maximum an sportlichen Tätigkeiten und persönlichem Komfort zu ermöglichen, gelobt. Gregor Benz verriet, welche Idee beim Bau der Sporthalle zugrunde lag:

Die Besucherinnen und Besucher betrachten die Baufortschritte in der Sporthalle. Nächste Woche soll die Bodenheizung installiert werden. Bild: Christof Lampart

«Wir haben bei unseren Überlegungen den Sport absolut ins Zentrum gestellt – und nichts anders.»

«Wir können uns da wirklich auf ein Bijou freuen», jubilierte eine ältere Dame, die just in dem Moment, als der Schneefall wieder leicht einsetzte, verriet, schon gar nicht mehr die nächste Schwimmsaison abwarten zu können.

Badi wird im Juni 2022 eröffnet

Geht alles weiter wie bisher seinen Gang, so wird das Schwimmbad im Juni 2022 erstmals Badegäste empfangen können. Der offizielle Eröffnungstermin für die ganze Sportanlage ist für den Herbst 2022 geplant. Auch die Verwendung von viel Weisstanne für die Gebäudeverkleidung und von Esche für den Innenausbau und die Sportgeräte fand grossen Zuspruch.

Nur gerade die Bahn-Laternen verraten aktuell, wo in gut einem halben Jahr die Wattwilerinnen und Wattwiler Minigolf werden spielen können. Bild: Christof Lampart

Und als es an die Besichtigung der Sporthalle ging, in welcher in den nächsten Tagen die Fussbodenheizung installiert wird, glänzten nicht nur die Augen der Schulkinder, derweil einige ältere Semester die bereits erfolgte Installation einer Photovoltaikanlage auf dem 1’400 Quadratmeter grossen Sporthallendach lobten. Und ein Herr freute sich einfach, dass «wir hier nicht nur eine fantastische Sportanlage erhalten, sondern auch eine architektonisch hochwertige Aufwertung von Wattwil».