Wattwil Spitalfrage spaltet die Parteien: Kehrtwende der Toggenburger SVP stösst auf Verständnis, nicht aber auf Unterstützung Nicht nur die SP, sondern auch die SVP Toggenburg will das Spital Wattwil fertig ausbauen. Dabei stehen sie alleine: Die übrigen Kreisparteien und die kantonale SVP bevorzugen den Kurs von Regierung und Kantonsrat. Sabine Camedda und Zita Meienhofer 30.03.2021, 17.15 Uhr

Am 29. Januar wurden die Unterschriften für das Referendum zur Wattwiler Spitalfrage übergeben. Die SP hat sich dafür eingesetzt. Nun bekommt sie Unterstützung von der SVP.

Bild: Michel Canonica

«Kehrtwende in der Spitalfrage». So titelte das «Toggenburger Tagblatt» in seiner letzten Ausgabe. Die besagte Kehrtwende hat die SVP Toggenburg gemacht. Denn: Ende 2020 empfahl sie, das Referendum für das Spital Wattwil nicht zu unterschreiben. Nun hat sie für die Abstimmung vom 13. Juni die Nein-Parole herausgegeben und unterstützt das Referendum. Das heisst, die SVP möchte, dass das Spital Wattwil weiter ausgebaut wird, so wie es das St.Galler Stimmvolk 2014 an der Urne beschlossen hat.